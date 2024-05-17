(BALIKESİR)- Ayvalık Küçükköy Teferic Şenlikleri Başladı

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(BALIKESİR)- Ayvalık Küçükköy Teferic Şenlikleri'nin 7'ncisi, yoğun bir katılımla başladı. 19 Mayıs akşamına kadar devam edecek programa katılacak konuklar, üç gün boyunca Küçükköy'ün ve Balkan kültürünün tadını çıkaracak.

Küçükköy Üretim Mutfağı'nın önünde başlayan şenliğe, Ayvalık Kaymakamı Hasan Yaman, Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, meclis üyeleri, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. 120 dansçının katılımı ve bando eşliğinde gerçekleşen kortej yürüyüşü, Küçükköy Cami Avlusu'na kadar devam etti.

Açılış konuşmasını yapan Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, bu yıl yedincisini düzenlenen Teferic Şenlikleri'nin artık ulusal düzeyde de ilgi görmeye başladığını söyledi. Kent sokaklarında, Türkiye'nin dört bir yanından gelen konuklar ile karşılaşmanın, onlarla sohbet etmenin, beğeni almanın, onların ilgisini görmenin heyecanını yaşadıklarını belirten Başkan Ergin, "Şunu gördük ki gerçekleştirdiğimiz Teferic etkinlikleri, yerli ve yabancı konuklarımızın ilgi odağı olmasının yanı sıra Küçükköy halkına da büyük bir heyecan ve özgüven kazandırdı. Her geçen yıl daha çok stant açılır oldu, daha çok yeni mekan açılır oldu, stantlarda Küçükköy halkının el emeği göz nuru ürünleri daha da çeşitlenir oldu. Teferic şenliklerine olan ilgi suya atılan taşın halkaları misali, gittikçe büyüyor; bize de daha iyisini, daha güzelini, daha kapsamlısını daha geniş çerçevede gerçekleştirmek için büyük bir sorumluluk yüklüyor, bunun da bilincindeyiz" dedi.

Başkan Ergin, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"GÜZELLİKLERİ VE RENKLERİ HEP BİRLİKTE YAŞIYORUZ"

"Bu da gösteriyor ki Ayvalık'ımız, Altınova'mız, Cunda Adamız, Küçükköy'ümüz ve dolayısıyla Türkiye'miz çok büyük renklere ev sahipliği yapıyor. Sadece Küçükköy'de değil ülkemizin dört bir yanında hoşgörü ile yoğrulmuş şekilde nefes alıp veriyoruz. Teferic şenliği de bu özelliğiyle bu renklerin güzellik kaynağı değil mi? Teferic'te yerelde başlayan, ulusalda büyük bir ilgi odağı olmasıyla devam eden bu güzellikleri ve renkleri hep birlikte yaşıyoruz, bundan böyle de gelecek kuşaklara aktararak yaşatacağız. Şenliklerin keyfini, huzurlu ve keyifli bir şekilde, dostlukla, kardeşlikle çıkarıyoruz. Kentimizin güzelliklerini hep birlikte dünyaya tanıtacağız. Şimdi, biraz da tarihsel süreçten bahsetmek istiyorum: Balkan Savaşı'nın başlamasıyla birlikte, bölgedeki Boşnak halk, bu yöreye zorunlu olarak göç etti. Gerek Midilli, gerek Girit olsun, çevre adalardan gelenlerle, Anadolu'nun farklı bölgelerinden göç edenler, Ayvalık'ımızda farklı kültürlerin kaynaşmasından oluşan doğal bir yapı meydana getirdi. Bu insan zenginliğiyle beraber; göç edenlerin, kültür ve geleneklerini yaşatmak, bu kültürlerin yok olup gitmesini engellemek, gelecek kuşaklara aktarmak, bu gelenek ve kültürlerin devamını sağlamak amacıyla çok sayıda festival ve şenlik düzenliyoruz.

GELENEK VE GÖRENEKLER KORUNUYOR

Teferic, Küçükköy'ümüzün korunması gereken, gelenek ve göreneklerii anlattığımız, yıllar boyunca gelecek kuşaklara aktarılması gereken bir şenlik. Boşnak geleneklerinin ve kültürünün gerçek özelliklerini yansıtarak, onları yaşatarak yedincisini gerçekleştirdiğimiz Teferic Şenliğimize hepiniz hoş geldiniz. Genel olarak Boşnak vatandaşlarımızın yaşadığı Küçükköy'ümüze yerleşim süreci, Balkan Savaşları'nın hareketli günlerinde başlamış. Milli Mücadele yıllarında ise Boşnak halkı gerçek birer vatansever olarak, ilk kurşunu atan Yarbay Ali Çetinkaya'nın yanında saf tutmuş, 14 Eylül Altınova'nın ve 15 Eylül 1922 tarihinde kentimizin düşman işgalinden kurtuluşunda çok önemli rol oynamışlardır. Kurtuluş Savaşı'nın sonuçlanmasıyla birlikte Küçükköy'e tamamen yerleşen Boşnak aileler, geleneklerine ve kültürlerine sahip çıkmışlardır.

Vatandaşlarımız, baharın uyanışı olan Teferic'i düzenli olarak kendi aralarında, dar kapsamlı da olsa kutlamışlardır. Bu bölgede yaşayan Boşnak vatandaşlarımız; çocuğu, genci ve yaşlısı hep beraber doğanın uyanışını karşılamayı, gelenek, görenek ve kültürlerini yaşatmayı bugüne kadar aksatmadan sürdürmüşlerdir. Ben hem Küçükköy'de doğup büyümüş, baba ocağında eğitim görmüş ve burada belediye başkanlığı yapmış bir yerel yönetici olarak kendimi, bu gelenek ve kültürlere sahip çıkmak ve yaşatılmasını sağlamak zorunda hissediyorum. Balkanlardan gelen kültürün, Anadolu'nun izlerini ve değerlerini taşıyan Küçükköy'ümüzde, Teferic'le Anadolu mozaiğinin tüm kültürel değerlerini kucaklıyoruz. Bu güzellikleri harmanlıyoruz ve üç gün boyunca hep birlikte eğleniyoruz, gülüyoruz, dans ediyoruz, Boşnak şarkıları ve türkülerini söyleyip bir dahaki Teferic şenliklerinde buluşmak üzere birbirimize söz veriyoruz. 8. Teferic Şenlikleri'nde görüşmek üzere, sağlıcakla kalın."

HAFTA SONU ETKİNLİKLER DEVAM EDİYOR

18 Mayıs Cumartesi günü ise Balkan bandosunun stant aralarında vereceği konserle başlayacak olan etkinlikler, gün boyunca, Küçükköy Üretim Mutfağı'nın düzenlediği özel mantı atölyesinde farklı tatları sevenleri buluşturacak. 16.00-17.00 saatleri arasında Arzu Yanardağ, Çisil Oral, Erbil Göktaş 'Yerelde Sanat' üzerine bir söyleşi gerçekleştirecek, ardından Balkan ülkeleri Halk Oyunları gösterileri olacak. Saat 19.00'da Ljiljan konserinde sanatçı, sevenlerine dillerden düşmeyen Boşnak şarkılarını seslendirecek. Ljiljan, saat 21.00'de ikinci konserini yine Küçükköy Cami Avlusu'nda verecek.

Şenliklerin son gününde Sabancı çocuk etkinleri düzenlenecek. Saat 13.00'te Sabancı yaratıcı teknolojiler atölyesi ile yaratıcı drama, arkeoloji eğitici etkinlikleri, saat 16.00'da Şudabap çocuk konseri, 18.00'de tekrar yaratıcı drama, arkeoloji eğitici etkinlikleri gerçekleştirilecek.

7. Küçükköy Teferic Şenlikleri Sabancı Yaratıcı Teknolojiler Atölyesi bahçesinde saat 21.00'deki mübadele konseriyle sona erecek.