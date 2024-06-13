AA Çalışanları Kızılay Kan Bağışı Kampanyasına Destek Verdi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

AA Çalışanları Kızılay Kan Bağışı Kampanyasına Destek Verdi

Anadolu Ajansı (AA) çalışanları, Kızılay'ın devam eden kan bağışı kampanyasına destek verdi. AA'nın İstanbul'daki ofisi atölye alanında düzenlenen etkinlikte, çalışanlar Türk Kızılayın kurduğu kan bağışı standına geldi. Buradaki işlemlerin ardından kan veren AA çalışanları, kampanyaya yoğun ilgi gösterdi. Kan bağışının bir sorumluluk olduğunu belirten AA İstanbul Video Haber Müdür Yardımcısı Mehmet Ali Şitilbay, herkese kan bağışında bulunmalarını tavsiye etti. AA Spor Haberleri Direktörlüğünde görev yapan Mehmet Fatih Duman da etkinliğin önemini vurgulayarak, kan bağışının hem sağlık için faydalı olduğunu hem de başkalarının ihtiyaçlarını karşılamak için önemli olduğunu söyledi.

13.06.2024 13:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Anadolu Ajansı (AA) çalışanları, Kızılay'ın devam eden kan bağışı kampanyasına destek verdi.

AA'nın İstanbul'daki ofisi atölye alanında düzenlenen etkinlikte, çalışanlar Türk Kızılayın kurduğu kan bağışı standına geldi.

Buradaki işlemlerin ardından kan veren AA çalışanları, kampanyaya yoğun ilgi gösterdi.

AA İstanbul Video Haber Müdür Yardımcısı Mehmet Ali Şitilbay, kan bağışlamanın bir sorumluluk olduğunu söyledi.

Herkese kan bağışında bulunmasını tavsiye eden Şitilbay, "Kan bağışı hem vücut için faydalı hem de insanı zinde tutan, aynı zamanda da paylaşımı da arttıran bir sorumluluk. AA çalışanlarının kan bağışında bulunması ayrıca önemli. Kurumumuzun bu tarz sosyal sorumluluk çalışmalarına duyarlı olmasını destekliyorum. Bu etkinlik genelde AA'da yılda bir veya iki defa yapılıyor. Mümkün olduğunca bağışa destek veriyorum." diye konuştu.

"Sağlığıma çok iyi geliyor"

AA Spor Haberleri Direktörlüğünde başmuhabir-yayıncı olarak görev yapan Mehmet Fatih Duman da etkinliğin çok önemli olduğunu belirtti.

Duman, belli periyotlarda kan bağışında bulunmaya özen gösterdiğini ifade ederek, "Bu, hem kendime hem de sağlığıma çok iyi geliyor. Herhangi bir yakınınızın veya başka biri için kan ihtiyacı duyulduğunda da bunun karşılanması güzel bir şey. AA, diğer kurumlara örnek olmalı. İnsanlar, kan bağışı yapmak istese de her zaman gidip zaman ayırıp bunu yapamayabiliyor. Kuruma gelindiğinde kan bağışında bulunması çok daha pratik ve kolay oluyor." diye konuştu.

Kaynak: AA

Anadolu Ajansı, Fatih Duman, İstanbul, Kızılay, Spor, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AA Çalışanları Kızılay Kan Bağışı Kampanyasına Destek Verdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


21:19 HSK Adli ve İdari Yargı 2024 Yılı Ana Kararnamesi yayımlandı HSK Adli ve İdari Yargı 2024 Yılı Ana Kararnamesi yayımlandı
19:54 Koray Aydın’dan Meral Akşener’e çağrı: Yüzümüzü yere eğdiren gelişmeler hakkında bir an önce açıklama yapılsın Koray Aydın'dan Meral Akşener'e çağrı: Yüzümüzü yere eğdiren gelişmeler hakkında bir an önce açıklama yapılsın
19:06 Bakan Şimşek borsadan alınacak vergiyle ilgili kararı duyurdu Bakan Şimşek borsadan alınacak vergiyle ilgili kararı duyurdu
16:02 Özgür Özel’in sözleri sonrası MHP ile CHP arasında sert atışma Özgür Özel'in sözleri sonrası MHP ile CHP arasında sert atışma!
14:54 Eskişehir’de kızı ve torununu katleden cani dedenin, cinayeti neden işlediği ortaya çıktı Eskişehir'de kızı ve torununu katleden cani dedenin, cinayeti neden işlediği ortaya çıktı
21:24 G7 zirvesinde uzaklara dalıp giden Biden’ın yardımına İtalya Başbakanı Meloni koştu G7 zirvesinde uzaklara dalıp giden Biden'ın yardımına İtalya Başbakanı Meloni koştu
20:25 İstanbul’da ağır tonajlı araçlara bayram yasağı İstanbul'da ağır tonajlı araçlara bayram yasağı
20:17 Zenit, Gedson Fernandes’i transfer edeceğine dair iddiaları yalanladı Zenit, Gedson Fernandes'i transfer edeceğine dair iddiaları yalanladı
20:13 İETT şoförü ’’Psikolojim bozuldu’’ diyerek otobüsü terk etti İETT şoförü ''Psikolojim bozuldu'' diyerek otobüsü terk etti
20:05 Ersun Yanal’ın, imza töreninde Amedsporlu taraftar ile yaşadığı diyalog herkesi kahkahaya boğdu Ersun Yanal'ın, imza töreninde Amedsporlu taraftar ile yaşadığı diyalog herkesi kahkahaya boğdu
18:17 4 yıllık imza attı İşte Fenerbahçe’nin ilk transferi 4 yıllık imza attı! İşte Fenerbahçe'nin ilk transferi
17:57 TFF’den yayın gelirlerini arttıracak karar Türkiye Kupası ve Süper Kupa’nın formatı değişti TFF'den yayın gelirlerini arttıracak karar! Türkiye Kupası ve Süper Kupa'nın formatı değişti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.06.2024 21:41:17. #1.12#
SON DAKİKA: AA Çalışanları Kızılay Kan Bağışı Kampanyasına Destek Verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement