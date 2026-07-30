AA Araştırma Bursları için Son Başvuru: 31 Ağustos - Son Dakika
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AA Araştırma Bursları için Son Başvuru: 31 Ağustos

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Anadolu Ajansı, yüksek lisans ve doktora tezlerine destek için burs başvurularını açtı.

Anadolu Ajansı (AA) tarafından 23 Temmuz'da başlatılan ve kurumu konu edinen yüksek lisans ve doktora tez çalışmalarını desteklemek üzere yüksek lisans ve doktora öğrencilerine verilecek burslara başvurular 31 Ağustos'a kadar sürecek.

AA, yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin akademik ve mesleki gelişimleriyle kariyer planlamalarına katkı sağlayarak alanlarında tecrübe edinmelerine yardımcı olmak ve ajansın akademik alanda varlığını artırmak amacıyla araştırma bursu verecek.

Bu kapsamda AA'yı konu edinen yüksek lisans ve doktora tez çalışmalarını desteklemek amacıyla tez döneminde geçerli olmak üzere yüksek lisans programları için 2 dönem, doktora programları için 4 dönem burs sağlanacak.

Adaylardan akademik referans mektupları istenecek

Yüksek lisans programı için araştırma bursu başvuruları sadece yurt içinden, doktora için ise yurt içinden ve dışından yapılacak.

Başvuru aşamasında adayların 2 adet akademik referans mektubu, yüksek lisans veya doktora öğrenci belgesi, tez konusu öneri formu ile niyet mektubu sunmaları ve son 5 yıl içinde İngilizce dil puanı olarak YDS'den en az 80 veya TOEFL'dan en az 90 almış olmaları şartı aranacak.

Yüksek lisans için 12 bin 500, doktora için 25 bin lira burs verilecek. Burslar tez dönemi süresince ödenecek.

AA Araştırma Bursları kapsamında yazılmış tezler, yayınlanmaya uygunluklarının değerlendirilmesinin ardından AA Yayınları tarafından basılabilecek.

Öngörülen süre içerisinde tezin tamamlanmaması, kayıt dondurma, askere gitme ve uzaklaştırma cezası alma, tez konusunun Anadolu Ajansı ile ilgili olmaması hallerinde burs iptal edilecek.

İptal durumunda ödenen miktar enflasyon oranları dahil olmak üzere geri talep edilecek.

AA Araştırma Bursları için 23 Temmuz'da başlayan başvurular 31 Ağustos'ta sona erecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel AA Araştırma Bursları için Son Başvuru: 31 Ağustos - Son Dakika

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