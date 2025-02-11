AB, Afrika Boynuzu'ndaki Savunmasızlara Destek Olacak

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NAİROBİ, 11 Şubat (Xinhua) -- Dünya Gıda Programı, AB'nin Büyük Afrika Boynuzu'ndaki savunmasız toplulukları, aşırı iklim koşulları, çatışmalar ve yerinden edilmenin yıkıcı etkilerinden korumayı hedefleyen ortak bir projeye 4,13 milyon ABD doları sağladığını duyurdu.

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı, projenin Etiyopya ve Somali'de iki yıl boyunca 450.000 savunmasız insanı destekleyeceğini belirtti. Projenin hedefleri arasında tahmin edilen şokların etkilerini krize dönüşmeden önce hafifletmek, meteoroloji ajanslarının kapasitesini güçlendirerek zamanında ve doğru tahminler sağlamak ve bu sayede topluluklar ile hükümetlerin daha etkili müdahalede bulunabilmesini mümkün kılmak yer alıyor.

Dünya Gıda Programı'nın Doğu Afrika Bölge Direktör Yardımcısı Rukia Yacoub, Kenya'nın başkenti Nairobi'de yaptığı açıklamada, "Kuraklık ve sel gibi giderek sıklaşan ve şiddetlenen aşırı iklim olayları, çatışma, yerinden edilme ve ekonomik istikrarsızlık gibi mevcut açlık nedenlerini daha da kötüleştiriyor" ifadelerini kullandı.

Açıklamada, "Çiftlik hayvanları ve mahsuller yok oldukça, geçim kaynakları kayboluyor ve açlık derinleşiyor. Erken harekete geçmek hayat kurtarır, insanların gelecekteki krizlere karşı dayanıklılığını artırır ve sınırlı insani yardım kaynakları üzerindeki yükü hafifletir" denildi.

Açıklamaya göre, söz konusu proje, Dünya Gıda Programı, BM Gıda ve Tarım Örgütü, Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu, Hükümetlerarası Kalkınma Otoritesi İklim Tahminleri ve Uygulama Merkezi ve Danimarka Mülteci Konseyi tarafından yürütülecek.