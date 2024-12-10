AB'den Suriye'ye Birlik Çağı

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Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun yeni Hazırlık, Kriz Yönetimi ve Eşitlikten sorumlu üyesi Cezayir asıllı Hadja Lahbib, Suriye'de başlayacak yeni dönemde AB'nin ülke halkının yanında olacağını yineleyerek, tüm taraflara birlik çağrısında bulundu.

Lahbib sosyal medya hesabından yayımladığı görüntülü mesajında, "Tüm tarafların, tüm Suriyelilerin barışı ve istikrarı için bir araya gelme zamanı geldi." dedi.

Yeni üstlendiği görevinde de bu amaç için özellikle çaba göstereceğini ifade eden Lahbib, "Suriye'yi yuva olarak adlandıran tüm insanlara adalet, özgürlük ve refahın olduğu bir Suriye için yeni bir dönem açabileceğine inanıyorum. Suriye halkı AB'nin desteğine güvenebilir." diye konuştu.

Lahbib, Suriye halkına yönelik insani yardımları artıracaklarını belirterek, "Daha fazla diyalog ve birlikle, uluslararası insani hukuka ve insan haklarına saygı göstereceğiz. Suriye halkının hak ettiği tek yol budur. AB bu yolculukta yanınızda olacak." ifadelerini kullandı.

AB, Beşşar Esed rejiminin devrilmesinin ardından bunu olumlu karşıladığını, bölgedeki tüm yapıcı ortaklarla çalışmaya hazır olduğunu duyurmuştu.

-? ?Suriye'deki gelişmeler

Suriye'de 27 Kasım'da rejim karşıtı silahlı gruplar ile Beşşar Esed güçleri arasında çatışmalar yoğunlaşmıştı.

Gruplar, 30 Kasım ile 7 Aralık tarihleri arasında Halep, İdlib, Hama ve Humus gibi en büyük illerde üstünlük kurmuştu.

Başkent Şam'a 7 Aralık'ta girmeye başlayan gruplara halk kitlelerinin de destek vermesiyle rejim, Şam ve diğer birçok bölgede kontrolü tümüyle kaybederek çökmüştü.

Baas Partisinin 61 yıllık iktidarı sona ererken, rejim lideri Esed başkentten kaçmıştı.

Öte yandan, Suriye Milli Ordusu da aralıkta başlatılan Özgürlük Şafağı Operasyonu'nun ilk gününde Tel Rıfat ilçe merkezini terör örgütü PKK/ YPG'den kurtarmıştı.

Operasyonda Münbiç ilçesinin de kurtarılmasıyla, Fırat Nehri'nin batısındaki en büyük terör yuvasına dönüşen bölge PKK/YPG'den temizlenmişti.