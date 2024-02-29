AB Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Ukrayna ve Gazze'deki savaş suçlarının görüşülmesi gerektiğini belirtti

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Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi'nin 55. Oturumunda Ukrayna ve Gazze'deki savaş suçlarının ve ciddi uluslararası insancıl hukuk ihlallerinin görüşülmesi gerektiği mesajını verdi.

Borrell, X hesabı üzerinden BM İnsan Hakları Konseyi'nin 55. Oturumu nedeniyle görüntülü mesaj paylaştı.

Oturumun bu sene Ukrayna ve Gazze'deki durum nedeniyle kötü bir anda başladığına işaret eden Borrell, "İnsan hakları, savaşların ilk kurbanı." dedi.

Borrell, bunun Ukrayna ve en ağır haliyle Gazze'de görüldüğünü, AB'nin başından beri taraflara uluslararası hukuka uyma çağrısı yaptığını anımsattı.

"Sadece çağrı yapmak ve kınamak yeterli değil. Uluslararası hukuk ihlallerinin sorumluları hesap vermeli." ifadelerini kullanan Borrell, "Bu Konsey, savaş suçlarının ve ciddi uluslararası insancıl hukuk ihlallerinin ele alınması için temel forum niteliğindedir." değerlendirmesinde bulundu.