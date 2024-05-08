AB Çalışanları Brüksel'de Gazze Politikasını Protesto Etti - Son Dakika
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AB Çalışanları Brüksel'de Gazze Politikasını Protesto Etti

AB Çalışanları Brüksel\'de Gazze Politikasını Protesto Etti

Avrupa Birliği (AB) çalışanları, Brüksel'de AB kurumlarının bulunduğu meydanda toplanarak Gazze'ye yönelik politikayı protesto etti. Uluslararası hukukun hiçe sayıldığını vurgulayan çalışanlar, sembolik cenaze töreni düzenledi ve uluslararası toplumun başarısız olduğunu belirtti. AB anlaşmaları ve uluslararası hukukun uygulanmadığını ifade eden çalışanlar, Gazze'deki saldırıların bir an önce sona ermesini umduklarını dile getirdi.

08.05.2024 15:25
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Avrupa Birliği (AB) çalışanları, Belçika'nın başkenti Brüksel'de AB kurumlarının bulunduğu meydanda Birliğin Gazze'ye yönelik politikasını protesto ederek, uluslararası hukukun hiçe sayıldığını vurguladı.

Brüksel'de, Birliğin yönetildiği AB Komisyonu ve AB Konseyi binalarının önünde toplanan yaklaşık 200 kadar AB çalışanı, uluslararası hukuk, AB anlaşmaları ve BM Soykırım Sözleşmesi'nin öldüğünü savunarak, sembolik cenaze töreni düzenledi.

Schuman Meydanı'ndaki kalabalık, bir dakikalık saygı duruşunun ardından sembolik cenazelere çok sayıda çiçek bıraktı.

AA muhabirine değerlendirmede bulunan AB çalışanlarından Manus Carlisle, "Çağrımız esasen bu Birliğin üzerine inşa edildiği hakların, ilkelerin ve değerlerin savunulmasıdır." dedi.

"Uluslararası toplum bir araya gelme konusunda başarısız oldu." diyen Carlisle, "Savaş suçlarının cezasız kalmasına son verilmesi, uluslararası hukukun desteklenmesi ve ateşkes için buradayız. Bu Avrupa kurumları tam olarak bunun üzerine inşa edilmişti." değerlendirmesinde bulundu.

Simona Baloghova da "AB anlaşmaları ve uluslararası hukuk uygulanmıyor gibi görünüyor. 7 ay oldu. Gazze ve ötesindeki insanlar acı çekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

İsrail'in Refah kentine saldırılarıyla ilgili de Baloghova, "Bir an önce bitmesini ve acıların sona ermesini umuyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

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