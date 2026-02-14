65 Yıllık Evliliğin Sırrı: Sadakat ve Sevgi

Başkentte 65 yıldır evli olan Kübra ve İbrahim Tipi çifti, uzun soluklu evliliğin sırrının sadakat, güven, sabır, hoşgörü ve sevgi olduğunu ifade etti.

Ankara'da yaşayan 85 yaşındaki Kübra Tipi ile 95 yaşındaki İbrahim Tipi, 65 yıllık evlilikleri boyunca yaşadıkları acı ve tatlı pek çok anıyla hayatlarını sürdürmeye devam ediyor.

Kayseri'de 1931 yılında doğan İbrahim Tipi, 1947 yılında ailesiyle Ankara'ya taşındı. Mobilyacılık yaparak çalışma hayatına atılan Tipi, Hamamönü'nde o dönem komşuları olan Kübra Tipi'yi aile ziyaretleri sırasında görerek beğendiğini anlattı.

Ailelerin görüşüp anlaşmasının ardından çift, 1961 yılında evlenerek ortak bir hayata adım attı.

Evliliklerinin hemen ardından ilk çocukları dünyaya geldi. Yıllar boyunca çeşitli zorluklar yaşayan Tipi çifti, buna rağmen hayatlarına çok sayıda güzel hatıra sığdırdı.

Yeni yerler keşfetmeyi de seven Kübra Tipi, Avrupa başta olmak üzere farklı ülkeleri ziyaret ettiğini söyledi. Altındağ Belediyesi Aydınlıkevler Kadınlar Eğitim ve Kültür Merkezinde çeşitli kurslara da katılan Kübra Tipi, müzik korosunda yer alıyor, dikiş ve örgü çalışmaları yapıyor.

1989 yılında emekli olan İbrahim Tipi ise son iki yıldır gözlerindeki görme kaybı nedeniyle daha çok evde zaman geçirdiğini belirtti.

Tipi çifti, uzun soluklu birlikteliklerinin hikayesini AA muhabirine anlattı.

"Bu kadar süre evli kalmak birbirimize olan sadakatimizdendir"

Eşinin o dönemde ailesinin komşusu olduğunu belirten İbrahim Tipi, "Hamamönü'nde anneannesi bizim komşumuzdu. Sürekli gelip giderlerdi bizim oraya. Orada tanıştık ve o vesileyle evlendik, düğünü yaptık." dedi.

Eşini her gördüğünde heyecanlandığını dile getiren Tipi, "O zamanlar gençliğimde onu gördüğümde heyecanlanıyordum, sonrasında evlendik. Bu kadar süre evli kalmak birbirimize olan sadakatimizdendir." ifadesini kullandı.

Eşiyle sevgi ve sabır sayesinde bugünlere geldiklerini vurgulayan Tipi, zor zamanları hoşgörüyle aştıklarını belirterek, "Hoşgörüyle, tatlılıkla günlerimiz oldu ve geçti. O zamanlardan bu zamanlara birlikte geldik." diye konuştu.

"Allah alnımıza yazmış ve evlendik"

Gençlik yıllarında okumayı çok istediğini ve evlenmeyi düşünmediğini dile getiren Kübra Tipi ise "Ben okumak istiyordum. Allah alnımıza yazmış ve evlendik." dedi.

Evliliklerinin ilk yıllarında çocukları Güler Tipi'nin dünyaya geldiğini ve çocuğa epilepsi tanısı konulduğunu anlatan Tipi, "Güler şu anda 60 yaşında, beraber yaşıyoruz. Hatta kardeşim Güler'e 'Senin sayende doktor oldum' der." diye konuştu.

"Birbirinize sabrınızı, sevginizi, saygınızı, sadakatinizi korumalısınız"

Kübra Tipi, eşinin iyi bir insan olduğunu belirterek, "Eşim her şeyiyle dört dörtlük. Hiç beni üzmedi. Öyle acayip kavgalarımız olmadı. Aile arası ufak tefek illa ki oluyor ama o susar işine giderdi. Akşam hiçbir şey yok gibi gelirdi. Ben de üzerinde durmazdım." diye konuştu.

İbrahim Tipi, evlilik sürecinde ailelerin birbirini araştırdığını, annesinin "Bu kızı kaçırmayalım." sözlerinin ardından evlilik adımlarının atıldığını aktardı.

Genç çiftlere de tavsiyelerde bulunan Kübra Tipi, "Bugünün gençlerine 65 yıllık evliliği olan biri olarak şunu söylemek istiyorum, 65 gün evli durmayanları görüyorum, hemen boşanıveriyorlar, öyle olmaz. Yeni evlenen çocuklarım, birbirinize sabrınızı, sevginizi, saygınızı, sadakatinizi korumalısınız. Ailelerinize saygılı olacaksınız. Bizler aileye saygılıydık." dedi.

İbrahim Tipi de uzun yıllara dayanan tecrübelerine dayanarak yeni yuva kuracak gençlere "sadakat" tavsiyesinde bulunarak, eşlerine ve ailelerine saygıyı kaybetmemeleri gerektiğini kaydetti.