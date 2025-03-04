9. Vedat Günyol Deneme Ödülü Sahiplerini Buldu - Son Dakika
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9. Vedat Günyol Deneme Ödülü Sahiplerini Buldu

Kartal Belediyesi'nin öncülüğünde düzenlenen 9. Vedat Günyol Deneme Ödülü, bu yılki kazananlarıyla birlikte açıklandı. Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, 2025 yılını '2025 Vedat Günyol Edebiyat Yılı' olarak ilan ettiklerini duyurdu.

04.03.2025 10:50  Güncelleme: 12:31
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(İSTANBUL)- Kartal Belediyesi'nin öncülüğünde düzenlenen 9'uncu Vedat Günyol Deneme Ödülü, sahiplerini buldu. Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, "Edebiyat ve yazın alanında yaptığımız tüm faaliyetler ile 2025 yılını '2025 Vedat Günyol Edebiyat Yılı' olarak ilan ediyoruz. Vedat Günyol, ülkenin en önemli kalemlerinden biri, deneme dendiğinde ilk akla gelen isimdir. Kartal Belediyesi olarak nesilden nesile aktarılması için öncü olmaya çalışıyoruz" dedi.

Kartal Belediyesi'nin öncülüğünde ve Türkiye Yazarlar Sendikası, Türkiye PEN Yazarlar Derneği, Cumhuriyet Gazetesi ile İstanbul Atatürk Lisesi Mezunları Vakfı'nın desteğiyle bu yıl 9'uncusu düzenlenen Vedat Günyol Deneme Ödülü, sahiplerini buldu.

Deneme türünün seçkin yazarlarından Vedat Günyol'un anısını yaşatmak ve onu yeni nesillere tanıtmak amacıyla gerçekleştirilen yarışmanın sonuçları, Kartal Neptün Gezegen Kafe'de düzenlenen basın toplantısıyla açıklandı. Toplantıya Belediye Başkanı Gökhan Yüksel ve 9. Vedat Günyol Deneme Ödülü Yürütme Kurulu üyeleri katıldı.

"Vedat Günyol, hiçbir zaman unutulmayacak"

Başkan Gökhan Yüksel, yaptığı konuşmada, "Ne mutlu ki Vedat Günyol ile yaşama şansı bulmuş, birlikte vakit geçirmiş, sohbetler gerçekleştirmiş üstatlarla yan yanayız. Aynı zamanda edebiyat ve yazın alanında yaptığımız tüm faaliyetler ile 2025 yılını '2025 Vedat Günyol Edebiyat Yılı' olarak ilan ediyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Vedat Günyol, ülkenin en önemli kalemlerinden biri, deneme dendiğinde ilk akla gelen isimdir. Kartal Belediyesi olarak nesilden nesile aktarılması için öncü olmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

Yarışmaya 31 deneme yazarı eserleriyle katıldı. Seçici kurulda Adem Uçar, Adil İzci, Adnan Özyalçıner, Arif Kızılyalın, Celal Ülgen, Halil İbrahim Özcan, Hürriyet Yaşar, Hüseyin Köse, Mehmet Özkan Şüküran, Rengin Cemiloğlu, Tahir Şilkan ve Uğur Kökden yer aldı.

Kazananlar ve Eserleri:

9. Vedat Günyol Deneme Ödülü: "Türkçe'nin Sol Anahtarı" – Hüseyin Ferhad

Ferhad'ın eseri, zengin mitolojik göndermelerle geçmişin estetik değerlerini çağdaş bir tutumla yeniden kurgulaması ve deneme türüne poetik bir derinlik kazandırması nedeniyle ödüle layık görüldü.

Seçici Kurul Özel Ödülü: "Uzun Lafın Kısası" – Mehmet Serdar

Serdar, toplumsal duyarlılığa sahip bireylerin yaşam yolculuklarında sordukları soruları kesin yargılar oluşturmadan ele alması ve düşüncelerini özlü bir şekilde okura aktarması nedeniyle ödüle layık görüldü.

Genç Deneme Yazarı Ödülü: "Ölümsüz Olmaya Değmez" – Bülent Ayyıldız

Ayyıldız, edebiyatın güncel sorunlarına, dijitalleşmeden okuma pratiklerine kadar geniş bir yelpazede sade bir dille ve akıcı bir üslupla yaklaşması, okura samimi bir bakış açısı sunması nedeniyle ödüle değer bulundu.

Ödül töreni 9 Mart 2025 Pazar günü saat 16.00'da Kartal Bülent Ecevit Kültür Merkezi'nde yapılacak.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel 9. Vedat Günyol Deneme Ödülü Sahiplerini Buldu - Son Dakika

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