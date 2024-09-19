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Türksat AŞ ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı işbirliğiyle düzenlenen 9. Türksat Model Uydu Yarışması Aksaray'da gerçekleştirildi.

Türkiye'nin uzay ve teknoloji alanında ihtiyaç duyduğu nitelikli insan gücünün yetiştirilmesi amacıyla Tuz Gölü Hisar Atış Alanı'nda lisans ve yüksek lisans öğrencileri arasında düzenlenen yarışmanın final etabına, 167 takım arasından seçilen dördü yabancı 15 takım katıldı.

Türksat Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Kemal Yüksek, gazetecilere yaptığı açıklamada, çalışmanın bir uydu projesini tüm yönleriyle içeren bir yarışma olduğunu söyledi.

Bu tip teknolojilerin bir ülkenin bağımsızlığı, kendini koruyabilmesi için kritik olduğunu vurgulayan Yüksek, "Biz burada aslında bir insan kaynağına yatırım yapıyoruz. Tüm uydu özelliklerinin ve fonksiyonlarının yaşatıldığı bir süreç bu. Bizim burada beklentimiz bu süreçlerin desteklenmesi. Esas amacımız, bizim 'uzay vatan' dediğimiz yapımızı, Türksat olarak bağımsızlığımızın teminatı olarak stratejik yatırımlarla korumak, milli olmasını sürdürmek, geliştirmek. Bu çerçevede insan kaynağı noktasında gençlerimizi bu alana sevk ediyoruz. Buradaki sıradan, basit bir yarışma değil. Ülkelerin geleceklerini teminat altına alma noktasında, kararlılıklarını ve heveslerini gösteren bir yarışma. Uzay bizim için bağımsızlığımızın bir kalkanı, biz burada herkesten önde olmalıyız." diye konuştu.

Tuz Gölü havzasındaki 101 yarışmacının katıldığı final etabının sonuçları, hakem heyetinin değerlendirmeleri sonrasında yarın düzenlenecek törende açıklanacak.