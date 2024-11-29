8 Yaşında Matematik Dahisi: Deniz Eymen Özkök - Son Dakika
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8 Yaşında Matematik Dahisi: Deniz Eymen Özkök

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Deniz Eymen Özkök, 3 yaşında İngilizce öğrenip 8 yaşında matematikte üstün başarı gösterdi.

29.11.2024 15:09
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8 yaşında, Türkiye'nin Isaac Newton'u olma yolunda

ANKARA - Annesinin İngilizce çizgi filmler izlettirerek başlattığı öğrenme serüveni, Deniz Eymen Özkök'ü 8 yaşında sıra dışı bir başarıya taşıdı. Hem İngilizce hem de matematikte yaşıtlarının çok ilerisinde olan Eymen, 8 yaşında Türkiye'nin Isaac Newton'u olma yolunda ilerliyor.

İngilizceyi henüz 3 yaşında kendi kendine öğrenen ve 8 yaşında matematikte üstün bir başarı sergileyen Deniz Eymen Özkök, küçük yaşına rağmen hem ailesinin hem de öğretmenlerinin gurur kaynağı oldu. İngilizce kitaplar okuyarak ve matematik konularında Youtube'dan öğrendiklerini geliştirerek kendini ilerleten Eymen, köklü sayılardan üslü sayılara kadar birçok konuyu rahatlıkla anlayabiliyor, matematikte soruları çözüyor.

3 yaşında İngilizce, 8 yaşında matematik ustası oldu

Annesinin kendisine İngilizce çizgi film seyrettirmesi sayesinde 3 yaşında kendi kendine okumayı ve İngilizce konuşmayı öğrendiğini dile getiren 8 yaşındaki Deniz Eymen Özkök, "İngilizce kitaplar okuyarak, İngilizce videolar dinleyerek İngilizcemi geliştirdim. Youtube'dan öğrendiğim matematiklerin sayesinde ve birkaç öğretmenin öğrettiği matematikler sayesinde matematiği öğrendim. Birinci sınıfta işte diğerlerinden daha üst düzey olduğum için öğretmenim bana işte Oxford'dan birinci sınıf İngilizce kitapları falan veriyordu. Ben de onlardan İngilizce sorular çözüyordum. Sınıfta gördüğümüz matematiğin seviyesi çok kolay. Büyüyünce bilgisayar ve elektrik mühendisi olmak istiyorum. örnek aldığım kişiler Isaac Newton ve Albert Einstein" diye konuştu.

"Ondan çok güzel bir bilim insanı olacağını düşünüyorum"

Sınıf öğretmeni Meliha Betül Çakırgöz, Eymen ile kendisinin 1'inci sınıfta tanıştığını söyledi. Çakırgöz, Eymen'in meraklı bir çocuk olduğunu ve yaşıtlarına göre daha ileri seviyede olduğunu kaydetti. Sınıfta verdiği bilgilerin ona yeterli gelmediğini fark ettiği anda Eymen'in farklı bir çocuk olduğunu anladığını söyleyen Çakırgöz, "İngilizce konusunda hem matematik konusunda destekleyici çalışmalarla sınıf içerisinde onu merakını kaybetmeden daha ileriye taşıyabilmek için çalışmalar yapmaya başladım. Bu şekilde de 3. sınıfa kadar geldik. Eymen her zaman dediğim gibi arkadaşlarını daha ilerisinde seyretti. Köklü sayılar, üslü sayılar, fonksiyonlar gibi birçok konuların hakim. Ben hem çözemediği konuları getirdiğinde ona destek olmaya çalışıyorum. Hem de her gün kendisine merakını taze tutarak, izlediği videolardan yeni konular katarak matematiğini geliştiriyor. Bu konuda ben de sınıf içerisinde diğer öğretmenlerimizle beraber çalışmalarımızda Eymen'in matematiğini destekliyoruz. Her öğrencimizi görmek istediğimiz gibi Eymen'i çok güzel yerlerde görmek istiyoruz. Ondan çok güzel bir bilim insanı olacağını düşünüyorum. Ama onun ben uzay, bilgisayar ve yazılımla alakalı kendini geliştireceğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"Eymen'in sadece eğitime ihtiyacı ve açlığı var"

Baba Mustafa Özgür Özkök ise oğlunun 3,5 yaşında ana dili gibi İngilizce konuşmaya başladığını ifade ederek, "Eymen'e biz IQ testi yaptırdık. Testte Eymen'in IQ'su 130 üzeri çıktı ve Eymen'in Asperger sendromu olduğunu öğrendik. Biraz daha ileriye doğru eğitim istiyoruz biz. Sorduğu sorulara yanıt veremediğimiz için arayış içindeyiz. Bize bu konularda yardımcı olacak insanlara ihtiyacımız var. Öğrenci olabilir, öğretmen olabilir, eğitim amaçlı. Eğitim verildiği sürece Eymen'den her şeyi alabilirsiniz. Bizim bilgimiz olmadığı için eğitim veremiyoruz. Eymen'in sadece eğitime ihtiyacı var, açlığı var. Geçen bana dedi, 'doktor robot yapmayı düşünüyorum.' 'Niye dedim?', 'Hastalıkları daha rahat, daha hızlı bir şekilde tedavi etmek için' dedi. 'Şu anda yapay zeka var, robotlar da onun yüzünden daha hızlı yapacak diye düşünüyorum' dedi' ifadelerini kullandı.

8 Yaşında Matematik Dahisi: Deniz Eymen Özkök
Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel 8 Yaşında Matematik Dahisi: Deniz Eymen Özkök - Son Dakika

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