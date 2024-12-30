8. Eflatun Nuri Ulusal Karikatür Yarışması'nda Dereceye Girenler Açıklandı

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(İZMİR)- Konak Belediyesi ile İzmir Gazeteciler Cemiyeti'nin "Susmayacağız/Şiddete Hayır" temasıyla düzenlediği Eflatun Nuri Ulusal Karikatür Yarışması'nda dereceye girenler belli oldu. Yarışmaya 121 karikatürist, 282 eserle katıldı.

Konak Belediyesi ile İzmir Gazeteciler Cemiyeti (İGC) iş birliğinde, bu yıl "Susmayacağız/Şiddete Hayır" temasıyla düzenlenen 8. Eflatun Nuri Ulusal Karikatür Yarışması'nda kazananlar açıklandı.

Toplumu derinden sarsan şiddet olgusuna dikkat çekmek için çizilen karikatürlerin değerlendirildiği yarışmaya, 121 karikatürist 282 eserle katıldı. Jürinin gönderilen eserler arasında yaptığı değerlendirmenin sonunda birincilik ödülü Musa Gümüş'ün oldu. İkincilik ödülünü Kürşat Zaman, üçüncülük ödülünü ise Yüksel Can aldı. Aşkın Ayrancıoğlu Başarı Ödülü'ne layık görülürken, Konak Belediyesi Özel Ödülü'nü ise Halit Kurtulmuş kazandı. Jüri Özel Ödülü'nü Serdar Sönmez, İzmir Gazeteciler Cemiyeti Özel Ödülü'nü Şevket Yalaz aldı. Konusu bu yıl "Genco Erkal" olan Mustafa Bora Portre Özel Ödülü ise Serhat Kurt, Oktay Bingöl ve Eray Özbek'e verildi. Karikatür Sanatına Katkı Ödülü'ne ise Raşit Yakalı değer görüldü.

Ödül töreni 13 Ocak'ta

Karikatürist Eflatun Nuri'nin anısına düzenlenen yarışmanın ödül töreni, 13 Ocak 2025 tarihinde Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde yapılacak. Dereceye giren sanatçılara plaketlerinin yanı sıra para ödülleri de dağıtılacak. Yarışmanın birincisi 40 bin, ikincisi 35 bin, üçüncüsü ise 30 bin TL para ödülü alacak. Ayrıca 10 bin TL'lik Başarı Ödülü ile yine 10 bin TL'lik Konak Belediyesi Özel Ödülü, 7 bin TL'lik Jüri Özel Ödülü, 10 bin TL'lik İGC Ödülü, 5 bin TL'lik 3 Mustafa Bora Portre Ödülü ve Karikatür Sanatına Katkı Ödülü kazanan sanatçılara ödül olarak verilecek.

"Yarışmaya katılan herkese teşekkür ediyorum"

Yarışmada dereceye giren tüm sanatçıları tebrik eden Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, "İzmir Gazeteciler Cemiyeti ile birlikte düzenlediğimiz 8. Eflatun Nuri Ulusal Karikatür Yarışması'nda şiddetle mücadelede sanatın gücünden yararlanarak toplumsal duyarlılığı artırmayı hedefledik. Karikatürler, güçlü birer ifade aracı ve bu yarışma, hem sanatçılarımızın hem de toplumun şiddet karşısında daha duyarlı hale gelmesini sağlamak adına önemli bir adım oldu. Dereceye giren tüm karikatüristleri kutluyor, yarışmaya katılan herkese şiddetle mücadeleye katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. Şiddetsiz bir toplum için hep birlikte çalışmayı sürdüreceğiz" dedi.

8. Eflatun Nuri Ulusal Karikatür Yarışması sonuçları:

Birincilik Ödülü: Musa Gümüş

İkincilik Ödülü: Kürşat Zaman

Üçüncülük Ödülü: Yüksel Can

Başarı Ödülü: Aşkın Ayrancıoğlu

Konak Belediyesi Özel Ödülü: Halit Kurtulmuş

Jüri Özel Ödülü: Serdar Sönmez

İzmir Gazeteciler Cemiyeti Özel Ödülü: Şevket Yalaz

Mustafa Bora Portre Özel Ödülü: Serhat Kurt, Oktay Bingöl, Eray Özbek

Karikatür Sanatına Katkı Ödülü: Raşit Yakalı