65 Yıllık Evliliğin Sırrı: Sadakat ve Sevgi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

65 Yıllık Evliliğin Sırrı: Sadakat ve Sevgi

14.02.2026 11:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kübra ve İbrahim Tipi, 65 yıllık evliliklerinin sırlarını sadakat ve sevgi olarak paylaştı.

Başkentte 65 yıldır evli olan Kübra ve İbrahim Tipi çifti, uzun soluklu evliliğin sırrının sadakat, güven, sabır, hoşgörü ve sevgi olduğunu ifade etti.

Ankara'da yaşayan 85 yaşındaki Kübra Tipi ile 95 yaşındaki İbrahim Tipi, 65 yıllık evlilikleri boyunca yaşadıkları acı ve tatlı pek çok anıyla hayatlarını sürdürmeye devam ediyor.

Kayseri'de 1931 yılında doğan İbrahim Tipi, 1947 yılında ailesiyle Ankara'ya taşındı. Mobilyacılık yaparak çalışma hayatına atılan Tipi, Hamamönü'nde o dönem komşuları olan Kübra Tipi'yi aile ziyaretleri sırasında görerek beğendiğini anlattı.

Ailelerin görüşüp anlaşmasının ardından çift, 1961 yılında evlenerek ortak bir hayata adım attı.

Evliliklerinin hemen ardından ilk çocukları dünyaya geldi. Yıllar boyunca çeşitli zorluklar yaşayan Tipi çifti, buna rağmen hayatlarına çok sayıda güzel hatıra sığdırdı.

Yeni yerler keşfetmeyi de seven Kübra Tipi, Avrupa başta olmak üzere farklı ülkeleri ziyaret ettiğini söyledi. Altındağ Belediyesi Aydınlıkevler Kadınlar Eğitim ve Kültür Merkezinde çeşitli kurslara da katılan Kübra Tipi, müzik korosunda yer alıyor, dikiş ve örgü çalışmaları yapıyor.

1989 yılında emekli olan İbrahim Tipi ise son iki yıldır gözlerindeki görme kaybı nedeniyle daha çok evde zaman geçirdiğini belirtti.

Tipi çifti, uzun soluklu birlikteliklerinin hikayesini AA muhabirine anlattı.

"Bu kadar süre evli kalmak birbirimize olan sadakatimizdendir"

Eşinin o dönemde ailesinin komşusu olduğunu belirten İbrahim Tipi, "Hamamönü'nde anneannesi bizim komşumuzdu. Sürekli gelip giderlerdi bizim oraya. Orada tanıştık ve o vesileyle evlendik, düğünü yaptık." dedi.

Eşini her gördüğünde heyecanlandığını dile getiren Tipi, "O zamanlar gençliğimde onu gördüğümde heyecanlanıyordum, sonrasında evlendik. Bu kadar süre evli kalmak birbirimize olan sadakatimizdendir." ifadesini kullandı.

Eşiyle sevgi ve sabır sayesinde bugünlere geldiklerini vurgulayan Tipi, zor zamanları hoşgörüyle aştıklarını belirterek, "Hoşgörüyle, tatlılıkla günlerimiz oldu ve geçti. O zamanlardan bu zamanlara birlikte geldik." diye konuştu.

"Allah alnımıza yazmış ve evlendik"

Gençlik yıllarında okumayı çok istediğini ve evlenmeyi düşünmediğini dile getiren Kübra Tipi ise "Ben okumak istiyordum. Allah alnımıza yazmış ve evlendik." dedi.

Evliliklerinin ilk yıllarında çocukları Güler Tipi'nin dünyaya geldiğini ve çocuğa epilepsi tanısı konulduğunu anlatan Tipi, "Güler şu anda 60 yaşında, beraber yaşıyoruz. Hatta kardeşim Güler'e 'Senin sayende doktor oldum' der." diye konuştu.

"Birbirinize sabrınızı, sevginizi, saygınızı, sadakatinizi korumalısınız"

Kübra Tipi, eşinin iyi bir insan olduğunu belirterek, "Eşim her şeyiyle dört dörtlük. Hiç beni üzmedi. Öyle acayip kavgalarımız olmadı. Aile arası ufak tefek illa ki oluyor ama o susar işine giderdi. Akşam hiçbir şey yok gibi gelirdi. Ben de üzerinde durmazdım." diye konuştu.

İbrahim Tipi, evlilik sürecinde ailelerin birbirini araştırdığını, annesinin "Bu kızı kaçırmayalım." sözlerinin ardından evlilik adımlarının atıldığını aktardı.

Genç çiftlere de tavsiyelerde bulunan Kübra Tipi, "Bugünün gençlerine 65 yıllık evliliği olan biri olarak şunu söylemek istiyorum, 65 gün evli durmayanları görüyorum, hemen boşanıveriyorlar, öyle olmaz. Yeni evlenen çocuklarım, birbirinize sabrınızı, sevginizi, saygınızı, sadakatinizi korumalısınız. Ailelerinize saygılı olacaksınız. Bizler aileye saygılıydık." dedi.

İbrahim Tipi de uzun yıllara dayanan tecrübelerine dayanarak yeni yuva kuracak gençlere "sadakat" tavsiyesinde bulunarak, eşlerine ve ailelerine saygıyı kaybetmemeleri gerektiğini kaydetti.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 65 Yıllık Evliliğin Sırrı: Sadakat ve Sevgi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İlk görev yerine giden imam büyük şaşkınlık yaşadı: Allah’ım burası neresi İlk görev yerine giden imam büyük şaşkınlık yaşadı: Allah'ım burası neresi
Cezaevindeki “Mardinli Marilyn Monroe“ tahliye edildi Cezaevindeki "Mardinli Marilyn Monroe" tahliye edildi
Sağlık ocağından dinleme cihazı çıktı Sağlık ocağından dinleme cihazı çıktı
Profesöre bak sen Belgesel çeken gazeteciyi böyle darbetti Profesöre bak sen! Belgesel çeken gazeteciyi böyle darbetti
Göçmenlerin geleneği ülkeyi bu hale getirdi Artık 6 bin TL cezası var Göçmenlerin geleneği ülkeyi bu hale getirdi! Artık 6 bin TL cezası var
İlçe ayakta Genç kadın evinde silahla vurulmuş halde ölü bulundu İlçe ayakta! Genç kadın evinde silahla vurulmuş halde ölü bulundu
Kredi kartı kullanan herkesi ilgilendiriyor Sadece 2 gün kaldı Kredi kartı kullanan herkesi ilgilendiriyor! Sadece 2 gün kaldı
426 bin liralık gizem Paranın sahibi ortada yok, 1 hafta süre verdi 426 bin liralık gizem! Paranın sahibi ortada yok, 1 hafta süre verdi
Zeynep Alkan’dan OnlyFans soruşturmasıyla ilgili açıklama Zeynep Alkan'dan OnlyFans soruşturmasıyla ilgili açıklama

12:39
Mehmet Özhaseki’ye ’videolu’ şantaj: 1 milyar TL vermezsen siyasi hayatın biter
Mehmet Özhaseki'ye 'videolu' şantaj: 1 milyar TL vermezsen siyasi hayatın biter
11:45
Evini satmak isteyenler dikkat: Yeni sistem yarından itibaren devreye giriyor
Evini satmak isteyenler dikkat: Yeni sistem yarından itibaren devreye giriyor
11:35
Bagajdan çalınan 30 milyon dolar İBB rüşvet soruşturmasına uzandı
Bagajdan çalınan 30 milyon dolar İBB rüşvet soruşturmasına uzandı
11:17
Feci son Tartıştığı kızın kanlar içinde görünce sinir krizi geçirdi
Feci son! Tartıştığı kızın kanlar içinde görünce sinir krizi geçirdi
10:36
Bu nasıl bir kar marjı 129 TL’ye satılan salatalığın alış fiyatı isyan ettirdi
Bu nasıl bir kar marjı? 129 TL'ye satılan salatalığın alış fiyatı isyan ettirdi
10:00
Ocak ayında yapılan 14 anketin ortalaması: İşte partilerin oy oranı
Ocak ayında yapılan 14 anketin ortalaması: İşte partilerin oy oranı
09:57
Ramazan öncesi vatandaşa müjde Zincir marketlerle indirim anlaşması
Ramazan öncesi vatandaşa müjde! Zincir marketlerle indirim anlaşması
09:27
ABD’den masada barış, arka planda savaş hazırlığı: Haftalarca sürecek
ABD'den masada barış, arka planda savaş hazırlığı: Haftalarca sürecek
09:23
10 milyon kişiyi ilgilendiren müjde Ev hanımlarına emeklilik teklifi Meclis’te
10 milyon kişiyi ilgilendiren müjde! Ev hanımlarına emeklilik teklifi Meclis'te
09:11
Ebru Gündeş, Orta Doğu’da aldığı sahne ücretiyle şaşırttı
Ebru Gündeş, Orta Doğu'da aldığı sahne ücretiyle şaşırttı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2026 12:46:05. #7.11#
SON DAKİKA: 65 Yıllık Evliliğin Sırrı: Sadakat ve Sevgi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.