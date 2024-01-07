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AB Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Lübnan-İsrail sınırındaki durumu görüştü - Son Dakika
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AB Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Lübnan-İsrail sınırındaki durumu görüştü

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Lübnan Genelkurmay Başkanı Joseph Avn ile Lübnan-İsrail sınırındaki durumu görüştü. Borrell, Lübnan'ın başkenti Beyrut'a yaptığı ziyaret kapsamında Lübnan Genelkurmay Başkanı Avn ile bir araya geldi. Görüşmede, Lübnan ve bölgedeki durumun yanı sıra güney sınırındaki gelişmeler ele alındı. Borrell, ayrıca Lübnan Başbakanı Necib Mikati ve Meclis Başkanı Nebih Berri ile de görüşmeler gerçekleştirdi. İsrail ile Hizbullah arasındaki çatışmalarda şu ana kadar birçok kişi hayatını kaybetti.

AB Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Lübnan-İsrail sınırındaki durumu görüştü
07.01.2024 - 19:17,
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Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Lübnan Genelkurmay Başkanı Joseph Avn ile Lübnan- İsrail sınırındaki durumu görüştü.

Lübnan ordusunun X sosyal medya platformundan yapılan açıklamaya göre, Borrell, Lübnan'ın başkenti Beyrut'a yaptığı ziyaret kapsamında Lübnan Genelkurmay Başkanı Avn ile bir araya geldi.

Avn'ın ofisinde gerçekleşen görüşmede, Lübnan ve bölgedeki durumun yanı sıra güney sınırındaki gelişmeler ele alındı.

Borrell ziyareti kapsamında Lübnan Başbakanı Necib Mikati ve Meclis Başkanı Nebih Berri ile de bir araya gelmişti.

İsrail ile Hizbullah, 8 Ekim'den bu yana sınırda çatışma halinde bulunuyor. Çatışmalarda şu ana kadar 152 Hizbullah mensubu ve 28 Lübnanlı sivil ile 5 İsrailli sivil ve 9 İsrail askeri hayatını kaybetti.

Kaynak: AA
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