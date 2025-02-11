AB, Afrika Boynuzu'ndaki Savunmasızlara Destek Olacak - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

AB, Afrika Boynuzu'ndaki Savunmasızlara Destek Olacak

AB, aşırı iklim koşullarından etkilenen 450.000 insanı desteklemek için 4,13 milyon dolar sağladı.

11.02.2025 17:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

NAİROBİ, 11 Şubat (Xinhua) -- Dünya Gıda Programı, AB'nin Büyük Afrika Boynuzu'ndaki savunmasız toplulukları, aşırı iklim koşulları, çatışmalar ve yerinden edilmenin yıkıcı etkilerinden korumayı hedefleyen ortak bir projeye 4,13 milyon ABD doları sağladığını duyurdu.

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı, projenin Etiyopya ve Somali'de iki yıl boyunca 450.000 savunmasız insanı destekleyeceğini belirtti. Projenin hedefleri arasında tahmin edilen şokların etkilerini krize dönüşmeden önce hafifletmek, meteoroloji ajanslarının kapasitesini güçlendirerek zamanında ve doğru tahminler sağlamak ve bu sayede topluluklar ile hükümetlerin daha etkili müdahalede bulunabilmesini mümkün kılmak yer alıyor.

Dünya Gıda Programı'nın Doğu Afrika Bölge Direktör Yardımcısı Rukia Yacoub, Kenya'nın başkenti Nairobi'de yaptığı açıklamada, "Kuraklık ve sel gibi giderek sıklaşan ve şiddetlenen aşırı iklim olayları, çatışma, yerinden edilme ve ekonomik istikrarsızlık gibi mevcut açlık nedenlerini daha da kötüleştiriyor" ifadelerini kullandı.

Açıklamada, "Çiftlik hayvanları ve mahsuller yok oldukça, geçim kaynakları kayboluyor ve açlık derinleşiyor. Erken harekete geçmek hayat kurtarır, insanların gelecekteki krizlere karşı dayanıklılığını artırır ve sınırlı insani yardım kaynakları üzerindeki yükü hafifletir" denildi.

Açıklamaya göre, söz konusu proje, Dünya Gıda Programı, BM Gıda ve Tarım Örgütü, Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu, Hükümetlerarası Kalkınma Otoritesi İklim Tahminleri ve Uygulama Merkezi ve Danimarka Mülteci Konseyi tarafından yürütülecek.

Kaynak: Xinhua

Etiyopya, Güncel, Somali, Afrika, Sağlık, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel AB, Afrika Boynuzu'ndaki Savunmasızlara Destek Olacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

18:48 Deniz 10 metre çekildi, tarihi Kral Yolu yüzyıllar sonra ortaya çıktı Deniz 10 metre çekildi, tarihi Kral Yolu yüzyıllar sonra ortaya çıktı
18:23 İstanbul’da yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bir günlük ara verildi İstanbul'da yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bir günlük ara verildi
18:06 Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin tarihi belli oldu Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin tarihi belli oldu
17:56 8 yaşındaki Narin cinayetinde ağabey Enes Güran için tahliye talebi 8 yaşındaki Narin cinayetinde ağabey Enes Güran için tahliye talebi
17:52 Trump’tan gazı alıp el yükselttiler İsrailli aşırı sağcı Bakan’dan “Gazze’yi ilhak“ tehdidi Trump'tan gazı alıp el yükselttiler! İsrailli aşırı sağcı Bakan'dan "Gazze'yi ilhak" tehdidi
08:33 Boşanacakları iddia edilmişti... Şilan Makal’dan iddialara fotoğraflı yanıt geldi Boşanacakları iddia edilmişti... Şilan Makal'dan iddialara fotoğraflı yanıt geldi
08:22 Asil Nadir’in vasiyeti ortaya çıktı: Son yolculuğumda bulunmasınlar Asil Nadir'in vasiyeti ortaya çıktı: Son yolculuğumda bulunmasınlar
08:08 İstanbul’da 9 belediyeye terör operasyonu İstanbul'da 9 belediyeye terör operasyonu
07:58 Balkona stoklanan cep telefonu bataryaları bomba gibi patladı, mahalleli sokağa döküldü Balkona stoklanan cep telefonu bataryaları bomba gibi patladı, mahalleli sokağa döküldü
07:57 Mansur Yavaş’tan ön seçim zirvesinde dikkat çeken sitem Mansur Yavaş'tan ön seçim zirvesinde dikkat çeken sitem
07:46 Kedisini araçta bırakıp yurt dışına çıktı Kedisini araçta bırakıp yurt dışına çıktı
07:46 Sürücüler dikkat Bunları yapan hapis yatacak Sürücüler dikkat! Bunları yapan hapis yatacak
07:27 “Ön seçimde yokum“ diyen Yavaş’tan ikili aday formülü "Ön seçimde yokum" diyen Yavaş'tan ikili aday formülü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2025 20:56:52. #1.13#
SON DAKİKA: AB, Afrika Boynuzu'ndaki Savunmasızlara Destek Olacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.