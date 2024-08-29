AB Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Borrell, İsrail'in Filistinlilere yönelik zorla yerinden etme açıklamasını kabul edilemez buldu - Son Dakika
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AB Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Borrell, İsrail'in Filistinlilere yönelik zorla yerinden etme açıklamasını kabul edilemez buldu

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'ın Batı Şeria'daki Filistinlilerin zorla yerlerinden edilmeleri yönündeki açıklamasına karşılık 'Bu tümüyle kabul edilemez.' dedi. Borrell, Gazze'deki durumu da değerlendirerek, ateşkes görüşmelerinin sonuçsuz kaldığını ve bombalamaların devam ettiğini belirtti.

29.08.2024 11:16
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Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'ın Batı Şeria'daki Filistinlilerin zorla yerlerinden edilmeleri yönündeki açıklamasına karşılık "Bu tümüyle kabul edilemez." dedi.

Borrell, Brüksel'de düzenlenen gayriresmi nitelikli AB Dışişleri Bakanları Toplantısı öncesinde gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Gazze'deki duruma değinen Borrell, "Her gün bir önceki günden daha korkunç. Ateşkes görüşmeleri bir günden diğerine kayıyor ve hiçbir sonuç alınamıyor. Bu arada bombalamalar devam ediyor, sivil kayıpların sayısı artıyor." diye konuştu.

Borrell, Katz'ın "Batı Şeria halkı, Gazze'de yapıldığı gibi topluca zorla yerinden edilmeli." açıklamasını, "az çok Gazze'deki insanlara yaptıkları şeyin aynısı" olarak niteledi.

"Bu tümüyle kabul edilemez." diyen Borrell, AB ülkelerinin dışişleri bakanlarının Gazze ve Batı Şeria'daki duruma karşı "seslerini yükseltmelerini" umduğunu söyledi.

Borrell dün de sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, İsrail'i Gazze'de yaptığı yıkımı ve saldırıları Batı Şeria'ya taşımaması konusunda uyarmıştı.

İsrailli bakanlara yaptırım önerisi

Borrell, ayrıca İsrailli yerleşimcilerin Filistinlilere yönelik şiddet eylemlerinden sorumlu İsrailli bakanları AB'nin yaptırım rejimine dahil etme önerisini AB ülkelerine ilettiğini ancak bugünkü toplantının gayriresmi nitelikte olması nedeniyle herhangi bir karar çıkmayacağını belirtti.

Kaynak: AA

Batı Şeria, İsrail, Gazze, Politika, Güncel, Son Dakika

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