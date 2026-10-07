77. Uluslararası Uzay Kongresi'nde "Artemis Anlaşmaları" bilgilendirme toplantısı yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

77. Uluslararası Uzay Kongresi'nde "Artemis Anlaşmaları" bilgilendirme toplantısı yapıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
77. Uluslararası Uzay Kongresi\'nde "Artemis Anlaşmaları" bilgilendirme toplantısı yapıldı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

- NASA Başkan Yardımcısı Matt Anderson: "Rusya ve Çin, bir gün bu ilkeler doğrultusunda hemfikir olursa, ki şu anda bunu görmüyoruz, sonrasında Artemis Anlaşmaları'na katılmaları için bir ihtimal olabilir" "Artemis Anlaşmaları'nı imzalayarak Türkiye, ortak ilkeler ve değerleri paylaşabileceğimiz başka bir örgüte daha katıldı"

Uluslararası Uzay Federasyonu (IAF) tarafından Antalya'da düzenlenen 77. Uluslararası Uzay Kongresi (IAC) kapsamında "Artemis Anlaşmaları" bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu, IAF tarafından düzenlenen 77. Uluslararası Uzay Kongresi (IAC), Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda, Türkiye Uzay Ajansı (TUA) ile SAHA İstanbul'un eş ev sahipliğinde Antalya NEST Kongre Merkezi'nde devam ediyor.

Kongre kapsamında, "ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) Artemis Anlaşmaları" bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

NASA Basın Sözcüsü Yardımcısı George Alderman'ın moderatörlüğündeki bilgilendirmeye konuşmacı olarak NASA Başkan Yardımcısı Matt Anderson ve Peru Uzay Ajansı (CONIDA) Başkanı Tümgeneral Roberto Melgar Sheen katıldı.

NASA Başkan Yardımcısı Anderson, Artemis Anlaşmaları'nın asli üyeleriyle dün bir etkinlik düzenlendiğini ve bunun birbirlerini gerçekten tanımak ve ortaklığı genişletmek için bir fırsat olduğunu söyledi.

Anderson, Artemis Anlaşmaları'nın, uzayda sorumlu, güvenli ve şeffaf operasyonlar yürütmek isteyen hemfikir ülkelerin bir araya gelmesi anlamına geldiğine işaret ederek, 76 ülke bulunduğunu ve 24'ünün bir buçuk yıllık sürede anlaşmaya dahil olduğunu dile getirdi.

NASA'nın Artemis II görevine atıfta bulunan Anderson, 50 yıldan fazla sürenin ardından ilk kez NASA'nın başarılı şekilde Ay'ın çevresinde dolaştığını anımsattı.

CONIDA Başkanı Tümgeneral Sheen de, burada bulunmaktan memnuniyet duyduğunu belirterek, Peru'nun başkenti Lima'nın Uluslararası Artemis Anlaşmaları Çalıştayı'na ev sahipliği yaptığını hatırlattı.

Bu tarihi dönüm noktasının, Peru Uzay Ajansı ile Peru Dışişleri Bakanlığı arasındaki özverili ve kusursuz işbirliği sayesinde gerçekleştiğini belirten Sheen, "Bu durum, Peru devletinin uzay diplomasisine ve yönetişimine olan kararlı bağlılığının altını çiziyor. Lima çalıştayı, bir toplantıdan çok daha fazlasıydı." ifadesini kullandı.

Sheen, Artemis Anlaşmaları'nın altıncı yıl dönümüne yaklaşırken, Peru'nun bu vizyonlara olan bağlılığını gururla yeniden teyit ettiğini aktardı.

Ay'ın ve uzayın keşfinin geleceğinin, şeffaflık, sürdürülebilirlik, birlikte çalışabilirlik ve kapsayıcılık ilkeleri tarafından yönlendirilmesi gerektiğine inandığını belirten Sheen, "Peru, uzay araştırmalarının insanlık için faydalar sağlayacağı bu yeni dönemde işbirliği köprüleri kurarak ve güvenilir bir ülke olarak katkıda bulunmaya devam edecek." dedi.

Artemis Anlaşmaları'nda hemfikir ülkeler bulunuyor

Basın mensuplarını sorularını yanıtlayan Anderson, ABD'nin, Rusya ya da Çin'in Artemis Anlaşmaları'nı imzalamasını bekleyip beklemediğine ilişkin, "Artemis Anlaşmaları'nın parçası olan 76 ülke konusunda sevdiğimiz kısım, hepimizin anlaştığı ilkeler üzerinde hemfikir ülkeler olmamız. Rusya ve Çin, bir gün bu ilkeler doğrultusunda hemfikir olursa, ki şu anda bunu görmüyoruz, sonrasında Artemis Anlaşmaları'na katılmaları için bir ihtimal olabilir." ifadelerini kullandı.

Anderson, Artemis Anlaşmaları'nı imzalayan ancak Çin gibi farklı ülkelerle akademik alanda işbirliği kuran ülkelere ABD'nin yaklaşımına dair, "Egemen ülkelerin ne yaptığı onlara bağlı. Bu 76 ülke ile birtakım ortak ilkeler üzerinde anlaştık. Ancak Artemis Anlaşmaları'nı imzalamaları, diğer ülkelerin ulusal çıkarlarına hizmet edecek şeyler yapmalarını engellemiyor." dedi.

Dün üye ülkelerle yapılan görüşmeye dair Anderson, uzay çöpleri ve Ay çevresindeki çöpler ile ilgili konuları ele aldıklarını aktararak, ülkelerin ulusal öncelikleri uyarınca hangi düzeyde yatırım yapabileceklerse o şekilde ilerleyebileceğini anlattı.

Türkiye uzayı öncelik haline getiriyor

Anderson, Türkiye ile işbirliğine ve Türkiye'nin uzay alanındaki artan kapasitesine ilişkin, ABD ile harika bir ilişkiye sahip olan Türkiye'nin, çok iyi bir örnek olduğuna işaret ederek, "Artemis Anlaşmaları'nı imzalayarak Türkiye, ortak ilkeler ve değerleri paylaşabileceğimiz başka bir örgüte daha katıldı." dedi.

Türkiye'nin IAC için yeni bir standart gösterdiğini, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kongreye katıldığını ve konuşmasının tamamen uzay hakkında olduğunu kaydeden Anderson, bu şekilde Türkiye'nin gelecek yıllardaki kongreler için de bir seviye ortaya koyduğunu vurguladı.

Anderson, Türkiye'nin uzayı, Türk sanayisini daha ileri bir düzeye taşımanın yollarından biri olarak gördüğüne dikkati çekti.

Uzayın silahlandırılmasına dair Anderson, Artemis Anlaşmaları'nın sivil uzay sektörüne, barışçıl ve şeffaf olarak odaklandığını belirterek, uzay çöplerini durdurmanın ilk yönteminin, bunun en başta ortaya çıkmaması olduğunu ifade etti.

Anderson, dünkü görüşmeye 40 civarında üye ülkenin katıldığına işaret ederek, eğitim konusunun da gündeme geldiğine değindi.

"Tanımlanamayan Uçan Cisim (UFO)" ve "Tanımlanamayan Hava Fenomeni (UAP)" kavramlarına dair ABD tarafından kamuya açılan belgelere dair Anderson, ABD yönetimi tarafından bilinenlerin kamu tarafından da bilinmesini istediklerini, bu nedenle belgeleri yayınladıklarını ancak tamamına açıklama getiremeyeceklerini ifade etti.

"Güven inşa etmek için atılmış ilk adım"

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Sheen de, Peru'nun 2004'te Artemis Anlaşmaları'nı imzaladığını hatırlatarak, bu anlaşmayla en başından beri uluslararası topluma bağlılığı ve işbirliğinin gösterilmek istendiğini kaydetti.

Sheen, "Bu nedenle Dışişleri Bakanlığı'ndan ve NASA'dan bu Artemis Çalıştayı'na ev sahipliği yapma fırsatını talep ettik. Bu, bağlılığımızı göstermek, güvenimizi ortaya koymak ve topluluk içerisinde güven inşa etmek için atılmış ilk adım." diye konuştu.

Gelişmekte olan Latin Amerika ülkesinin böyle bir fırsata ilk kez sahip olduğunu aktaran Sheen, yakın gelecekte 2027-2028'de pek çok gelişme olacağı değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA
Çin Halk CumhuriyetiDış PolitikaTürkiyeGüncelRusyaNASAUzaySon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Esenyurt Belediyesi’ne operasyon 17 kişi gözaltına alındı, 2 kişi aranıyor Esenyurt Belediyesi'ne operasyon! 17 kişi gözaltına alındı, 2 kişi aranıyor
Milli maç öncesi şaşkına çeviren görüntü Yedek kulübesinde okey oynadı Milli maç öncesi şaşkına çeviren görüntü! Yedek kulübesinde okey oynadı
TFF düğmeye bastı Montella’nın yerine Arda Turan geliyor TFF düğmeye bastı! Montella'nın yerine Arda Turan geliyor
İnsanlar ev bulamazken Simeone’nin 180 dairesi olduğu ortaya çıktı İnsanlar ev bulamazken Simeone'nin 180 dairesi olduğu ortaya çıktı
İzmir paylaşımı başını yaktı Berna Laçin hakkında soruşturma başlatıldı İzmir paylaşımı başını yaktı! Berna Laçin hakkında soruşturma başlatıldı
Afrika ülkesinden Türkiye’ye karşı hamle İsrail’den yardım istediler Afrika ülkesinden Türkiye'ye karşı hamle! İsrail'den yardım istediler
Lisede pompalı tüfek paniği 15 yaşındaki öğrenci gözaltında Lisede pompalı tüfek paniği! 15 yaşındaki öğrenci gözaltında
İşte Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı’nın evinden çıkan paralar İşte Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı'nın evinden çıkan paralar
Son reyting kurbanı İddialı bir dizinin daha fişi çekildi Son reyting kurbanı! İddialı bir dizinin daha fişi çekildi
Hakkında soruşturma açılan Berna Laçin’den ilk tepki: 1 saat bile geçmedi Hakkında soruşturma açılan Berna Laçin'den ilk tepki: 1 saat bile geçmedi
AK Parti rozeti takan Cemil Tugay’dan dikkat çeken sözler: İzmir bir anda rahatlayacak AK Parti rozeti takan Cemil Tugay'dan dikkat çeken sözler: İzmir bir anda rahatlayacak
Tesettürlü bir TikTok kullanıcısının paylaşımı infial yarattı Tesettürlü bir TikTok kullanıcısının paylaşımı infial yarattı
Messi’nin veda gecesinde skandal 85 bin kişi bir anda yuhaladı Messi'nin veda gecesinde skandal! 85 bin kişi bir anda yuhaladı
Hugo’nun Tolga Abi’siydi Yıllar sonraki hali görenleri şaşırttı Hugo'nun Tolga Abi'siydi! Yıllar sonraki hali görenleri şaşırttı
Emeklilik maçında Messi’den inanılmaz hareket Emeklilik maçında Messi'den inanılmaz hareket
17:14
Galatasaray’da 860 milyon euroluk borç çıkışı Dursun Özbek cevap verdi
Galatasaray'da 860 milyon euroluk borç çıkışı! Dursun Özbek cevap verdi
17:04
Ömer Çelik: Türkiye ile Azerbaycan arasına girmeye çalışan bazı ülkeler var
Ömer Çelik: Türkiye ile Azerbaycan arasına girmeye çalışan bazı ülkeler var
16:59
Hafız öğrencilere hakaret Öğretmen çıktı, MEB inceliyor
Hafız öğrencilere hakaret! Öğretmen çıktı, MEB inceliyor
16:42
Hiç acımaları yok Bu takımla oynayana Allah yardım etsin
Hiç acımaları yok! Bu takımla oynayana Allah yardım etsin
16:29
Türkiye’nin yeni stadyumu İstanbul’da yükseliyor İşte maliyeti
Türkiye'nin yeni stadyumu İstanbul'da yükseliyor! İşte maliyeti
16:22
Muharrem İnce’nin İzmir öngörüsü de gerçek oldu
Muharrem İnce'nin İzmir öngörüsü de gerçek oldu
16:11
TFF’de sürpriz karar İşte bu hafta hakemleri atayacak kişi
TFF'de sürpriz karar! İşte bu hafta hakemleri atayacak kişi
15:58
Alex de Souza’yı istemediler Süper Lig ekibinden şaşırtan karar
Alex de Souza'yı istemediler! Süper Lig ekibinden şaşırtan karar
15:49
Emeklilik maçında Messi’den inanılmaz hareket
Emeklilik maçında Messi'den inanılmaz hareket
15:18
Dünyanın en azılı suçlularından Babior, İstanbul’da yakalandı
Dünyanın en azılı suçlularından Babior, İstanbul'da yakalandı
14:37
AK Parti rozeti takan Cemil Tugay’dan dikkat çeken sözler: İzmir bir anda rahatlayacak
AK Parti rozeti takan Cemil Tugay'dan dikkat çeken sözler: İzmir bir anda rahatlayacak
14:13
İşte Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı’nın evinden çıkan paralar
İşte Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı'nın evinden çıkan paralar
13:49
Cemil Tugay’ın AK Parti’ye geçmesi sonrası İzmir’de ilk istifa
Cemil Tugay'ın AK Parti'ye geçmesi sonrası İzmir'de ilk istifa
13:42
Nişanlandıktan 48 saat sonra trafik kazasında yan yana can verdiler
Nişanlandıktan 48 saat sonra trafik kazasında yan yana can verdiler
13:26
İzmir paylaşımı başını yaktı Berna Laçin hakkında soruşturma başlatıldı
İzmir paylaşımı başını yaktı! Berna Laçin hakkında soruşturma başlatıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.10.2026 17:30:37. #7.13#
SON DAKİKA: 77. Uluslararası Uzay Kongresi'nde "Artemis Anlaşmaları" bilgilendirme toplantısı yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei