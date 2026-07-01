83 Yaşındaki Adam 72 Milyon Lira Dolandırıldı - Son Dakika
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83 Yaşındaki Adam 72 Milyon Lira Dolandırıldı

83 Yaşındaki Adam 72 Milyon Lira Dolandırıldı
01.07.2026 14:43
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İstanbul'da kendini polis olarak tanıtan şahıs, emekli Dinçer Kazancı'yı dolandırarak altınlarını aldı.

İstanbul'da, kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan kişilere 72 milyon lira değerindeki 1758 cumhuriyet altınını vererek dolandırılan 83 yaşındaki Dinçer Kazancı, yaşadıklarını anlattı.

Emekli Dinçer Kazancı'nın 16 Nisan'da dolandırılmasının ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında 29 Haziran'da gözaltına alınan 5 şüphelinin emniyetteki işleleri sürüyor.

Mağdur Dinçer Kazancı, gözaltındaki şüphelilerin teşhisi için Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği'ne geldi.

Kazancı, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, her yıl yaklaşık 10-15 dolandırıcı tarafından arandığını söyledi.

Gelen aramaları usulüne uygun olarak reddettiğini belirten Kazancı, "Fakat bu son aramada 'Kara para aklama için sizin hesaplarınızı kullananlar var. Onun için yardımlarınızı rica ediyoruz.' deyince kafam döndü. Vatanımı çok severim, ona kötülük olmasını istemem. Onun üzerine beni bir nevi kendine mahkum etti ve onu dinlemeye başladım. Bana 50'ye yakın telefon etmek suretiyle beni hipnoze etti ve paralarımı aldı." dedi.

Kendisini arayan kişinin paraları Etiler'deki metronun arkasındaki bankın yanına getirmesini ve oraya göndereceği kişiye teslim etmesini istediğini anlatan Kazancı, şöyle devam etti:

"Telefondaki kişinin yönlendirmeleriyle hipnotize oldum. Çantayı aldım, gittim oraya oturdum. Sonra kapüşonlu maskeli genç bir çocuk geldi. Telefon etti, 'Ağabey geldim ben paraları alayım mı?' dedi. O da 'Al' dedi. Göğsünün üzerinde boş torba vardı onu açtı. Ben de benim çantayı onun içine koydum, çekti gitti. Polisler çok fedakar bir çalışma yaptılar. Bu hadise 2,5-3 ay önce oldu. Çok başarılı bir şekilde bunların peşlerine düştüler ve onları yakaladıklarına dair havadisler geldi. Onlara çok teşekkür ediyorum."

Kazancı, para ve sermaye piyasaları uzmanı olduğunu, eşinin de aynı işi yaptığını belirterek, "Paraları çalıştırmasını da biliyorum. O paraları aldığım zaman gerekli yerlere yatırırım. 35 yılda kazançlarımın bir kısmını altına çevirerek kasaya kilitledim. 35 yıldır karı koca ikimizin alın teriyle kazandığı paralar." diye konuştu.

Olay

Emekli Dinçer Kazancı (83) 16 Nisan'da, telefonda kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan kişilerin yönlendirmesiyle, evinde bulunan 72 milyon lira değerindeki 1758 cumhuriyet altınını bir şüpheliye elden teslim ettiğini ve dolandırıldığını belirterek şikayetçi olmuş, bunun üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmıştı.

Soruşturma kapsamında, Mehmet U, Hasan T, İsmail A, Fethi K, Selahattin A, Hakan U. ve Ahmet K'nin olayın şüphelileri olduğu belirlenerek İstanbul ve Şanlıurfa'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 5 şüpheli yakalanmıştı.

Ekiplerin 2 şüpheliyi yakalama çalışmaları ise sürüyor.

Kaynak: AA

Dolandırıcılık, Güvenlik, 3. Sayfa, İstanbul, Ekonomi, Güncel, Polis, Yaşam, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel 83 Yaşındaki Adam 72 Milyon Lira Dolandırıldı - Son Dakika

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