AB Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, UNRWA Okulunun Hedef Alınmasını Kınadı - Son Dakika
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AB Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, UNRWA Okulunun Hedef Alınmasını Kınadı

AB Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, UNRWA Okulunun Hedef Alınmasını Kınadı

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, İsrail ordusunun UNRWA'ya ait okulu uyarı yapmadan vurmasını kınayarak saldırının bağımsız şekilde soruşturulması gerektiğini belirtti. Borrell, ateşkes çağrısında bulunarak sivillerin korunması ve rehinelerin serbest bırakılması için kalıcı bir ateşkesin önemini vurguladı.

06.06.2024 19:23
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Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) ait okulu uyarı olmadan hedef almasının soruşturulması gerektiğini ifade ederek ateşkes çağrısını yineledi.

Borrell, UNRWA Genel Komiseri Philippe Lazzarini'nin sosyal medyada yer alan ve İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde yerlerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı UNRWA okulunu uyarı yapmadan vurduğuna yönelik duyurusunu alıntıladı.

Saldırının Uluslararası Adalet Divanının (UAD) son kararı doğrultusunda bağımsız şekilde soruşturulması gerektiğini kaydeden Borrell, "Gazze'den gelen haberler, şiddet ve acının yüz binlerce masum sivil için hala tek gerçeklik olduğunu gösteriyor." ifadesini kullandı.

Borrell, "Sivillerin korunması ve tüm rehinelerin derhal serbest bırakılması için tek yol kalıcı ateşkestir. Her iki taraf da ABD'nin üç aşamalı planını hemen kabul etmelidir." mesajını paylaştı.

Lazzarini, X hesabından, İsrail ordusunun UNRWA'ya ait okula uyarı yapmadan saldırdığını duyurmuş ve en az 35 kişinin öldüğünü aktarmıştı.

Vurulan okulun yerlerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı yerlerden biri olduğunu belirten Lazzarini, saldırı anında okulda 6 bin Filistinlinin bulunduğunu kaydetmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel AB Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, UNRWA Okulunun Hedef Alınmasını Kınadı - Son Dakika

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