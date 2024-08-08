900 kilometrelik yolculuk sonunda Şehit Ferhat Gedik'i mezarı başında anacaklar - Son Dakika
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900 kilometrelik yolculuk sonunda Şehit Ferhat Gedik'i mezarı başında anacaklar

Trabzon'un Maçka ilçesi kırsalında 11 Ağustos 2017 tarihinde teröristlerce şehit edilen Eren Bülbül ve Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik, şehadetlerinin 7. yılında Trabzon Şehitliği'nde anıldı. Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Trabzon Şubesi ve Rota 61 Trabzon Motosiklet Derneği paydaşlığında 'Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik Motor Sürüşü ve Şehitlerimizle Buluşuyoruz' etkinliği düzenlendi.

08.08.2024 20:46
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900 kilometrelik yolculuk sonunda Şehit Ferhat Gedik'i mezarı başında anacaklar

Eren Bülbül ve Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik, şehadetlerinin 7. yılında Trabzon Şehitliği'nde anıldı

TRABZON - Trabzon'un Maçka ilçesi kırsalında 11 Ağustos 2017 tarihinde teröristlerce şehit edilen Eren Bülbül ve Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik, şehadetlerinin 7. yılında Trabzon Şehitliği'nde anıldı.

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Trabzon Şubesi ve Rota 61 Trabzon Motosiklet Derneği paydaşlığında 'Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik Motor Sürüşü ve Şehitlerimizle Buluşuyoruz' etkinliği düzenlendi. Sülüklü Şehitliği'nde gerçekleşen programa Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Ortahisar Kaymakamı Gürkan Demirkale, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, Türkiye Harp Malülü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Trabzon Şubesi Başkanı Ahmet Tezcan, Şehit Aileleri Derneği Başkanı Şeref İşler, AK Parti Trabzon İl Başkanı Sezgin Mumcu ve Rota 61 Trabzon Motosiklet Derneği'nin üyeleri katıldı.

Etkinlikte konuşan Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Trabzon Şubesi Başkanı Ahmet Tezcan, şehit Ferhat Gedik'in Trabzon'da çok güzel izler bıraktığını belirterek, "Biz bugün onun yanına gidiyoruz. Şehitlerimizin hepsi bizim. Önce Malatya'daki şehitliğimize uğrayacağız. Ardından Kahramanmaraş, Osmaniye'de bulunan şehitliğimizi ziyaret edeceğiz ve deprem bölgesinde bulunan vatandaşlarımızla bir araya geleceğiz Yolumuz uzun ve meşakkatli ama biz bu yolu gideceğiz" dedi.

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya ise, "Bizler inançlı insanlarız şehitlik müessesesi hepimiz için çok kutsal. Binlerce şehidimiz var. Bu toprakların her karışı şehit ve gazilerimizin kanıyla sulanmış, inşallah bu topraklarda hepimiz mutluluk ve huzur içerisinde yaşarız. Ben Rota 61 Trabzon Motosiklet Derneği'ne de çok teşekkür ediyorum. Yolları açık olsun inşallah, ayakları taşa değmesin" diye konuştu.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ise, "En genç şehidimiz Eren Bülbül'ümüz ve onunla birlikte şehadet şerbetini içen Ferhat Gedik astsubayımızı rahmetle yad ediyoruz. Onu anmak için Rota 61 ile beraber Türkiye Harp Malülü Gaziler Şehit Aileleri ve Dul Yetimleri Derneği Trabzon Şubesi çok güzel bir program tertip ettiler. Gittikleri vilayetlerde yine şehitlerimizi yad edecekler, en son İskenderun'da Ferhat Gedik'imizin de kabrinde olacaklar. Eren Bülbül'ümüze, kendisiyle birlikte şehadete eren Ferhat Gedik'imize ve tüm şehitlerimize selam olsun. Allah onlara gani gani rahmet eylesin. Burada yüzlerce şehidimiz var. Biz onlara öldü diyoruz veya onların toprağa düştüğü ifadesini kullanıyoruz. Esasında bu ifade ayette sabit olduğu üzere doğru bir ifade değil. Fiziki olarak, isim olarak onları toprağa emanet ediyoruz ama ayetle sabit olduğu üzere şehitlerimiz bizimle beraber yaşıyorlar. Bu toprakların ilelebet bağımsız Türk yurdu olarak kalması için nice şehitler verdik. Bu vesileyle bütün şehitlerimizi rahmetle ve minnetle anıyoruz. Ama öyle de bir kahraman milletiz ki yarın yine bu toprakların hukukunu, namusunu korumak adına buradaki herkes, bütün hemşehrilerimiz, bütün milletimiz, bütün evlatlarımız gözünü kırpmadan şehadet şerbetini içmeye hazır. İnşallah, bu kadim topraklar ilelebet Türk yurdu olarak kalacaktır" şeklinde konuştu.

Programın ardından Rota 61 Trabzon Motosiklet Derneği motorcuları son durakları İskenderun olacak yolculuğun ilk durağı olan Malatya için yola çıktılar.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel 900 kilometrelik yolculuk sonunda Şehit Ferhat Gedik'i mezarı başında anacaklar - Son Dakika


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