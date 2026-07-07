70 yaşında okuma yazma öğrendi hayallerine kavuştu - Son Dakika
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70 yaşında okuma yazma öğrendi hayallerine kavuştu

70 yaşında okuma yazma öğrendi hayallerine kavuştu
07.07.2026 10:39
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Artvin'de çocukken okula gidemeyen 70 yaşındaki Esme Özgüler, eşini kaybettikten sonra Gaziantep'te kızlarının desteğiyle 6 ayda okuma yazma öğrendi. Hayalini gerçekleştiren Özgüler, 'Otobüse binebiliyor, hastaneye tek gidebiliyorum. Babam gibi öğretmen olmak isterdim' dedi.

ARTVİN'de yaşayan Esme Özgüler (70), çocukken en yakın eğitim kurumunun, yaşadığı köye uzak olması nedeniyle okula gidemedi. 2 yıl önce eşini kaybedince Gaziantep'e yerleşen ve 70 yaşında okuma-yazma öğrenen Özgüler, "Hayallerimi gerçekleştirdim, okuma-yazma öğrendim. Beni okutmuş olsalardı babam gibi öğretmen olmak isterdim" dedi.

Esme Özgüler, 2 yıl önce Gaziantep'e gelip kızlarıyla yaşamaya başladı. Eşini kaybeden Özgüler'in içine kapanık olduğunu gören çocukları, annelerini mutlu etmek için okuma-yazma hayalini gerçekleştirmeye karar verdiler. Şehitkamil Kaymakamlığı Hürriyet Sosyal Dayanışma Merkezi'ne (SODAM) kaydı yapılan Özgüler, aldığı 6 aylık eğitimle okuma yazmayı öğrendi. Sevinçli olduğunu belirten Özgüler, "Eşim 2 sene önce vefat ettiği için Artvin'den kızlarımın yanına geldim. Kızlarım okuma yazma öğrenmek istediğimi çok iyi biliyorlardı. Böyle bir okul var gitmek istersen seni gönderelim dediler. Çocukluktan beri hayalimdi okumak. Hiç okula gidemedim. Okul köyümüze çok uzaktı. Okumanın yaşı yoktur gidip öğreneceğim dedim. Okuma yazma bilmediğim için çok zorluk çektim. Okuma yazma bilmeyince insan eşine karşı da çocuklarına karşı da küçük düşüyor. Annelerin okumaya ihtiyacı var. İyi bir anne olmak için bilgili olmak gerekiyor bunun için de okuma yazma bilmek gerekiyor" dedi.

'ÖĞRETMEN OLMAK İSTERDİM'

Okumayı bilmediği için çok zorluk çektiğini söyleyen Özgüler, "Okuma yazma bilmediğim için her zaman yanımda birilerinin olması gerekiyordu. Çünkü hastaneye gidemiyordum, otobüslerin üzerinde nereye gideceğimi okuyamıyordum. Şimdi okuma yazma öğrendim. Otobüse de binebiliyorum, hastaneye de tek gidebiliyorum. Asansöre dahi binemiyordum numaraları bilmediğim için. Birçok ihtiyacımı artık kendim karşılayabiliyorum. Okuma yazmayı 6 ayda öğrendim. Herkes okumam için elimden tuttu, hayallerim gerçekleşti. İçimde bir sevinç var. Hayallerimi gerçekleştirdim. Okuma yazma bilmeyen herkes gelsin korkmasınlar okumanın yaşı yoktur. Ben bu yaşımda öğrendimse herkes bunu yapabilir. Araba kullanmayı çok istiyordum ancak yaşım geçti ehliyet alamam. Okusaydım öğretmen olmak isterdim. Benim babam da öğretmendi. Babam gibi öğretmen olmak isterdim" ifadelerini kullandı.

'BAŞTA ÖĞRENEBİLECEĞİNİ DÜŞÜNMEMİŞTİK'

Hürriyet SODAM'da okuma yazma usta öğreticisi olarak çalışan Nesrin Yaylacık, "Esme teyzemiz 70 yaşında. Kendisine okuma yazma fırsatı verilmemiş çocuk yaştayken. Okuma yazma hasretiyle büyümüş. Eşinin vefatından sonra Gaziantep'e geliyor ve kızlarının tavsiyesi üzerine okuma yazma öğrenmek için buraya geliyor. Eşinin vefatından sonra daha çok içine kapanık hale gelmiş. Okuma yazmayı öğrenince burada tekrar hayata tutundu. İlk etapta Esme teyzenin çok fazla bir şey öğrenemeyeceğini düşünmüştük. Sadece ismini yazabilir gibi düşündük. Esme teyzemiz her gün düzenli derslerine katıldı. Esme teyzemiz şu anda ilkokul birinci sınıfı bitiren bir öğrencinin seviyesinde. Telefonuna mesaj gelse okuyabiliyor. İsteğini yazılı belirtebiliyor. Hastaneye, otobüsteki yazıları okuyup kendisi gidebiliyor. Esme teyzemiz bunu yapabildiyse tüm kadınlar yapabilir. Okumanın yaşı yoktur. Bütün kadınlarımızı buraya bekliyoruz" diye konuştu.

'70 KADIN KURSİYERLE BAŞLADIK BUGÜN 290'A ULAŞTIK'

Hürriyet SODAM Proje Koordinatörü Duygu İspir ise dezavantajlı kadınlara destek çıktıklarını belirterek, "2022 yılında açıldı kurumumuz 70 kadın kursiyerle, şu anda sayımız 290'larda. 7 mesleki kursumuz var. 15 ila 78 yaş aralığında kursiyerlerimiz var. Okuma yazma sınıfımızda 2 modülümüz var. Hem Türk olmayan vatandaşlara okuryazarlık eğitim veriyoruz hem de Türk vatandaşlardan okuma yazma bilmeyenlere yine okuma yazma eğitimi veriyoruz. Burası tamamen kırsal kesime hitap ediyor. Çok güzel talepler geliyor ve okuma yazma kurslarına gelerek öğreniyorlar. Bu bizi çok mutlu ediyor. Okuryazarlık belgesi veriyoruz ve bu belgeler sonrasında istihdamlar da sağlıyoruz. Geçen yıl buradan 6 kişiye almış oldukları belge ile istihdam sağladık. Anneler küçük çocuklarını kreşimize bırakıyor ve biz burada annelere mesleki eğitimler veriyoruz. Dezavantajlı kadınlarımıza sahip çıkıyoruz. Kadınlar yeter ki istesin istedikten sonra yapamayacağı bir şey yoktur" dedi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Gaziantep, Artvin, Güncel, Son Dakika

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