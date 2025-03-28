AB Çalışanlarından Gazze İçin Sessiz Protesto

BRÜKSEL, 28 Mart (Xinhua) -- Brüksel'in başkenti Belçika'daki Berlaymont binası önünde bir grup AB çalışanı Gazze'de barış ve adalet talebiyle sessiz bir protesto gerçekleştirdi, 27 Mart 2025.

Avrupa Komisyonu ve AB Konseyi'nin de aralarında bulunduğu bir grup AB çalışanı, Gazze'de barış ve adalet talebiyle Berlaymont Binası önünde sessiz bir protesto gösterisi düzenledi. (Fotoğraf: Liao Lei/Xinhua)