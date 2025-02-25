8 Organize Suç Örgütüne Operasyon: 43 Tutuklama - Son Dakika
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8 Organize Suç Örgütüne Operasyon: 43 Tutuklama

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İçişleri Bakanı Yerlikaya, 8 ayrı suç örgütüne yönelik operasyonda 73 şüpheliden 43'ünün tutuklandığını açıkladı.

25.02.2025 08:59
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(ANKARA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul, Kırklareli, Bursa, Balıkesir, Antalya ve Tekirdağ'da sekiz ayrı organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 73 şüpheliden 43'ünün tutuklandığını bildirdi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sekiz ayrı organize suç örütüne yönelik düzenlenen operasyonlara ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Yerlikaya, "İstanbul'da Ş.K.'nin, Balıkesir'de F.Ö.'nün, Antalya'da Y.K.'nin (Cezaevinde), Tekirdağ'da E.Y.'nin, Kırklareli'de N.G. ve E.K.'nin (2 ayrı örgüt), Bursa'da F.Y.K. ve A.A.'nın (2 ayrı örgüt) elebaşılığını yaptığı 8 ayrı Organize Suç Örgütüne yönelik 6 il merkezli geçen hafta düzenlediğimiz operasyonlarımızda; elebaşlarının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 74 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden; 43'ü tutuklandı. 20'si hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Açıklamada, Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinasyonunda, Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı (KOM) ve İl Emniyet Müdürlükleri KOM Şube Müdürlükleri tarafından düzenlenen operasyonlarda, suç örgütü üyelerinin "Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, nitelikli yağma, kasten öldürmeye teşebbüs, kasten yaralama, silahlı tehdit, mala zarar verme, çek-senet tahsilatı, tefecilik, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, uyuşturucu madde ticareti, insan kaçakçılığı, silah ticareti, genel güvenliği kasten tehlikeye sokma" suçlarına karıştığının tespit edildiği kaydedildi.

Çok sayıda silah ve belge ele geçirildi

Operasyonlarda, 20 ruhsatsız tabanca, 5 ruhsatsız tüfek, 2 kurusıkı tabanca, çok sayıda kesici ve delici alet ile suçta kullanılan çek ve senetlere el konuldu.

Ali Yerlikaya, suç ve suçlularla mücadelenin kararlılıkla sürdüğünü belirterek, operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarına ve operasyonları gerçekleştiren polislere teşekkür etti.

Kaynak: ANKA

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