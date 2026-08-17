818 Şüpheliye Mali Darbe: Kasa ve Kripto Varlıklara El Konuldu - Son Dakika
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818 Şüpheliye Mali Darbe: Kasa ve Kripto Varlıklara El Konuldu

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Adalet Bakanı Akın Gürlek, 4 yeni nesil suç örgütüne yönelik mali soruşturmada 818 şüphelinin banka hesapları, kiralık kasaları ve kripto varlıklarına el konulduğunu açıkladı. Suç örgütlerinin finansal kaynaklarının kurutulacağını vurguladı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, 4 ayrı yeni nesil suç örgütüne yönelik yürütülen mali soruşturmalar kapsamında, 818 şüphelinin kiralık kasaları dahil tüm banka hesapları ile kripto varlıklarına el konulduğunu bildirdi.

Bakan Gürlek, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, milletin güvenliğini ve huzurunu hedef alan organize suç örgütleriyle mücadeleyi, yalnızca sahadaki unsurlarıyla değil, bu yapıları ayakta tutan finansal kaynaklarıyla da kararlılıkla sürdürdüklerini belirtti.

Bu kapsamda 22 Haziran'da 81 ildeki 175 Ağır Ceza Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığına "Organize Suç Örgütleri ile Mücadele" konulu genelge gönderildiğini anımsatan Gürlek, genelgeyle ortaya konulan "topyekun mücadele" anlayışında önemli bir adım daha atıldığını ifade etti.

Bakan Gürlek, şunları kaydetti:

"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca, 4 ayrı yeni nesil suç örgütüne yönelik yürütülen mali soruşturmalar kapsamında 818 şüphelinin kiralık kasaları dahil tüm banka hesapları ile kripto varlıklarına el konulmuştur. Genelgemizde açıkça ortaya koyduğumuz üzere, örgütlerin suçtan elde ettikleri gelirleri kripto varlıklar, yasa dışı bahis, kumar ve benzeri yöntemlerle gizleme veya aklama girişimleri mali soruşturmalarla titizlikle takip edilmektedir. Suç örgütlerinin yalnızca insan kaynağını değil, finansal damarlarını da keseceğiz. Sokaktaki tetikçiden örgüt yöneticisine, azmettiriciden finansörüne, banka hesabından kripto varlığına kadar suç örgütlerinin tüm yapısını hedef almaya devam edeceğiz. Çocuklarımızı ve gençlerimizi suçun karanlık ağına çekmeye, esnafımızı ve vatandaşlarımızı tehdit etmeye, suçtan elde ettikleri gelirlerle güç devşirmeye çalışan hiçbir yapıya müsamaha göstermeyeceğiz."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel 818 Şüpheliye Mali Darbe: Kasa ve Kripto Varlıklara El Konuldu - Son Dakika

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