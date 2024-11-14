950 Yaşındaki Ardıç Ağacı Hayran Bırakıyor - Son Dakika
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950 Yaşındaki Ardıç Ağacı Hayran Bırakıyor

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Sivas İmranlı'daki 950 yıllık ardıç ağacı, yıllardır solmadan doğaseverlere ilham veriyor.

14.11.2024 19:22
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9 asırdır hiç solmadı

SİVAS - Sivas'ın İmranlı ilçesine bağlı Karacaören köyünde bulunan, 9 asırdır adeta boynu bükülmeyen ardıç ağacı, görenleri kendine hayran bırakıyor.

Sivas'ın İmranlı ilçesi Karacaören köyünün hakim bir noktasında bulunan ardıç ağacı heybetiyle dikkat çekiyor. Bölge halkı tarafından oldukça öneme sahip olan bu ağaç 2016 yılında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü tarafından koruma altına alındı. Anıt ağaç olarak kayıtlara geçen ve boz ardıç olarak da bilinen 950 yaşındaki bu ağaç, yıllardır doğal güzelliğini koruyarak doğaseverlerin ilgisini çekmeye devam ediyor. Köy sakinleri ağacın yıllardır solmadığını ifade ederek ağacın yaşının daha fazla olabileceğini belirtti.

"Bu ağaç hiç kurumadı"

Bu ağaç hiç kurumadı daha da kurumaz diyen köy halkından Ali Naci Gülçiçek, "Ağacın etrafı böyle değildi kökleri hep dışarıdaydı. Yaşlı bir amcamız buranın etrafını yaptı. Ağaç kökündeki boşluklara toprak doldurdu. Bu ağaç hiç kurumadı daha da kurumaz. Özelliği, sırrı kendisinde" dedi.

"Bu ağaç daha da yaşlıdır"

Koruma altındaki ağacın yaklaşık 950 yıllık bir ağaç olduğunu söyleyen Rıza Çürük, "Bu ağacın akıbetini bilen yok. Köyün kuruluşu 350 yılı geçmiş, bu ağaç o zamanda burada yerindeymiş. Bu ardıç ağacı. Ardıç ağaçlarının ömrü çok uzun olur. Bu ağacın 950 - 960 yıllık bir geçmişi olduğu belirlendi. Fakat bence bu ağaç daha da yaşlıdır. Köyümüzde bu ağaca benzer iki ağaç daha var. Bu ağaç şimdiye kadar kurumadı" şeklinde konuştu.

950 Yaşındaki Ardıç Ağacı Hayran Bırakıyor
Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel 950 Yaşındaki Ardıç Ağacı Hayran Bırakıyor - Son Dakika

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