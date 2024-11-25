Çarşamba ilçesinde etkili olan şiddetli rüzgar sırasında koruma altındaki, 600 yaşından büyük olduğu tahmin edilen çınar ağacı otobüs durağına devrildi. Olay sırasında durakta kimse bulunmazken, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye Çarşamba Belediyesi ve Kültür Turizm İl Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi. Ekipler, ağacı kaldırmak için çalışma başlattı.
Son Dakika › Güncel › 600 Yaşındaki Koruma Altındaki Ağaç Şiddetli Rüzgarda Devrildi - Son Dakika
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