Silivri Belediyesi tarafından düzenlenen 62. Geleneksel Yoğurt Festivali başladı

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(İSTANBUL) - Silivri Belediyesi tarafından düzenlenen ve üç gün sürecek 62. Geleneksel Yoğurt Festivali, renkli açılış korteji ile başladı. Festivalin birinci gününde sahnelenen yöresel halk dansları gösterisi büyük beğeni toplarken, DJ Erdem Kınay'ın unutulmaz performansının ardından sahne İrem Derici, şarkılarıyla Silivrililere coşku dolu bir gece yaşattı.

Silivri'nin ünlü lezzeti Silivri yoğurdunu tanıtmak amacıyla her yıl düzenlenen Geleneksel Silivri Yoğurt Festivali'nin 62'ncisi, Silivri Belediye Binası önünden hareket eden açılış kortejiyle başladı. Silivri Kaymakamı Tolga Toğan, Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu ve eşi Hayriye Sena Balcıoğlu'nun yanı sıra siyasi parti temsilcileri ve gösteri gruplarının katıldığı açılış kortejine, Silivrililer büyük ilgi gösterdi. Başkan Balcıoğlu, yürüyüş sırasında evlerinin balkonları ve camlarından korteje eşlik eden Silivrililere teşekkür etti. Açılış korteji, Silivri sahilindeki festival alanında son buldu.

Festivalin ilk gününde, binlerce Silivrili festival alanını doldurdu. Ödüllü turnuvalar, sergi açılışları, el emeği ürünlerin sergilendiği stantlar ve açılış kortejiyle başlayan festivalde, DJ Erdem Kınay performansıyla Silivrilileri coşturdu. Sahne performansının sonunda DJ Erdem Kınay'a sahnede çiçek takdiminde bulunan Silivri Belediye Başkan Yardımcısı Yavuz Alçi, sanatçıya ayrıca Silivri yoğurdu hediye etti. DJ Erdem Kınay'ın sahne performansının ardından Silivri Halk Dansları Topluluğu'nun Trabzon yöresi halk oyunları ve Yeni Nesil Spor Kulübü'nun Silivri yöresi halk oyunları gösterileri izleyicilerden tam not aldı.

Halk oyunları gösterilerinin ardından yoğurt yeme yarışması gerçekleştirildi ve seçilen iki yarışmacı yoğurdun içindeki altını bulmaya çalıştı. Yarışmanın kazananı Serhat Karaçoban oldu. Yarışmanın ardından sahne alan İrem Derici, şarkılarıyla Silivrililere unutulmaz bir gece yaşattı. İrem Derici'ye sahnede çiçek takdiminde bulunan Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, sanatçıya ayrıca Silivri Yoğurdu hediye etti.

"Ne kadar güzelsin Silivri, ne kadar büyüksün Silivri"

Yoğurt Festivali'nin açılış konuşmasını yapan Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, festivali halkla birlikte kutlamaktan duyduğu mutluluğu ve gururu dile getirdi. Başkan Balcıoğlu, şöyle konuştu:

"Bugün burada, sadece bir festival yapmıyoruz. Bugün burada, hep birlikte, dayanışma ve birlik ruhuyla; yüzyıllardır bir arada yaşama kültürünün en güzel temsilcisi olan milletimizin bu değerleri asla bırakmayacağının, kardeşliğimizin ve beraberliğimizin daima süreceğinin güçlü mesajını veriyoruz. Ne kadar güzelsin Silivri, ne kadar büyüksün Silivri! Bu festival, birlik ve

beraberliğimizin, dayanışma ruhumuzun en parlak ifadesidir. Silivri'de ayrım yok, kutuplaşma yok! Silivri'de herkes eşit, herkes kardeş. Burada kimse dini inancı, ideolojisi, siyasi görüşü ya da memleketi yüzünden sınıflandırılmıyor. Silivri'de, farklılıklar zenginliktir ve bu zenginlik bizim en büyük gücümüzdür.

"Silivri'nin bu doğal ve kültürel zenginliklerini gelecek kuşaklara aktarmalıyız"

Tarihi 7000 yıl öncesine uzanan, her daim barışın, huzurun ve kardeşliğin sembolü olan güzel şehrimiz Silivri, Allah vergisi doğal güzellikleri, yemyeşil ormanları ve uçsuz bucaksız mavilikleriyle; 45 kilometrelik muhteşem sahil şeridiyle adeta bir cennet parçasıdır. Bu eşsiz toprakları korumak ve gelecek nesillere miras bırakmak hepimizin ortak sorumluluğudur. Silivri'nin bu doğal ve kültürel zenginliklerini rant ve betona kurban etmeden, bugün olduğu gibi, güzellikleriyle gelecek kuşaklara aktarmalıyız. Yanı başımızda Esenyurt var, biliyorsunuz. Orada komşuluk ilişkileri bitmiş, insanlar yeşile ve gökyüzüne hasret kalmış. İnanın, insanlar oralardan Silivri'ye, bu güzelliklerin tadını çıkarmak için geliyor. İstanbul'un en verimli topraklarına sahibiz; 500 kilometrekare ekilebilir ve dikilebilir arazilerimiz ile eşsiz bir konumdayız. Bizler bunun farkında olmalı ve bu bilinçle hareket etmeliyiz. Tarım yoksa, gelecek yok. Doğa yoksa, gelecek yok. Silivri'nin bereketli topraklarını, eşsiz doğasını ve tarihi mirasını koruyarak, çocuklarımıza ve gelecek nesillere daha güzel bir Silivri bırakmak zorundayız. Bu bizim en büyük görevimizdir."

İstanbul'da İmamoğlu, Silivri'de Balcıoğlu

Başkan Balcıoğlu, yoğun programı nedeniyle festivale katılamayan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun selamlarını iletti. İmamoğlu'nun Silivri'nin değerlerine sahip çıkılması gerektiğini vurguladığını belirten Başkan Balcıoğlu, şöyle devam etti:

"Kendisi, 'Ben İstanbul'un Muhafızı'yım, Bora Silivri'nin Muhafızı, sizler de bu değerlerin muhafızı olun' diyor. Bu değerleri koruyarak, gelecek nesillere daha güzel bir Silivri bırakmak bizim görevimizdir. Şimdi sizlerden söz istiyorum! Ekrem Başkanımızla aydınlık güzel günlere yürüyeceğiz! İstanbul'da İmamoğlu, Silivri'de Balcıoğlu diyerek yürüyeceğimiz güzel günlere hazır mısınız? Silivri'mizin, İstanbul'un ve hatta Türkiye'nin geleceği için, birlik ve beraberlik içinde, yürümeye hazır mısınız? Hep birlikte daha güzel bir gelecek için el ele verecek miyiz?"

Başkan Balcıoğlu'ndan 100. gün değerlendirmesi

Göreve geleli 100 gün olduğunu söyleyen Başkan Balcıoğlu, "Bu süre içinde, Silivri'de her rengin, her sesin duyulduğu, herkesin huzur içinde yaşadığı bir yönetim anlayışını benimsedik. Bizim belediyecilik anlayışımız, vatandaşına tepeden bakmayan, kimseyi ötekileştirmeyen, bahane değil çözüm üreten bir anlayıştır. Belediyecilik sadece inşaat, beton ve taş döşemek değildir. Belediyecilik, toplumu tüm renkleriyle kucaklamak, insanların geleceğe umutla bakmasını sağlamak, herkesin kafasını yastığa huzur içinde koyabilmesidir. Bizim belediyecilik anlayışımızın temelinde insan var. Anneler var, çocuklar var, gençler var" dedi.

"Bizim meydandlarımızda birlik var, sevgi var, dayanışma var"

Başkan Balcıoğlu, sözlerini şöyle noktaladı:

"Bizim meydanlarımızda birlik var, bizim meydanlarımızda sevgi var, dayanışma var! Bizim meydanlarımızda kadınlar var, çocuklar var, gençler var! Bizim meydanlarımızda Cumhuriyet'in ışığı, Atatürk'ün yol göstericiliği var. Bizim, bizi biz yapan değerlerimiz var ve bu değerlere sonuna kadar sahip çıkacağız. Ay yıldızlı al bayrağımıza, İstiklal Marşımıza, ezan sesimize, Cumhuriyetimize ve Atatürk'ümüze sahip çıkacağız. Başkaları gibi korkarak, yarım ağızla değil; bağıra bağıra, korkusuzca Atatürk diyeceğiz ve o büyük liderin bir çift mavi gözünün ışığından ayrılmadan yürüyeceğiz. Bu değerler, bizi biz yapan, milletimizi bir arada tutan, ortak geçmişimiz ve geleceğimizdir. Silivri'de, bu değerlerin ve ilkelerin muhafızı olarak, hep birlikte daha aydınlık bir geleceğe yürüyeceğiz."

Silivri yoğurdu festivalde ziyaretçilere ikram edildi

Öte yandan, festival kapsamında hazırlanan yoğurt stantlarında sunulan yoğurtlar, hem yerli halk hem de dışarıdan gelen ziyaretçiler tarafından büyük ilgi gördü. Katılımcılar, geleneksel yöntemlerle hazırlanan taze ve doğal Silivri yoğurdunun tadına bakarak, bu benzersiz lezzeti deneyimleme fırsatı buldular.