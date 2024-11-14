60+ Tazelenme Üniversitesi Projesi Başladı - Son Dakika
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60+ Tazelenme Üniversitesi Projesi Başladı

60+ Tazelenme Üniversitesi Projesi Başladı

EBYÜ, 60 yaş üstü bireylere eğitim imkanı sunan '60+ Tazelenme Üniversitesi' projesini başlattı.

14.11.2024 13:20
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Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (EBYÜ) ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü işbirliğinde 60 yaş üstü bireylere "60+ Tazelenme Üniversitesi" projesi ile eğitim imkanı sunuluyor.

Erzincan'da, EBYÜ ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü arasında "60+ Tazelenme Üniversitesi" projesi için imzalanan protokol kapsamında çalışmalara başlandı.

Alanlarında uzman öğretim görevlilerince EBYÜ Meslek Yüksekokulu'nda sağlıklı yaşam ile çeşitli atölye eğitimlerinin verileceği program 4 yıl sürecek.

Eğitim programına başvuran 60 yaş üstü 45 öğrenci, bugün sınıflarda dersbaşı yaptı.

Her alanda bilgi ve beceri sahibi olmaları hedefleniyor

Projeyle 60 yaş üstü kişilerin, üniversite kampüsünde eğitim deneyimi yaşayarak sağlık, yaşam, teknoloji, finans, hukuk, iletişim, psikoloji ve örgü teknikleri ile yemek pişirme gibi alanlarda bilgi ve beceri sahibi olması hedefleniyor.

EBYÜ Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Fatih Yavuz Ilgın, basın mensuplarına, 60 yaş ve üstü bireylerin güncel hayatta kullanabilecekleri temel bilgileri edinebilmeleri adına projeyi desteklediklerini söyledi.

Üniversitelerinin, kurulduğu günden bu yana birçok sosyal içerikli projede yer aldığını ifade eden Ilgın, 2024-2025 eğitim öğretim yılından itibaren "Tazelenme Üniversitesi" projesine de ev sahipliği yaptıklarını kaydetti.

Proje koordinatörü Dr. Öğretim Üyesi Sevda Özütürker ise proje kapsamında 45 öğrenci ile derslere başladıklarını anlattı.

Programın çok fazla talep gördüğünü aktaran Özütürker, "Öğrencilerimiz çok hevesli, çok istekliler. Aslında bize çok daha fazla talep geliyor ama bizim atölyelerimiz 45 öğrenciye kadar hizmet verebiliyor. Dolayısıyla biz kontenjanımızı bu noktada kapatmak durumunda kaldık." diye konuştu.

Sevda Özütürker, eğitim programının 4 yıl süreceğini belirterek, program sonunda öğrencilere katılım belgesi vereceklerini bildirdi.

Öğrencilerden 73 yaşındaki Emine Abanus, "İlkokula gelmişiz gibi çok heyecanlıyız. Şimdi el işi yapıyoruz, öğreniyoruz. Sağlıklı yaşam bilgilerini öğrendik. Çok mutluyum, benim de hep hayalimdi. İyi ki bu projeyi yapmışlar." ifadelerini kullandı.

Rezvet Gündüz de eğitim programıyla kendilerini geliştirme imkanı bulacaklarını belirterek, projede emeği geçenlere teşekkür etti.

Kaynak: AA

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