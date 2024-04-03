AB Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Ukrayna Dışişleri Bakanı ile görüştü

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Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ile Ukrayna'da süren savaşın son durumunu görüştü.

AB Dış İlişkiler Servisi tarafından yapılan açıklamaya göre, Borrell, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı için Belçika'nın başkenti Brüksel'i ziyaret eden Kuleba ile bir araya geldi.

Borrell, Ukrayna'da süren savaşın son durumunun ele alındığı görüşmede, Rusya'nın son saldırılarını "barbarca" olarak nitelendirerek, bu saldırıların AB'nin Ukrayna'ya desteğini artırma kararlılığını güçlendirdiğini ifade etti.

AB ve üye ülkelerin, Ukrayna'ya desteği artırmak amacıyla "Avrupa Barış Fonu"nun bütçesini bu yıl 5 milyar avro artırdığına işaret eden Borrell, askeri açıdan desteği güçlendirmek için "daha fazla ve daha hızlı bir şekilde" çalışacaklarını vurguladı.

Borrell, Kuleba ve Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Umerov'u, 22 Nisan'da Lüksemburg'da yapılacak dışişleri bakanları toplantısına davet etti.

Yüksek Temsilci ayrıca, Ukrayna'yı 6 Mayıs'ta Brüksel'de düzenlenecek AB-Ukrayna Savunma Sanayi Forumu'na ortak ev sahipliği yapmaya çağırdı.