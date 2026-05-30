854 Yıllık Çınar Ağacı Koruma Altına Alındı

30.05.2026 19:39
Bakan Murat Kurum, Muğla'daki 854 yıllık çınar ağacının hikayesini paylaştı ve korunma taahhüdü verdi.

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Muğla'nın Yatağan ilçesinde bulunan ve Bakanlık tarafından tescillenerek koruma altına alınan 854 yıllık çınar ağacının görüntülerini ve hikayesini sanal medya hesabından paylaştı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Tabiat Varlıklarını Koruma (TVK) Genel Müdürlüğü'nün, Türkiye genelinde tescillenen 10 bin 509 anıt ağacı koruma altına alarak düzenli bakımını ve rehabilitasyonunu yaptığını açıkladı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, bu ağaçlardan biri olan Muğla'nın Yatağan ilçesindeki 854 yıllık çınar ağacının hikayesini sanal medya hesabından paylaştı. Bakan Kurum, paylaşımında, "Bu sadece bir çınar değil; kökleri geçmişten bugüne uzanan, zamanın tanığı, doğanın mirası anıt ağaç. Tabiatımızın emanetlerine gözümüz gibi bakıyoruz" ifadelerine yer verdi.

KANUNİ, OTAĞINI GÖLGESİNE KURDU

Kanuni Sultan Süleyman'ın Rodos seferi sırasında otağını altına kurduğu Yatağan'ın Bozüyük Beldesi'nde yer alan 854 yaşındaki çınar ağacı, 1996 yılında mülga Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu kararıyla tescil edildi. 30 metre yüksekliğe, 35 metre tepe çapı, 600 santimetre de gövde çapına sahip olan ağaç tarihe tanıklık ediyor.

Pamukkale Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bilal Söğüt, çınar ağaçlarının Türk kültüründe yerleşimin simgesi olduğuna dikkat çekti. Prof. Dr. Söğüt, "Kanuni Sultan Süleyman 15 Haziran 1522 yılında Rodos Seferi'ne çıktığında 23 Temmuz 1522'de ordusuyla anıt ağacın altında otağını kurmuş. Eğer atınızla buradan geçiyor olsaydınız, sizin de mola vereceğiniz yer burasıydı. Mesela Evliya Çelebi de buradan geçiyor. Şimdi bizim olduğumuz yerden, bu çınarın yanından, hatta buradan su içerek Milas'a doğru devam ediyor. Çünkü burası o dönemdeki önemli yol güzergahlarından biri" diye konuştu. Prof. Dr. Söğüt, Bakanlık korumasına alınan anıt ağaçların özenli bakımla çok daha uzun yıllar ayakta kalması için profesyonel bir çalışma yürütüldüğünün de altını çizdi.

'AĞAÇLARIMIZA HER TÜRLÜ MÜDAHALEYİ SINIRLANDIRIYORUZ'

Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü, Doğal Sit Alanları ve Tabiat Varlıkları Başkanı Çağlar Alsancak ise tescilli ağaçların çevresiyle birlikte korumaya alındığını belirterek, "Afet etkileri, meteorolojik etkiler ve insan müdahaleleri nedeniyle ağaçlarımız bakıma ihtiyaç duyabiliyor. Biz ağaçların her türlü bakım, budama, ilaçlama, böcek ve zararlılara karşı müdahalelerini yapıyoruz. Ağaçlarımız ve koruma alanı etrafındaki her türlü müdahaleyi sınırlandırıyoruz. Bunlar için yapılacak her türlü müdahale öncesinde ilgili Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonlarının iznini almayı mecbur tutuyoruz" dedi.

Haber: ANKARA,

Kaynak: DHA

