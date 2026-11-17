Antalya'da epilepsi nedeniyle yıllarca nöbet geçiren Zübeyde Solakoğlu (30), Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Hastanesi'ndeki tedavisi sonrasında 7 yıldır yaşamını nöbetsiz sürdürüyor. Solakoğlu, tedavi sürecinin ardından ehliyet alarak 17 yıllık hayalini gerçekleştirdi.

Bursa'da yaşayan bankacı Zübeyde Solakoğlu'na, 2014 yılında epilepsi tanısı konuldu. Gün içerisinde 2-3 kez nöbet geçiren Solakoğlu, hastalığı nedeniyle yüzme ve otomobil kullanma hayali gibi aktivitelerden uzak kaldı. Farklı tedavilere rağmen nöbetleri devam eden Solakoğlu, 2016 yılında AÜ Hastanesi'nde Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Ebru Apaydın Doğan'ın takibine girdi. Düzenli tedavi ve yaşam alışkanlıklarına gösterdiği özenle 2019 yılından bu yana nöbet geçirmeyen Solakoğlu, 17 yıllık ehliyet hayalini de gerçekleştirdi.

'NÖBETLERİMİN ÖNÜNE GEÇEMİYORDUM'

Hastalık sürecini anlatan Zübeyde Solakoğlu, "Nöbetlerimin önüne geçemiyordum. Farklı ilaç tedavileri denedim ama nöbetlerim devam ediyordu. Gün içerisinde 2 hatta 3 kere bile nöbet geçirebiliyordum. Büyük nöbetler de geçirdim. Etrafımdaki arkadaşlarımı bu konuda bilinçlendirdim. Onlara, 'Arkadaşlar, benim rahatsızlığım var ama korkmanıza gerek yok. Sadece müdahale etmeniz gereken durumları bilmeniz gerekiyor' dedim" diye konuştu.

'7 YILDIR NÖBETSİZİM'

2016 yılında AÜ'de Prof. Dr. Ebru Apaydın'ın takibine girdiğini belirten Solakoğlu, "Uyku düzenime, beslenmeme ve sporuma dikkat ettim. Ama yaşamdan hiçbir şekilde kopmadım. Nöbetlerimi tek tek takip ettim, kontrol ettim ve çizelgeler oluşturdum . Buna göre ilaçlarım azaltıldı veya artırıldı. Farklı tedavi yöntemleri uygulandı. Akdeniz Üniversitesi'nde bulunan farklı cihazlarla beynim incelendi ve kontrol edildi. 2019'dan beri hiçbir şekilde nöbet geçirmedim. 7 yıldır nöbetsizim. Tertemiz bir hayatım oldu" dedi.

'17 YIL BOYUNCA BEKLEDİM VE BAŞARDIM'

Epilepsi nedeniyle yüzme ve otomobil kullanma gibi aktivitelerden uzak kaldığını anlatan Solakoğlu, "Ben su insanıyım, suyu çok severim. Havuza giremiyordum, korkuyordum. Havuzda ya da denizde nöbet geçirirsem ne yaparım diye düşünüyordum. Nöbet geçirdiğimde hiçbir şey yapamayabilirim. Tek başıma olmamam gerekiyordu. Araba kullanmak hayalimdi. 17 yıl boyunca bunu bekledim ve başardım. Ehliyetimi aldım. Şimdi araba kullanıyorum ama yine kendimi takip ediyorum. Ehliyet alabilmek için yasal süreçler var. Bu süreçleri tamamladık. Takipli hasta olmamız gerekiyor" diye konuştu.

'HER EPİLEPSİ HASTASI AYNI ŞEKİLDE NÖBET GEÇİRMİYOR'

Nöbetlerinin sona ermesiyle hayata daha fazla bağlandığını belirten Zübeyde Solakoğlu, "Epilepsiyle ilgili toplumda farklı algılar var. Nöbet geçirildiğinde korkulacak bir durum olduğu ya da kişinin ağzından sürekli köpük geldiği düşünülüyor. Oysa her epilepsi hastası bu şekilde nöbet geçirmiyor. Epilepsi nöbeti geçiren birini öncelikle güvenli bir noktaya almak gerekiyor. Yüzüne kolonya serpmek, soğan koklatmak gibi geleneksel uygulamalara gerek yok. Büyük nöbetlerde kişinin yan yatırılması önemli" dedi.

'İLAÇLARINI KESME AŞAMASINDAYIZ'

Zübeyde Solakoğlu'nun tedavi sürecine ilişkin bilgi veren Prof. Dr. Ebru Apaydın Doğan ise "Zübeyde'nin rahatsızlığını uzun yıllardır takip ediyoruz. Bize geldiğinde çok sık nöbetleri vardı. Çoğu nöbetinin farkında bile değildi. Bizim video EEG monitörizasyon ünitemiz var. Orada kayıt aldığımızda daha sonra kendisi de gördü nöbet sıklığını. Meslek, eğitim ve öğretim hayatını etkiliyordu. Sonrasında güzel bir tedavi yöntemiyle, önce medikal tedavi uygulandı. Ardından Zübeyde cerrahi operasyon geçirdi ve nöbetleri tümüyle iyileşti. Şu an ilaçlarını kesme aşamasındayız" diye konuştu.

'HEDEFİMİZ HASTALARI TOPLUMSAL YAŞAMA KAZANDIRMAK'

Epilepsi tedavilerinde başarı oranlarına dikkat çeken Prof. Dr. Doğan, "Zübeyde, çok örnek bir hasta. Hiç vazgeçmedi. Epilepside paradigmalar değişti artık. Sadece nöbet kontrolü değil hedefimiz. Nöbetler engellenebiliyor zaten artık. Yüzde 80 oranında başarılıyız. Hedef artık o hastaları sosyalleştirmek, toplumsal yaşama katabilmek. AÜ'de 1000'e yakın takip ettiğimiz hastamız var. Bilimden sanata, akademiden iş dünyasına kadar birçok alanda çok aktif ve güzel rol alıyorlar. Aileler bazen, 'Nöbet geçirmesin, zamanında yatsın, çalışmasın' diye düşünüyor. Ama böyle yapmamak gerekiyor. Saklanmaması gereken bir hastalık. Hastalık kimliğin önüne geçtiği zaman birey dışlanıyor. Hekimlik, öğretmenlik, bankacılık yapabilen hastalarımız var" dedi.

'İLAÇ TEDAVİSİNİN YETERSİZ KALDIĞI DURUMLARDA CERRAHİ UYGULANABİLİYOR'

Epilepsinin tedavisinde ilaçların önemli yer tuttuğunu belirten AÜ Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Beyin ve Sinir Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hakan Çakın da "Epilepsi, nöroloji alanında uygulanan ilaç tedavileriyle çoğunlukla kontrol altına alınabiliyor. Ancak kombine ilaç tedavilerinin yetersiz kaldığı durumlar da olabiliyor. Bu hastalarda, konsey kararı doğrultusunda cerrahi yöntemlere başvurabiliyoruz. Farklı cerrahi tekniklerimiz var. Halk arasında 'epilepsi pili' olarak bilinen vagal sinir stimülatörü gibi elektriksel uyarı sağlayan cihazlardan yararlanabiliyoruz. Beyinde epilepsiye neden olan odağın çıkarıldığı ameliyatlar da uygulanabiliyor. Ayrıca beynin iki yarım küresi arasında nöbetlerin yayılımını azaltmayı amaçlayan, kallozotomi adı verilen cerrahi yöntem de uygulanabiliyor" diye konuştu.