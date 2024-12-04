AB'den Batarya Sektörüne 1 Milyar Euro Destek

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BRÜKSEL, 4 Aralık (Xinhua) -- Avrupa Komisyonu ve Avrupa Yatırım Bankası (AYB), Avrupa Birliği'ndeki batarya sektörü yatırımlarını desteklemek üzere ortaklık kurdu.

Ortaklık, AB'nin İnovasyon Fonu aracılığıyla elektrikli araç batarya hücresi imalatını desteklemek için bir milyar euro hibenin yanı sıra aynı fondan yatırım programına 200 milyon euro ek kredi garantisi sunacak. AYB, batarya değer zincirine 1,8 milyar euro daha geniş kapsamlı yatırım yapmayı da planlıyor.

Komisyonun açıklamasında, "Destek, ileri malzemeler, bileşen imalatı veya yenilikçi geri dönüşüm teknikleri geliştirilmesi gibi çok çeşitli batarya teknolojilerine yönelik olacak" denildi.

Proje, komisyonun gelecek yıllarda net sıfır teknolojiler, elektrikli araç batarya hücresi imalatı ve yenilenebilir hidrojeni artırmak için kullanılacak toplam 4,6 milyar euro değerindeki yatırım planının bir parçası.

Avrupa'nın iklim nötrlüğüne geçişini destekleyen İnovasyon Fonu'nun 2020-2030 toplam bütçesinin 40 milyar euro olması bekleniyor. Bu bütçe, çevreyi kirletenlerin sera gazı emisyonları için ödeme yapmalarını gerektiren AB emisyon ticaret sisteminden gelen gelirlerden oluşuyor. AB, 2050 yılına kadar iklim açısından nötr olmayı hedefliyor.