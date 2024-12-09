AB'den Suriye'nin Toprak Bütünlüğüne Destek Çağrısı

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Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Suriye'nin toprak bütünlüğünün kritik önemde olduğunu, bu amaçla Ürdün Kralı 2. Abdullah ile bir telefon görüşmesi yaptığını ve diğer bölgesel liderlerle de konuşacağını duyurdu.

Von der Leyen, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kral 2. Abdullah ile telefonda görüştüğünü, Baas rejiminin çöküşünü değerlendirerek bölge için sonuçları ele aldıklarını belirtti.

Kendileri için Suriye'nin toprak bütünlüğü ve azınlıkların korunmasının kritik öneme sahip olduğunu vurgulayan von der Leyen, "Değişken durum göz önüne alındığında yakın temas halinde kalacağız. Bugün ve önümüzdeki günlerde diğer bölge liderleriyle görüşeceğim." ifadelerini kullandı.

Avrupa Birliği, Esed rejiminin yıkılmasının ardından yaptığı ilk açıklamada durumdan memnuniyet duyduğunu, ülkenin toprak bütünlüğünü koruyarak yeniden inşası için rol oynamaya istekli olduğunu bildirmişti.

-? ?Suriye'deki gelişmeler

Suriye'de 27 Kasım'da rejim karşıtı silahlı gruplar ile Beşşar Esed güçleri arasında çatışmalar yoğunlaşmıştı.

Gruplar, 30 Kasım ile 7 Aralık tarihleri arasında Halep, İdlib, Hama ve Humus gibi en büyük illerde üstünlük kurmuştu.

Başkent Şam'a 7 Aralık'ta girmeye başlayan gruplara halk kitlelerinin de destek vermesiyle rejim, Şam ve diğer birçok bölgede kontrolü tümüyle kaybederek çökmüştü.

Baas Partisi'nin 61 yıllık iktidarı sona ererken, rejim lideri Esed başkentten kaçmıştı.

Öte yandan, Suriye Milli Ordusu da aralıkta başlatılan Özgürlük Şafağı Operasyonu'nun ilk gününde Tel Rıfat ilçe merkezini terör örgütü PKK/ YPG'den kurtarmıştı.

Operasyonda Münbiç ilçesinin de kurtarılmasıyla, Fırat Nehri'nin batısındaki en büyük terör yuvasına dönüşen bölge PKK/YPG'den temizlenmişti.