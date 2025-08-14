AA ve Anadolu Üniversitesi'nden İşbirliği

Anadolu Ajansı (AA) ile Anadolu Üniversitesi arasında "AnaHaber" işbirliği protokolü, düzenlenen törenle imzalandı.

AA Genel Müdür Yardımcısı Oğuz Enis Peru, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel'i makamında ziyaret etti. Ziyarette, Peru tarafından Rektör Adıgüzel'e AA Kitap'ın yayınları hediye edildi.

Daha sonra Yunus Emre Yerleşkesi Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü bahçesinde "AnaHaber" tanıtımı ve işbirliği dolayısıyla tören düzenlendi.

"AnaHaber"in tanıtım filminin gösterilmesiyle başlayan törende konuşan Peru, "AnaHaber"in haber üretimine yeni bir soluk ve çeşitlilik getireceğini söyledi.

Haberciliğin toplumu bilgilendirmek, kamuoyunu aydınlatmak ve geleceğe iz bırakmak için hayati bir araç olduğunu vurgulayan Peru, "Doğru ve güvenilir bilgiye erişmenin gittikçe zorlaştığı günümüzde haber ajansları da bu aracı dinamik ve güvenli bir şekilde kullanabilen en önemli aktörlerden." diye konuştu.

Peru, AA'nın Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün öncülüğünde, Yunus Nadi ve Halide Edip Adıvar tarafından 6 Nisan 1920'de bu vizyon doğrultusunda kurulduğunu hatırlattı.

AA'nın Türkiye'nin ve dünyanın en güvenilir haber kaynaklarından biri olduğunun altını çizen Peru, "Global muhabir ağımız 135 ülkede. 38'inde ofis ve yayın merkezi şeklinde yapılanmamız var. Dünya genelinde referans kaynağı olarak 13 farklı dilde yayın yapan bir teşkilat. Serbest habercileriyle beraber 5 bin kişiye ulaşan bir haberci ordusu." ifadelerini kullandı.

Rektör Prof. Dr. Adıgüzel ise Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesinin kendi alanında Türkiye'nin en köklü kuruluşlarından biri olduğunu vurguladı.

İletişim Bilimleri Fakültesini daha da güçlendirmeyi amaçladıklarını dile getiren Adıgüzel, şöyle devam etti:

"Öğrencilerimizin sadece teorik bilgilerle değil, sektörün ihtiyaçlarını karşılayacak düzeyde bilgi donanımı ve tecrübeyle okulumuzdan mezun olmalarını arzuluyoruz. Öğrencilerimizi birinci sınıftan itibaren sektörle buluşturmayı arzu ettiğimiz için üniversitemiz içinde, Anadolu Ajansı işbirliğiyle bir haber ajansı kurmuş bulunuyoruz."

Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Barış Kılınç da üniversitelerin ağırlıklı olarak bilimsel çalışmalar yürüten kuruluşlar olduğunu söyledi.

Üniversitelerin aynı zamanda kültür ve sanat hayatına da katkı sunduğunu belirten Kılınç, "Biz de Anadolu Üniversitesi olarak kapsamlı bir altyapıya sahibiz. Nitelikli insan gücümüz var. Bunların tekrar hayata geçirilmesi adına, Rektörümüz göreve geldiği andan itibaren çalışmaya başladık. Aslında 'Anadolu Üniversitesi Haber Ajansı, bu çalışmanın bir çıktısıdır.' diyebiliriz." ifadelerini kullandı.

Program, işbirliği protokolünün imzalanması ve Kurumsal İletişim Koordinatörlüğünün gezilmesiyle sona erdi.

Programa, AA Stratejik İletişim ve Marka Yönetimi Direktörü Hazal Duran, AA Yazılım Geliştirme Müdürü Mesut Çağatay Çelik, AA Akademi Müdürü Zeynep Bayramoğlu Öztürk ve AA Kurumsal Yazılımlar Müdür Yardımcısı Ahmet Çağlar Akpınar ile akademisyenler katıldı.