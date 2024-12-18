6 yaşındaki Muhammed Talha, yoğun bakımda hayata tutundu - Son Dakika
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6 yaşındaki Muhammed Talha, yoğun bakımda hayata tutundu

6 yaşındaki Muhammed Talha, yoğun bakımda hayata tutundu

İzmir'de otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan Muhammed Talha, evinde iyileşmeyi bekliyor.

18.12.2024 11:48
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İzmir'de otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan ve 11 gün yoğun bakımda yaşam savaşı veren 6 yaşındaki Muhammed Talha Öner, okulundaki arkadaşlarına kavuşmayı bekliyor.

Konak ilçesi 1. Kadriye Mahallesi'nde 15 Kasım'da arkadaşıyla oyun oynarken 17 yaşındaki M.A'nın kullandığı otomobil, birinci sınıf öğrencisi Öner'e çarptı.

Otomobilin altında kalan ve sürüklenen çocuk, sürücü ve yakınlarınca Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

Öner'in kafatası ve sol dizinde yara, sağ kolunda kırık, akciğerinde sönme tespit edildi. Hayati tehlikesi bulunan Öner, yoğun bakımdaki 11 günlük tedavinin ardından yaşama tutundu.

Hastanedeki tedavisi tamamlanan Öner, kazadan 12 gün sonra evine döndü. Öner'in tedavisi ve kontrolleri, belirli aralıklarla devam ediyor.

Evinde iyileşmeyi bekleyen çocuk, bu süreçte bu yıl başladığı okulunda arkadaşlarından geri kalmamak için ailesiyle ders çalışıyor. Okulu, öğretmenini ve arkadaşlarını özleyen Öner, sağlığına kavuşup bir an evvel okuluna dönmek istiyor.

10 yıl önce kardeşi de kazada yaralanmış

Tekstil işçisi baba Ramazan Öner, AA muhabirine, kazayı işteyken haber aldığını söyledi.

Kazayı öğrendiğinde hemen hastaneye gittiğini anlatan Öner, şöyle devam etti:

"Çocuk kanlar içerisindeydi. O an kendimi kaybettim. Vuran kişi getirmişti. Kendisi getiriyor, 'Aracı park edeceğim.' diyerek gidiyor. Sonra bir daha haber alamadık. En son duyduğumuza göre tutuklanmış, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış. Şikayetçi olduk. Hastaneden evraklarımızı aldık. Avukatımız ilgileniyor. Dava devam ediyor. Sonucunu bekliyoruz."

Mahallede daha önce de benzer kazaların meydana geldiğini hatırlatan Öner, "Kızıma 10 sene önce araba çarptı. Yakın zamanda komşumuzun kızına araba çarpmıştı. Artık bu kazalardan korktuğumuz için apartmana kendi imkanımızla kamera taktırdık. Görüntüyü görmek çok sıkıntılıydı. Yani kamerayı taktırdık ama içimden de diyorum keşke taktırmasaydım da böyle bir şeyi görmeseydim." ifadelerini kullandı.

Anne Fatma Öner de zor bir dönemi geride bıraktıklarını söyledi.

Yaşadıkları kazadan duydukları üzüntüyü dile getiren anne Öner, "Tek istediğim adalet yerini bulsun. (Sürücü) Cezasını çeksin. Benim yüreğim yandı, başka annelerin yüreği yanmasın." dedi.

Öner, oğlunun okulu çok sevdiğini anlatarak, arkadaşlarından geri kalmak istemediğini, o nedenle beraber ders çalıştıklarını ifade etti.

Öğretmenin de kendilerini yönlendirdiğini belirten Öner, "Öğretmenine gidiyoruz, öğrendiklerini aktarıyor. Bu dönem bizim için zor geçiyor ama ikinci dönem Allah'ın izniyle el ele verip derslerinin üstesinden geleceğiz. İkinci dönem okula başlayacak inşallah. Eksiklerimizi bu süreçte tamamlayacağız. El ele verip inşallah her şeyi düzelteceğiz." şeklinde konuştu.

Sağlığına kavuşarak okula gitmek istediğini belirten Muhammed Talha Öner de "Okulumu, arkadaşlarımı özledim." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel 6 yaşındaki Muhammed Talha, yoğun bakımda hayata tutundu - Son Dakika

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