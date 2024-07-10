7,5 Milyon Yıllık Tarihin Çalışmaları Başladı - Son Dakika
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7,5 Milyon Yıllık Tarihin Çalışmaları Başladı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bulunan Taşhan bölgesinde, 7,5 milyon yıllık tarihin aydınlatma çalışmaları başladı. Uzman Antropolog Oğuzhan Köylüoğlu, primat arama çalışmalarının devam ettiğini belirterek, Kayseri'nin Türkiye için önemli bir fauna olduğunu ifade etti. Geçmiş dönemde Anadolu'nun canlılar için bir kara köprüsü olduğunu söyleyen Köylüoğlu, çalışmaların doğa ve canlılığın tarihini araştırmayı amaçladığını vurguladı.

10.07.2024 18:47
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7,5 milyon yıllık tarihin çalışmaları başladı

Uzman Antropolog Oğuzhan Köylüoğlu: "Primat arama çalışmalarımız devam ediyor"

" Kayseri, Türkiye için fosil açısından önemli bir fauna"

"Geçmiş dönemde yaşayan canlılar için Anadolu kara köprüsü olmuştur"

KAYSERİ - Kayseri'nin Kocasinan ilçesine bağlı Taşhan bölgesindeki 7,5 milyon yıllık tarihi aydınlatma çalışmaları başladı. Çalışmalarla ilgili bilgiler veren Uzman Antropolog Oğuzhan Köylüoğlu, kazı alanında primat arama çalışmalarının sürdüğünü söyleyerek, "Kayseri, Türkiye için fosil açısından önemli bir fauna" dedi.

Geçen sezon yaklaşık 200 fosilin çıkarıldığı ve 7,5 milyon yıllık tarihe ışık tutacak Taşhan bölgesinde çalışmalar başladı. Daha öncesinde fil, gergedan, zürafa ve üç toynaklı atlar gibi birçok canlı türüne ait kalıntıların bulunduğu kazıda diğer yandan primat kalıntısı arama çalışmaları da devam ediyor. Çalışmalara katılan Uzman Antropolog Oğuzhan Köylüoğlu, primatların bulundukları bölgelere ait bazı kalıntıların çıkarıldığını söyleyerek, "Umarım bu coğrafyada primat da buluruz" dedi.

Çalışmalarla ilgili bilgi veren Uzman Antropolog Oğuzhan Köylüoğlu, "Çalışmalarımız bayramdan önce başladı aslında ama fosilleri direkt çıkarmadık tabi ki. İlk önce yağmur ve kar nedeni ile yığılan toprakları temizledik. Buradaki kaba toprağı attık ondan sonra fosil çalışmalarına başladık. Şu anda da yüzeye çıkan fosiller var. Geçen kazı sezonunda yaklaşık numaralandırılmış 90 fosil var. Bunun haricinde yüzey fosilleri de var tabi ama onlar numaralandırılmadı. Onlarla beraber toplam 200'e yakın fosil var. Şu an Yamula Barajı kenarındaki fosil alanımızda bulunduğu üzere fil fosilleri, gergedan, zürafa, 3 toynaklı atlar, bunun yanında tabi ki boynuzlu ailesine ait geyik ve ceylan türleri de vardı. Bunun yanında yırtıcı takımına ait aslan ve sırtlan fosillerine de rastladık. Yaklaşık bin fosilin içinde 2 tane domuz fosilimiz var. Bu domuz fosilleri bize aslında primatın olduğunu söylüyor. Yani domuz bulunan yerlerde genellikle primatlar da bulunuyor. Biz de primat çalışmalarımıza devam ediyoruz. Umarım bu coğrafyada primat da buluruz" dedi.

"Kayseri, Türkiye için fosil açısından önemli bir fauna"

Köylüoğlu, Anadolu'nun o dönemde yaşayan canlılar için kara köprüsü olduğunu ve Kayseri'nin de Türkiye için fosil açısından önemli bir fauna olduğunu söyleyerek, "Doğa ve canlılığın tarihini araştırıyoruz neticesinde. 7,5 milyon yıl önce Türkiye aslında günümüz Türkiyesi olmuş kara parçalarıyla birleşmiş haldeydi. Fakat tabi ki de iklim vesaire değişiklikleri vardı. Kayseri'nin, genellikle orman, sulak ve havza alanında olduğunu görüyoruz 7,5 milyon yıl öncesi geçmişe döndüğümüzde. Burada da sulak bölgelerde yaşayan canlıların kalıntılarına da rastlıyoruz. Bu da kanıtıdır bu işin tabi ki. Kayseri, Türkiye için önemli bir fauna fosil açısından. Afrika'dan gelen canlılar Anadolu üzerinden yayıldığı için Avrasya'ya keza Avrasya'dan da Afrika'ya göçler neticesinde Anadolu kara köprüsü bağlantısı olmuştur bu canlılar için. Tabi buradan geçip gitmiyorlar. Bir müddet burada yaşıyorlar ki bir müddet dediğimiz milyon yıllar sürüyor. Biz de bunların kalıntısına rastlıyoruz buralarda" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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