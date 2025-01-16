AB'den Gazze Ateşkesi Çağrısı

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BRÜKSEL, 16 Ocak (Xinhua) -- Avrupa Birliği'nin üst düzey yetkilileri, Gazze'de ateşkes anlaşması yapılmasını memnuniyetle karşıladıklarını belirterek iki tarafa anlaşmayı tam olarak uygulama çağrısı yaptı.

Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, çarşamba günü sosyal medya platform X üzerinden paylaştığı mesajında ateşkes anlaşmasının, insanların çok uzun süredir inanılmaz acılar çektiği tüm bölgeye umut aşıladığını belirtti.

Von der Leyen, "İki taraf da bölgede kalıcı istikrara ve çatışmanın diplomatik yollardan çözümüne giden yolda bir adım olan bu anlaşmayı tam olarak uygulamalıdır" diye ekledi.

Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas da X üzerinde paylaştığı mesajında, "Bu, şiddetin sona erdirilmesine yönelik büyük ve olumlu bir adımdır" ifadelerini kullandı.

Katar, çarşamba günü akşam saatlerinde İsrail ile Hamas'ın Gazze'de rehine karşılığı ateşkes anlaşması konusunda mutabakata vardığını duyurmuştu. Anlaşma uyarınca Hamas, 6 hafta sürecek ilk aşamada Filistinli tutukluların serbest bırakılması karşılığında 33 rehineyi serbest bırakacak. Anlaşmanın uygulanması 19 Ocak Pazartesi günü başlayacak. İkinci ve üçüncü aşamalara ilişkin ayrıntılar, anlaşmanın ilk aşamasının tamamlanmasından sonra duyurulacak.