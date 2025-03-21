71 Yılın Ardından Gençlere Evlilik Tavsiyesi - Son Dakika
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71 Yılın Ardından Gençlere Evlilik Tavsiyesi

Vali, 101 yaşındaki Ali Sezer ve eşi İsmihan Sezer'i ziyaret ederek gençlere evlilik önerisinde bulundu.

21.03.2025 14:05
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71 yıllık evli çiftten gençlere "evlenin" tavsiyesi

Vali Aksoy, kentin en yaşlısı 101 yaşındaki Ali Sezer'i ziyaret etti

71 yıllık çifte Vali ve eşinden anlamalı ziyaret

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy:

"Onlara olan saygımızı ve hürmetlerimizi sunmak için buradayız"

İsmihan Sezer

"Valimiz bizi saydı sevdi, makamımıza kadar geldi Allah ne muradı varsa versin"

ESKİŞEHİR - Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy ve eşi Hülya Aksoy, Yaşlılara Saygı Haftası nedeniyle, kentin en yaşlı sakini olan 101 yaşındaki Ali Sezer ile 71 yıldır evli olduğu eşi İsmihan Sezer'i ziyaret etti. Ziyaretten oldukça mutlu olan 71 yıllık evli çift, gençlere "evlenin", " sabırlı ve saygılı olun" tavsiyelerinde bulundu.

Ülke genelinde 18-24 Mart tarihleri arasında kutlanan Yaşlılara Saygı Haftası'nda Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy ve eşi Hülya Aksoy Eskişehir'in en yaşlı sakinlerinden 23 Nisan 1923 doğumlu 101 yaşındaki Ali Sezer ve eşi 87 yaşındaki İsmihan Sezer'i ziyaret etti. 1954 - 1962 yılları arasında muhtarlık da yapan 71 yıllık evli çift Vali Aksoy'un ziyaretlerinden oldukça mutlu olduklarını dile getirdi. Vali Hüseyin Aksoy ile uzun uzun sohbet eden Ali Sezer, şehrin geçmişten günümüze geldiği nokta hakkında gözlemelerini ve birikimlerinden bahsetti.

"Onlara olan saygımızı ve hürmetlerimizi sunmak için buradayız"

Ziyarette konuşan Vali Hüseyin Aksoy, "Yaşlılar haftası münasebetiyle ilimizde yaşayan bu ailemizi ziyaret edelim dedik eşimle beraber. Amcamız Cumhuriyetle yaşıt, 1923 doğumlu. Eşi de 1937 doğumlu. Biz de aileyi ziyaret ederek onlara olan saygımızı ve hürmetlerimizi sunmak için buradayız. Ben özellikle kendilerine sağlıklı bir yaşam diliyorum. 2025 yılı da bildiğiniz üzere Aile Yılı. Uzun yıllardır evliliğini sürdürmüş, 3 çocuk ve 6 torun sahibi olarak bu yaşa kadar gelmiş, sağlıklı bir şekilde ömür geçiren bu ailemizi de Türkiye'ye örnek olabilecek bir durum olarak ifade etmek de mümkün" dedi.

"Hasan Polatkan evime gelmişti"

Eskişehir'in en yaşlı sakinlerinden olan 101 yaşındaki Ali Sezer, "Atatürk öldüğünde köye büyük bir resmini koydular, törende her tarafa bayrak astılar. Bütün herkes toplandı, kadınlar ağlamaya başladılar. Biz o zaman çocuktuk daha 14-15 yaşlarında, herkes ağlıyordu. Bütün bir köy yas ilan etti, ben bunun canlı şahidiyim. Hasan Polatkan'la iki sefer denk geldik, evime gelmişti. Maliye Bakanıydı, particiydi de aynı zamanda, hep gezerlerdi. Ben de o zaman muhtardım. Celal Bayar bile gelmişti. Ertuğrul Gazi'nin törenlerine giderdik. Afyon'dan misafirlerim gelirdi, birlikte atlarla Söğüt'e giderdik, orada büyük çadırlar kurulurdu "dedi.

"En büyük tavsiyem, evlenin"

71 yıldır Ali Sezer ile evli olan İsmihan Sezer, ailenin ve aile kurmanın en önemlisi olduğunu söyledi. Gençleri aile kurma tavsiyesinde bulunan İsmihan Sezerise şöyle konuştu;

"Gençler, yavrularım. Size en büyük tavsiyem, evlenin. Mutlu olun, birbirinize bir çift kötü söz söylemeyin. Her şeyin başı sabırdır, sabrederseniz muradınıza erersiniz. Çok güzel bir gençlik geçirin, herkes size hayret etsin. Ama sakın 'Şu da şöyleydi' dedirtmeyin kendinize. Eskişehir koca vilayet. Valimiz bizi saydı sevdi, makamımıza kadar geldi. Allah ne muradı varsa versin. Devletimiz de çok iyi, sağ olsunlar her şeyi yapıyorlar."

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel 71 Yılın Ardından Gençlere Evlilik Tavsiyesi - Son Dakika

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