7 ilde AYT heyecanı: Öğrenciler ter döktü - Son Dakika
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7 ilde AYT heyecanı: Öğrenciler ter döktü

21.06.2026 13:59
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Bursa, Çanakkale, Eskişehir, Yalova, Balıkesir, Kütahya ve Bilecik'te 2026-YKS'nin ikinci oturumu AYT sona erdi. Adaylar kontrollerin ardından salonlara alınırken, aileler dua ve bekleyişle süreci tamamladı.

Bursa, Çanakkale, Eskişehir, Yalova, Balıkesir, Kütahya ve Bilecik'te, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (2026-YKS) ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testleri (AYT) sona erdi.

Bursa'da AYT'de ter dökecek adaylar, sabah saatlerinden itibaren aileleriyle sınava girecekleri okullara geldi.

Adaylar, sınav giriş kağıtları, kimlik ve güvenlik kontrollerinin ardından salonlara yönlendirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde trafik yoğunluğu oluşmaması için önlem aldı.

Belirlenen 3 saatin ardından oturum tamamlandı. Öğrenciler sınava girdikleri okullardan ayrıldı.

Çanakkale

Çanakkale'de sınav merkezlerine gelen adaylar, kimlik kontrolünün ardından salonlara alındı.

Aileler de üniversite adayı çocuklarını salonlara uğurladıktan sonra okul çevresinde beklemeye başladı.

Sınava vaktinde yetişemeyen adayları aileleri teselli etti. Bazı veliler de çocuklarının sınavının başarılı geçmesi için dua etti.

Eskişehir

Eskişehir'de Anadolu Üniversitesine gelen adaylar, evrak kontrolü ve üst araması yapıldıktan sonra sınava girecekleri salonlara alındı.

Adayların yakınları da sınavın tamamlanmasını okulun dışında bekledi.

Sınavın bitmesiyle bazı öğrencileri aileleri ile sarıldı.

Yalova

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen YKS'nin ikinci oturumu AYT, Yalova'da başladı.

Yalova'da öğrenciler, sabah saatlerinde sınava girecekleri okulların önüne aileleriyle geldi.

Kimlik ve belge kontrolünün ardından öğrenciler sınava girecekleri salonlara alındı.

Aileler de okulların dışında çocuklarının sınavdan çıkışını bekledi.

Ailelerin bekleyişi sınavın bitmesiyle sona erdi.

Balıkesir

Balıkesir'de, YKS'nin ikinci oturumu AYT için adaylar sınavın yapılacağı okullara geldi.

15 Temmuz Şehitler Lisesi'nde sınava girecek adaylar, gerekli kontrollerin ardından salonlara alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde trafik yoğunluğu oluşmaması için önlem aldı.

Heyecanla sınav sonunu beklemeye başlayan aileler, okul etrafındaki gölgelik alanlarda çocuklarının başarılı olması için dua etti.

Bilecik

Bilecik'te YKS'nin ikinci oturumu AYT için adaylar sınavın yapılacağı okullara geldi.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Yerleşkesi'ne erkenden gelen adaylar, kimlik ve belge kontrollerinin yapılmasının ardından salonlara alındı.

Emniyet ve jandarma ekipleri, sınavın sorunsuz şekilde geçmesi için bahçe ve çevrelerinde kontrollerini sürdürdü.

Bazı adaylar, kapıların kapanmasına bir dakika kala sınava yetişti.

Adayların yakınları, kampüsün bahçesinde bekleyip dua etti.

Kütahya

Kütahya'da YKS'nin ikinci oturumu AYT başladı.

Adaylar, sınava girecekleri Kütahya Atatürk Anadolu Lisesine geldi.

Adaylar, kimlik kontrollerinin ardından salonlara alındı.

3 saatlik ikinci oturumun ardından öğrenciler sınava girdikleri okullardan ayrıldı.

Kaynak: AA

Balıkesir, Eskişehir, Çanakkale, Bilecik, Kütahya, Yalova, Güncel, Bursa, AYT, YKS, Son Dakika

Son Dakika Güncel 7 ilde AYT heyecanı: Öğrenciler ter döktü - Son Dakika

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