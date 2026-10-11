63. Altın Portakal'da jüri başkanlığını Andreas Sinanos yapacak - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

63. Altın Portakal'da jüri başkanlığını Andreas Sinanos yapacak

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
63. Altın Portakal\'da jüri başkanlığını Andreas Sinanos yapacak
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

63. Antalya Altın Portakal Film Festivali 24-31 Ekim 2026'da yapılacak; Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması'nın jüri başkanlığını Andreas Sinanos üstlenecek. Theo Angelopoulos ile uzun yıllar çalışan Sinanos, yarışmadaki yapımların değerlendirilmesine öncülük edecek.

Haber: Hilal SOLMAZ

(İSTANBUL) - 63. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali, 24–31 Ekim 2026 tarihleri arasında sinemaseverlerle buluşacak. Festivalin Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması'nda jüri başkanlığını, dünya sinemasının önemli yönetmenleriyle çalışan ödüllü Yunan görüntü yönetmeni Andreas Sinanos üstlenecek. Theo Angelopoulos ile uzun yıllar süren iş birliğiyle tanınan Sinanos, Türk sinemasında da birçok önemli filmin görüntü yönetmenliğini yaptı.

63. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'ndeki Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması'nda jüri başkanlığını, ödüllü Yunan görüntü yönetmeni Andreas Sinanos yapacak.

Avrupa sinemasının önemli yönetmenlerinden Theo Angelopoulos ile uzun yıllar çalışan Sinanos, yönetmenin "Leyleğin Geciken Adımı", "Ulis'in Bakışı", "Sonsuzluk ve Bir Gün", "Ağlayan Çayır" ve "Zamanın Tozu" filmlerinin görüntü yönetmenliğini üstlendi. Sinanos, Angelopoulos'un tamamlanamayan son filmi "Öteki Deniz"de de görev aldı.

Uzun planları, şiirsel anlatımı ve kendine özgü sinema diliyle tanınan Angelopoulos'un filmlerinde görüntü yönetmenliği yapan Sinanos, "Ağlayan Çayır" ile Avrupa Film Akademisi En İyi Görüntü Yönetmeni Ödülü'ne aday gösterildi.

TÜRK SİNEMASINDA DA ÖDÜLLÜ FİLMLERE İMZA ATTI

Kariyeri boyunca Michael Cacoyannis, Chris Marker ve Hiner Saleem gibi uluslararası yönetmenlerin yanı sıra Tayfun Pirselimoğlu, Özcan Alper, Semih Kaplanoğlu ve Murat Pay gibi Türk yönetmenlerle de çalışan Sinanos, Türkiye'de birçok ödüle değer görüldü.

Özcan Alper'in "Rüzgarın Hatıraları" filmiyle Antalya Film Festivali ve Sinema Yazarları Derneği (SİYAD) En İyi Görüntü Yönetmeni ödüllerini kazanan Sinanos, Tayfun Pirselimoğlu'nun "Yol Kenarı" filmiyle de SİYAD ödülünün sahibi oldu. Murat Pay'in "Dilsiz" filmindeki çalışması ise Malatya, Kayseri ve Boğaziçi film festivallerinde En İyi Görüntü Yönetmeni ödülleriyle karşılık buldu.

ULUSLARARASI SİNEMADA ÖDÜLLERLE DOLU BİR KARİYER

Avrupa Film Akademisi (EFA), Fransız Görüntü Yönetmenleri Birliği (AFC) ve Yunan Görüntü Yönetmenleri Derneği (GSC) üyesi olan Sinanos, Yunan sinemasındaki çalışmalarıyla da çeşitli ödüller kazandı.

Vassiliki Iliopoulou'nun "The Crossing" ve Yiannis Diamantopoulos'un "True Beauty" filmleriyle Yunanistan Kültür Bakanlığı En İyi Görüntü Yönetmeni Ödülü'ne değer görülen Sinanos, "Olga Robards", "Equinox" ve "The Master of Shadows" filmleriyle de Selanik Film Festivali'nde ödüller kazandı.

Sinanos, 63. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde bu kez kamera arkasındaki deneyimini jüri başkanlığına taşıyarak Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması'nda yer alan yapımların değerlendirilmesine öncülük edecek.

Kaynak: ANKA
Film FestivaliKültür SanatAntalyaSinemaKültürGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bir açıldı pir açıldı İrfan Can Kahveci zirvede tek başına Bir açıldı pir açıldı! İrfan Can Kahveci zirvede tek başına
İneğin saldırdığı adamdan acı haber Hastanede can verdi İneğin saldırdığı adamdan acı haber! Hastanede can verdi
250 liralık cacık pahalıya patladı Restorana 135 bin TL ceza 250 liralık cacık pahalıya patladı! Restorana 135 bin TL ceza
Motorlu testereyle üzerine koştu, 76 yaşındaki adam kabusu yaşadı Motorlu testereyle üzerine koştu, 76 yaşındaki adam kabusu yaşadı
Adıyaman’da kaybolan 16 yaşındaki Elvan, 12 gün sonra Şanlıurfa’da bulundu Adıyaman'da kaybolan 16 yaşındaki Elvan, 12 gün sonra Şanlıurfa'da bulundu
Marmara’daki deprem sonrası 3 uzmandan peş peşe açıklamalar Marmara'daki deprem sonrası 3 uzmandan peş peşe açıklamalar
Türkiye’nin ünlü market zinciri fon mağduru çıktı Türkiye'nin ünlü market zinciri fon mağduru çıktı
Tokat’ta neler oluyor 1400 kişi hastanelere akın etti Tokat'ta neler oluyor? 1400 kişi hastanelere akın etti
12:28
Manisa’da tır ile yolcu otobüsü çarpıştı Çok sayıda ölü ve yaralı var
Manisa'da tır ile yolcu otobüsü çarpıştı! Çok sayıda ölü ve yaralı var
12:15
Aliyev geri adım atmıyor Başörtüsü tartışmalarını alevlendirecek hamle
Aliyev geri adım atmıyor! Başörtüsü tartışmalarını alevlendirecek hamle
12:04
Esenyurt soruşturmasında rüşvet ifadeleri: Makam odasında 9 milyon TL verdim
Esenyurt soruşturmasında rüşvet ifadeleri: Makam odasında 9 milyon TL verdim
11:58
Cenazedeki dekoltesi eleştirilmişti İpek Tanrıyar’dan açıklama geldi
Cenazedeki dekoltesi eleştirilmişti! İpek Tanrıyar’dan açıklama geldi
11:23
DEM Parti Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yeniden adaylığını destekleyecek mi Çandar 4 şart saydı
DEM Parti Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden adaylığını destekleyecek mi? Çandar 4 şart saydı
11:15
187 milyarlık fon vurgununda hesap zamanı Ünlü isim de listede
187 milyarlık fon vurgununda hesap zamanı! Ünlü isim de listede
10:56
Cemil Tugay, AK Parti’ye geçişinin perde arkasını ilk kez anlattı Dikkat çeken Erdoğan detayı
Cemil Tugay, AK Parti'ye geçişinin perde arkasını ilk kez anlattı! Dikkat çeken Erdoğan detayı
10:12
Megan Fox özel pozlarını aboneliğe açtı Hayranları siteye akın etti
Megan Fox özel pozlarını aboneliğe açtı! Hayranları siteye akın etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.10.2026 12:52:01. #7.12#
SON DAKİKA: 63. Altın Portakal'da jüri başkanlığını Andreas Sinanos yapacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei