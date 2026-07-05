84 Yaşında Sanatını Sürdüren Özbek - Son Dakika
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84 Yaşında Sanatını Sürdüren Özbek

84 Yaşında Sanatını Sürdüren Özbek
05.07.2026 11:13
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Emekli memur Sedat Özbek, 57 yıldır ahşap ve metal işçiliği yaparak yeni eserler üretiyor.

İstanbullu, evli ve iki çocuk babası 84 yaşındaki emekli memur Sedat Özbek, ahşap ve metal işçiliğini 57 yıldır tutkuyla sürdürüyor.

Yaklaşık 34 yıldır Üsküdar Çarşı'daki atölyesinde üretim yapan Özbek, ahşap ve metali bir araya getirerek özgün objeler tasarlıyor.

Atölyesini "düşüncenin şekillendirildiği yer" olarak tanımlayan Özbek, AA muhabirine, kendisine sunulan bir temayı önce zihninde planladığını ardından emeğiyle somut bir esere dönüştürdüğünü söyledi.

"Doğumum anama hamallık, yaşamım bana, ölüm dahi hamallık tabutumu taşıyana." sözünün hayatını özetlediğini ifade eden Özbek, yaşamı boyunca ailesine yokluk yaşatmamak için çalıştığını dile getirdi.

Özbek, üretmenin kendisi için yalnızca bir meslek değil, aynı zamanda bir terapi olduğunu belirterek "Düşündüğüm her şeyi hayata geçirme imkanını bana verdiği için hamdediyorum. Bir işle meşgul olmak benim için adeta terapi. 84 yaşındayım, hala üretmeye devam ediyorum. Yeni projeler peşinde koşmak, boş oturmaktan çok daha iyi." diye konuştu.

Yaşam koşullarının insanın sanatçı yönünü geliştirebildiğini anlatan Özbek, yaptığı her işte planlı hareket etmeye özen gösterdiğini söyledi.

"Bana göre ne iş yaparsanız yapın, aşk ile yapın"

Sedat Özbek, iş hayatındaki en önemli ilkesinin sevgiyle çalışmak olduğunu anlatarak "Ah mine'l aşk… Bana göre ne iş yaparsanız yapın, aşkla yapın. Aşkla yapılan işlerde sonuç mükemmele daha çok yaklaşır." ifadelerini kullandı.

Planlı çalışmanın başarıdaki önemine de dikkati çeken Özbek, plansız insanın her gün yeni bir kaosla karşılaştığını, planlı kişinin ise ertelemeden planını uygulaması halinde mutlaka sonuca ulaşacağını kaydetti.

Özbek, Yunus Emre'nin "Gelin tanış olalım, işi kolay kılalım. Sevelim sevilelim, dünya kimseye kalmaz." dizelerini aktararak bunların kendisinin yaşam felsefesi olduğunu dile getirdi.

84 yaşına rağmen çalışmaya devam eden Özbek, Üsküdar'daki atölyesinde ahşap ve metali buluşturarak yeni eserler üretmeyi sürdürüyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel 84 Yaşında Sanatını Sürdüren Özbek - Son Dakika

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