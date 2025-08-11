62. Uluslararası Troia Festivali Açıldı - Son Dakika
62. Uluslararası Troia Festivali Açıldı

11.08.2025 00:13
Çanakkale'deki Troya Antik Kenti'nde 62. Troia Festivali'nin açılışı yapıldı, ödüller verildi.

Çanakkale Belediyesince bu yıl 62'ncisi düzenlenen Uluslararası Troia Festivali'nin resmi açılışı, Troya Antik Kenti'nde gerçekleştirildi.

Belediye Başkanı Muharrem Erkek törende yaptığı konuşmada, festivalin 62 yıldır süren bir kent geleneği olduğunu söyledi.

Erkek, bu festivalin kent geleneği ve yaşam kültürüne de katkı sunan ortak bir payda olduğunu anlattı.

Troya Festivali'nin bayrağının 62 yıldır elden ele ve çabayla bugünlere karşı taşındığını belirten Başkan Muharrem Erkek, "Bu sayede kentimizin ve kültürümüzün çok önemli bir parçası oldu. Bugün de bu bayrağı taşımaktan ve geleceğe hazırlamaktan gurur duyuyorum. Bugün sıradan bir mekanda ve sıradan bir festivalde değiliz. Çok olağan üstü bir noktadayız. 5 bin yıl önce bugün bulunduğumuz noktada bir kent vardı. Burada mitlerin, şiirlerin, savaşların ve barış arayışlarının iç içe geçtiği bir kentteyiz. Troas bölgesi, Homeros destanlarında da gördüğümüz üzere, asırlardır bir çok uygarlığın ve toplumun kendisinde izler bulduğu tarihin, kültürün, edebiyatın, arkeolojinin ve mitolojinin filizlendiği bir alan. Antik çağlardan bugüne laik cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına uzanan bu tarihsel süreçte nice bilgileri bugün dahi bizim önümüze koyuyor. Troya, essiz birikimi ve cömertliğiyle doğu batı arasında önemli bir geçiş köprüsü." diye konuştu.

Konuşmaların ardından, "Homeros Bilim, Kültür ve Sanat Ödülü", Troya Antik Kenti'nin eski kazı başkanı Prof. Dr. Manfred Osman Korfmann'a verildi

Ödülü Korfmann ailesi adına, antik kentin kazı başkanı Prof. Dr. Rüstem Aslan'a Başkan Erkek takdim etti.

"62. Uluslararası Troia Festivali Afiş Yarışması"nda birincilik ödülü Muhammet Ceyhan, mansiyon ödülleri ise Elif Nazlı Arslan ile Derin Bilecenoğlu'nun oldu.

Törene, CHP Çanakkale Milletvekili İsmet Güneşhan, Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Evren Karayel Gökkaya, Dünya Kardeş Şehirler Turizm Birliği Genel Sekreteri Hüseyin Baraner, yurt dışından gelen konuk ülke temsilcileri ile oda başkanları, meclis üyeleri ve çok sayıda davetli katıldı.

Kentin birçok noktasında gerçekleştirilecek festival etkinlikleri, 13 Ağustos'ta sona erecek.

Kaynak: AA

