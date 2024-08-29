AB Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı'nda gündem: Ukrayna ve Gazze - Son Dakika
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AB Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı'nda gündem: Ukrayna ve Gazze

Avrupa Birliği Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı'nda Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırganlığı ve Gazze'de ateşkes sağlanması için devam eden müzakereler ele alındı. Toplantıda ayrıca Orta Doğu'daki durum ve Venezuela'daki siyasi kriz de görüşüldü. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın katılımıyla Türkiye ile diyalog vurgusu yapıldı.

29.08.2024 20:49
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- AB Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı'nda gündem: Ukrayna ve Gazze

BRÜKSEL - Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell başkanlığında Belçika'da gerçekleştirilen Avrupa Birliği Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı'nda Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırganlığı ve Gazze'de ateşkes sağlanması için devam eden müzakereler ele alındı.

Avrupa Birliği Dışişleri Bakanları bugün Belçika'da bir araya geldi. Başkent Brüksel'de Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell başkanlığında gerçekleştirilen AB Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı'nın ilk oturumunda Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba'nın da katılımıyla Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırganlığı ve küresel erişim konuları ele alındı.

Orta Doğu'daki durum masaya yatırıldı

Toplantının 2. oturumunda ise Gazze Şeridi'nde ateşkes sağlanması için devam eden müzakereler çerçevesinde Orta Doğu'daki durum masaya yatırıldı. Birleşmiş Milletler Gazze Kıdemli İnsani Yardım ve Yeniden Yapılanma Koordinatörü Sigrid Kaag, sahadaki insani durum hakkında bakanları bilgilendirmek üzere oturuma katıldı. Oturumda ayrıca, Venezuela'da yaşanan siyasi kriz de görüşüldü.

Borrell'den Türkiye ile diyalog vurgusu

Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell toplantının ilk oturumu öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın çok uzun zamandan sonra ilk kez davet edildiğini belirterek, "Uzun yıllardır bizimle değildi" dedi.

Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nin pozisyonu açısından Avrupa Birliği'nin rolünü Türkiye'nin anlaması gerektiğini vurgulayan Borrell, "Durumu çözmenin en iyi yolunun diyalog olduğuna inanıyoruz. Bu kararın alınmasını sağlayan ve Türk bakanı davet eden herkese teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

"Türk bakanın bize katılabilmesinin çok iyi bir haber olduğunu düşünüyorum"

Bakan Fidan'ın programına ilişkin konuşan Borrell, "Bazı bakanlarla ikili görüşmelerde bulunacak. Umarım bu görüşmeler AB ve bazı üye devletlerin Türkiye ile ilgili sorunlarının ele alınması açısından önemli ve olumlu olur" ifadelerini kullandı.

Bunun iyi bir girişim olduğunu vurgulayan Borrell, "Her şey diyalog ve iyi niyetle çözülebilir, ancak diyalog için insanların tartışma fırsatına sahip olması gerekir. Türk bakanın bu toplantı sırasında bize katılabilmesinin çok iyi bir haber olduğunu düşünüyorum" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel AB Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı'nda gündem: Ukrayna ve Gazze - Son Dakika

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