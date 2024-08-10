AB Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Borrell, İsrail'in Gazze'deki okul saldırısına tepki gösterdi - Son Dakika
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AB Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Borrell, İsrail'in Gazze'deki okul saldırısına tepki gösterdi

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, İsrail ordusunun Gazze'deki bir okula düzenlediği saldırıya tepki göstererek, gelen görüntüler karşısında dehşete kapıldıklarını belirtti. Borrell, saldırıda en az 100 Filistinlinin öldürüldüğünü kaydetti.

10.08.2024 17:09
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Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, İsrail ordusunun, Gazze kentinde yerinden edilenlerin sığındığı bir okula düzenlediği ve en az 100 Filistinlinin öldürüldüğü saldırıya tepki göstererek, gelen görüntüler karşısında dehşete kapıldıklarını belirtti.

Borrell, İsrail'in saldırısına dair X sosyal medya platformundan paylaşımda bulundu.

"İsrail saldırısıyla vurulan Gazze'deki bir sığınma okulundan gelen görüntülerden dehşete kapıldık." ifadelerini kullanan Borrell, onlarca Filistinlinin saldırının kurbanı olduğunun bildirildiğini kaydetti.

Borrell, Gazze'de son haftalarda en az 10 okulun hedef alındığını hatırlatarak, "Bu katliamlar için hiçbir gerekçe yok." ifadelerini kullandı.

Gazze'de korkunç seviyelere ulaşan can kaybı sayısı nedeniyle de dehşeti yaşadıklarını vurgulayan Borrell, savaşın başlangıcından bu yana 40 binin üzerinde Filistinlinin öldürüldüğünü aktardı.

Borrell, İsrailli aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in İsrail halkının da çıkarlarına aykırı olarak bir anlaşmaya karşı çıkması karşısında üzüldüklerini ve bunu kınadıklarını belirterek, "Sivillerin öldürülmesini durdurmanın ve rehinelerin serbest bırakılmasını sağlamanın tek yolu ateşkestir." ifadelerine yer verdi.

İsrail ordusu, Gazze'nin doğusundaki Derec Mahallesi'nde yerinden edilenlerin sığındığı Et-Tabiin Okulu'na saldırı düzenlemişti. Binlerce kişinin sığındığı okulda yerinden edilenlerin sabah namazını kıldığı sırada gerçekleşen saldırıda en az 100 kişi ölmüş, onlarca kişi yaralanmıştı.

Yerel kaynaklar, cesetlerin saldırı nedeniyle parçalandığını ve yandığını belirtmiş, sivil savunma ekiplerinin etrafa dağılan ceset parçalarını toplamakta güçlük çektiği kaydedilmişti.

Kaynak: AA

İsrail, Gazze, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AB Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Borrell, İsrail'in Gazze'deki okul saldırısına tepki gösterdi - Son Dakika

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