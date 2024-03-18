AB Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Gazze'yi açık hava mezarlığı olarak nitelendirdi

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, " Gazze, savaştan önce en büyük açık hava hapishanesiydi. Bugün ise en büyük açık hava mezarlığı. On binlerce insan için bir mezarlık ama aynı zamanda uluslararası insancıl hukukun en önemli ilkelerinin birçoğu için de bir mezarlık." dedi.
AB dışişleri bakanları, 21- 21 Mart'ta düzenlenecek AB liderler zirvesi öncesi Belçika'nın başkenti Brüksel'de bir araya geldi.
Bakanların ağırlıklı gündeminde Ukrayna'ya askeri yardımların artırılması ve sürdürülebilir desteğin nasıl sağlanacağının planlanması ile İsrail'in Gazze'ye saldırıları karşısında kentte giderek kötüleşen insani durum bulunuyor.
Borrell'in başkanlığındaki toplantının bir bölümüne ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken da video konferansla katılacak.
Ayrıca Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba da birçok kez olduğu gibi, ülkesindeki son durumu aktarmak ve görüş alışverişinde bulunmak için toplantıya çevrim içi bağlanacak.
Borrell, toplantının girişinde yaptığı açıklamada, üye ülkeler arasında geçen haftaki Ukrayna'yı desteklemek için oluşturulan fona 5 milyar avro aktarma kararının, bakanlar tarafından resmi olarak onaylanmasını beklediğini söyledi.
Ukrayna'nın askeri açıdan bu fona çok ihtiyaç duyduğunu vurgulayan Borrell, Rusya'da cezaevinde hayatını kaybeden muhalif Aleksey Navalnıy'ın ölümünden sorumlu tutulanlara yaptırımların açıklanacağını ifade etti.
Borrell, Gazze'deki durumla ilgili, "Gazze, savaştan önce en büyük açık hava hapishanesiydi. Bugün ise en büyük açık hava mezarlığı. On binlerce insan için bir mezarlık ama aynı zamanda uluslararası insancıl hukukun en önemli ilkelerinin birçoğu için de bir mezarlık." değerlendirmesinde bulundu.
AB ile İsrail arasındaki Ortaklık Anlaşması'nın askıya alınması konusunun da İspanya ve İrlanda'nın talebiyle bakanlar tarafından ele alınacağını bildiren Borrell, bugünkü toplantıda yalnızca bu konuda siyasi tartışma yapılacağını, karar alınmayacağını kaydetti.
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