AB Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi: Gazze'de insan eliyle açlık yaratılıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

AB Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi: Gazze'de insan eliyle açlık yaratılıyor

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, İsrail'in Gazze'deki saldırılarını kınayarak, Gazze'de insan eliyle açlık yaratıldığını ve hayatta kalma savaşı veren bir halkla karşı karşıya olduklarını ifade etti. Borrell ayrıca, Gazze'deki krizin uluslararası hukuka uygun olmadığını ve Gazze halkının insani yardıma ihtiyacı olduğunu vurguladı.

12.03.2024 19:15  Güncelleme: 19:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de "insan eliyle açlık" yaratıldığını ifade ederek, "100 bin insan açlığın eşiğinde. Şu anda hayatta kalma savaşı veren bir halkla karşı karşıyayız." dedi.

Borrell, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) dönem başkanlığını yürüten Japonya'nın daveti üzerine, BM-AB işbirliği hakkındaki oturumda konuştu.

Dünyadaki krizlerin "son derece endişe verici" olduğunu belirten Borrell, bazı ülkelerin BM Şartı'nı "ceza almayacakları duygusuyla" çarpıttığını ve görmezden geldiğini söyledi.

Borrell, dünyanın yüzleştiği en büyük sorunlardan birinin Gazze'de yaşananlar olduğunu ifade ederek, "Gazze, İsrailli ve Filistinliler arasında neredeyse bir asırdır devam eden olağanüstü ciddi bir çatışmanın sadece görünen yüzüdür." dedi.

AB'in Hamas'ın saldırılarından sonra İsrail'in "kendini savunma hakkını" tanıdığını hatırlatan Borrell, "Ancak bunun uluslararası hukuka ve uluslararası insancıl hukuka tam saygı çerçevesinde yapılması gerektiğini de aynı derecede güçlü şekilde ve defalarca ifade ettik." şeklinde konuştu.

Borrell, Gazze'de yaşananların uluslararası hukuka uyulmadığını kaydederek, "Gazze'de 30 bin insan öldü, 1,8 milyon insan yerinden edildi, 100 bin insan açlığın eşiğinde. Şu anda hayatta kalma savaşı veren bir halkla karşı karşıyayız." ifadesini kullandı.

" Ukrayna'da olanları kınadığımızda, Gazze'de olanlar hakkında da aynı kelimeleri kullanmak zorundayız"

Gazze'ye insani yardımın girmesinin öneminden ve AB olarak bunun için çalıştıklarından sözeden Borrell, "Ancak ortada doğal afet olmayan bir insani kriz var. Deniz ya da hava yoluyla destek sağlamanın alternatif yollarını aradığımızda, 'bunu yapmak zorunda olduğumuzu' hatırlamalıyız çünkü bölgeye destek sağlamanın doğal yolu insan eliyle kapatılıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Borrell, Gazze'de "insan eliyle açlık" yaratıldığına dikkat çekerek, "Ukrayna'da olanları kınadığımızda, Gazze'de olanlar hakkında da aynı kelimeleri kullanmak zorundayız." dedi.

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) başta olmak üzere BM'nin bölgedeki kuruluşlarının Gazze halkı için önemine değinen Borrell, İsrail'in UNRWA'ya yönelik iddialarının kanıtlanması gerektiğini söyledi.

Borrell, UNRWA'nın Filistinliler için "bir hediye değil, gereklilik olduğuna" işaret ederek, "Bu, UNRWA'ya duyulan ihtiyaca bir cevaptır çünkü önce Filistinli mülteciler vardı. ve UNRWA'yı ortadan kaldırarak mültecileri yok edemezsiniz, onlar halen orada olacak. UNRWA'yı ortadan kaldırmanın tek bir yolu var, o da bu mültecileri İsrail devletiyle birlikte var olan bir Filistin devletinin vatandaşları haline getirmek." şeklinde konuştu.

"İlkelerimizin boş sözler olmadığını göstermek için harika bir fırsatımız olduğunu düşünüyorum." diyen Borrell, bölgede "iki devletli çözümü" gerçeğe dönüştürmek için ilk adımın BMGK'nın bu çözümü onaylayan ve sonuca götürecek genel ilkeyi tanımlayan oybirliği ile alacağı karar olması gerektiğini savundu.

Borrell, iki devletli çözümün "iki devlet arasında kesin ayrılık, güvenlik ve özgün bir entegrasyon" ilkeleri doğrultusunda hayata geçirilmesi gerektiğini dile getirdi.

Kaynak: AA

İsrail, Gazze, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AB Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi: Gazze'de insan eliyle açlık yaratılıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


20:29 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Netanyahu’ya sert tepki: Katile katil demekten bizi alıkoyamazlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Netanyahu'ya sert tepki: Katile katil demekten bizi alıkoyamazlar
20:04 BAE, ramazan ayı boyunca çalışma saatlerini kısalttı BAE, ramazan ayı boyunca çalışma saatlerini kısalttı
18:47 Ortaokulda 6 öğrenciye cinsel istismarda bulunan müdür yardımcısı tutuklandı Ortaokulda 6 öğrenciye cinsel istismarda bulunan müdür yardımcısı tutuklandı
18:24 Ölümlü kaza sonrası oğlunu yurt dışına kaçıran Eylem Tok’a yardım eden şirket çalışanı tutuklandı Ölümlü kaza sonrası oğlunu yurt dışına kaçıran Eylem Tok'a yardım eden şirket çalışanı tutuklandı
12:19 İstanbul Beykoz Çubuklu Siloları, açılışı yapılmasına rağmen ziyaretçi kabul etmiyor İstanbul Beykoz Çubuklu Siloları, açılışı yapılmasına rağmen ziyaretçi kabul etmiyor
19:47 Oyuncu Emre Kınay’ın İstanbul trafiği isyanı: Seçime de sandığa da gitmiyorum Oyuncu Emre Kınay'ın İstanbul trafiği isyanı: Seçime de sandığa da gitmiyorum
18:29 Gagavuzlar, Moldova’nın baskılarını AİHM’e şikayet etti Gagavuzlar, Moldova'nın baskılarını AİHM'e şikayet etti
17:08 Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan DEAŞ üyeleri Çorum’da yakalandı Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan DEAŞ üyeleri Çorum'da yakalandı
16:43 Türk sinemasının ünlü yapımcısı Arif Keskiner yaşamını yitirdi Türk sinemasının ünlü yapımcısı Arif Keskiner yaşamını yitirdi
16:39 Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş’in babası Musa Ateş son yolculuğuna uğurlandı Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in babası Musa Ateş son yolculuğuna uğurlandı
16:36 Bakırköy’de dorsesinin devrilmesi sonucu 4 kişinin ölümüne neden olan tırın sürücüsü tutuklandı Bakırköy'de dorsesinin devrilmesi sonucu 4 kişinin ölümüne neden olan tırın sürücüsü tutuklandı
16:19 Eşini öldürüp, sosyal medyadan ’Gururlu hissediyor’ paylaşımı yapan zanlıya ağırlaştırılmış müebbet hapis Eşini öldürüp, sosyal medyadan 'Gururlu hissediyor' paylaşımı yapan zanlıya ağırlaştırılmış müebbet hapis
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2024 20:44:34. #1.12#
SON DAKİKA: AB Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi: Gazze'de insan eliyle açlık yaratılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement