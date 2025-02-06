AB'den Trump'a Yanıt: Gazze Filistin'in Parçası - Son Dakika
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AB'den Trump'a Yanıt: Gazze Filistin'in Parçası

AB, Trump'ın Gazze'yi devralma planına karşı çıkarak, bölgenin Filistin'in ayrılmaz bir parçası olduğunu vurguladı.

06.02.2025 19:47
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Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun Dış İlişkiler Sözcüsü Anouar El Anouni, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze Şeridi'ni "devralma" planıyla ilgili açıklaması üzerine, Gazze'nin gelecekteki Filistin devletinin ayrılmaz parçası olduğunu vurguladı.

El Anouni, AB Komisyonunun günlük basın toplantısında Trump'ın "ABD'nin, Gazze Şeridi'ni devralacağına" ilişkin sözleriyle ilgili açıklama yaptı.

Sözcü, "AB, hem İsrailliler hem de Filistinliler için uzun vadeli bir barışa giden tek yol olduğuna inandığımız iki devletli çözüme tamamen bağlı kalmaya devam ediyor. Gazze'nin gelecekteki bir Filistin devletinin ayrılmaz bir parçası olduğunu açıkça belirttik." ifadelerini kullandı.

El Anouni, AB'nin pozisyonunun "Filistinlilerin daha fazla zorla yerinden edilmemesi" yönünde olduğunun altını çizdi.

Trump, Beyaz Saray'da kabul ettiği İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile düzenlenen ortak basın toplantısında, ABD'nin Gazze Şeridi'ni devralacağını söylemişti.

Gazze'nin artık tamamen yerle bir olmuş devasa bir yıkım alanı olduğunu kaydeden Trump, "Gazze'deki Filistinlilerin başta Mısır ve Ürdün olmak üzere komşu ülkelerde inşa edilecek yeni yerleşim yerlerine gitmelerinin çok daha iyi olacağını" ileri sürmüştü.

Trump, Filistinlilerin Gazze'den ayrılmaktan başka seçeneklerinin olmadığını savunmuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel AB'den Trump'a Yanıt: Gazze Filistin'in Parçası - Son Dakika

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