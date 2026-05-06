65 Yıldır Pide Yapıyor

06.05.2026 10:13
Habip Kantar, 82 yaşında 3 kuşak boyunca pide ustalığını sürdürmektedir.

ARTVİN'de pide ustası Habip Kantar (82), ilerleyen yaşına rağmen odun ateşi başında 65 yıldır sürdürdüğü fırıncılık mesleğini çocuklarının yanı sıra torunları ile birlikte 3 kuşaktır yaşatıyor. Yeni ustaların yetişmemesine dikkat çeken Kantar, "65 yıldır pidecilik yapıyorum. İnşallah ömrümün yettiği kadar devam ettireceğim" dedi.

Kent merkezinde pide ustası olan Habip Kantar, küçük yaşlardan itibaren Türkiye'nin farklı illerindeki pide salonlarında çalıştıktan sonra memleketi Artvin'e dönerek kendi iş yerini açtı. 20 metrekarelik küçük bir dükkanda hizmet vermeye başlayan 65 yıllık usta Kantar, yıllar içinde hem işini büyüttü hem de mesleğini ailesine aktardı. Oğullarını yanında yetiştiren usta, torunlarının da devreye girmesi ile 3 kuşaktır mesleğini yaşatmaya çalışıyor. Bugün 150 metrekarelik iş yerinde mesleklerini severek sürdürüp, yöreye özgü pidelerle müşterilerine çeyrek asrı aşkın süredir hizmet veren aile, yeni ustaların yetişmemesine dikkat çekiyor. Yıllardır aynı noktada hizmet veren aile işletmesi, bölge halkının uğrak noktalarından biri oldu.

'MESLEĞİMİ ÇOK SEVİYORUM'

Habip Kantar, mesleğini yıllardır severek yaptığını belirterek, "65 yıldır pidecilik yapıyorum. 20 sene başka yerlerde çalıştıktan sonra kendi dükkanımda çalışmaya başladım. Çocuklarım ve torunlarımla birlikte çalışıyoruz. Mesleğimi çok seviyorum, devam etmek istiyorum ama yaşlandım. Severek yapıyorum, halka hizmet ediyorum. Her kuşaktan, her meslekten müşterim var. Mesleğime sevgimi katarak, güzel işler yapıyorum. Hamur yoğuruyoruz hem patron hem işçi gibi çalışıyorum. İnşallah ömrümün yettiği kadar devam ettireceğim" diye konuştu.

'BABADAN OĞULA GEÇTİ'

Hamdi Kantar, baba mesleğinin devam etmesini istediğini ifade ederek, "Yaklaşık 30 senedir bu işin içindeyim. 10 yaşında çırak olarak başladım. Babamdan ne gördüysem aynı şekilde devam ettiriyoruz. Babadan oğula geçti. Severek çalışıyoruz. Pide salonumuzu devam ettirmek istiyoruz. İnşallah bende de çocuklarıma geçer de onlar da devam ettirir. Odun ateşinde, doğal yöntemlerle üretim yapıyoruz. Pide çeşitlerimizi geliştiriyoruz. Halka hizmeti Hakk'a hizmet olarak bildik" dedi.

'BABAMLA DEDEMİ İZLİYORUYUM'

Ailenin üçüncü kuşak temsilcisi Furkan Kantar da "Pide salonunda kuryelik yaparak babama ve dedeme yardımcı olmaya çalışıyorum. Boş zamanlarımda içeriye geçip, hamurla uğraşıyorum. Öğrenmeye çalışıyor ve babamla dedemi izliyorum. Üçüncü kuşak olarak elimden geldiğince devam ettirmeye çalışıyorum. İkinci üniversitemi okuyorum. Okumak kolay, aile işini devam ettirmek zor" diye konuştu.

'HEM KALİTELİ HEM UCUZ'

İşletmenin müşterilerinden Vehbi Şentürk ise "Üniversitede okuyan kızım görmeye gelmiştim. Her geldiğimde de Habip Amca'nın pide salonunda pide yeriz. Hem kaliteli hem doyurucu hem de ucuz. Damak tadımıza uyuyor ve memnunuz. Tavsiye ederiz" dedi.

HABER-KAMERA: Fatih TÜYSÜZ/ARTVİN,

Kaynak: DHA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
