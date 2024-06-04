AA Görsel Arşiv Haber Müdürü Esra Hacioğlu Karakaya'nın deprem fotoğrafları Brüksel'de sergileniyor - Son Dakika
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AA Görsel Arşiv Haber Müdürü Esra Hacioğlu Karakaya'nın deprem fotoğrafları Brüksel'de sergileniyor

AA Görsel Arşiv Haber Müdürü Esra Hacioğlu Karakaya\'nın deprem fotoğrafları Brüksel\'de sergileniyor

Anadolu Ajansı (AA) Görsel Arşiv Haber Müdürü Esra Hacioğlu Karakaya'nın 6 Şubat depremleri konulu fotoğrafları, Belçika'nın başkenti Brüksel'de Avrupa Birliği'nin (AB) düzenlediği Sivil Koruma Forumu'nda sergileniyor. Türkiye ve Suriye'deki depremlerle ilgili çekilmiş fotoğraflar, etkinlikte özel bir sergi alanında yer alıyor. Karakaya'nın çalışmaları, medyanın afet durumlarındaki önemini ve depremin etkilerini gözler önüne seriyor.

04.06.2024 14:49
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Anadolu Ajansı (AA) Görsel Arşiv Haber Müdürü Esra Hacioğlu Karakaya'nın 6 Şubat depremleri konulu fotoğrafları, Belçika'nın başkenti Brüksel'de Avrupa Birliği'nin (AB) düzenlediği Sivil Koruma Forumu'nda sergileniyor.

AB'nin 8'incisini düzenlediği Sivil Koruma Forumu, bu sene "afete hazırlık" temasıyla gerçekleştiriliyor.

Brüksel'deki Tour & Taxis forum alanında yapılan etkinlikte, Türkiye ve Suriye'deki 6 Şubat 2023 tarihli depremlerle ilgili çekilmiş fotoğraflara özel bir sergi alanı ayrıldı.

AA Görsel Arşiv Haber Müdürü Karakaya'nın, arama kurtarma çalışmalarını, bunlarda yer alan yabancı ekipleri, depremzede ailelerin hüznü gibi unsurları konu alan 5 fotoğrafı sergide yer aldı.

Fotoğrafların bulunduğu panoda Karakaya'nın " Diyarbakır'da kendimi bir deprem enkazının üzerinde buldum. Kıyamet gibiydi. Korkumu yendim ve o anları kaydettim." sözlerine yer verildi.

"Bir gazeteci olarak oradaki insanların sesini duyurmak benim görevimdi." diyen Karakaya'nın deprem olduğunu öğrendiği anda harekete geçerek afet bölgesine gittiği ve zor şartlara rağmen görevini yaptığı anlatıldı.

Karakaya'nın çalışmalarının, medyanın afet durumlarındaki kritik rolünü ve depremin yol açtığı farklı sınamaları gözler önüne serdiği vurgulandı.

Yoğun ilgi gören sergi, yarın da gezilebilecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel AA Görsel Arşiv Haber Müdürü Esra Hacioğlu Karakaya'nın deprem fotoğrafları Brüksel'de sergileniyor - Son Dakika

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