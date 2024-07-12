AB, Elon Musk'ın sansür iddialarını reddetti - Son Dakika
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AB, Elon Musk'ın sansür iddialarını reddetti

Avrupa Birliği (AB), X sosyal medya platformunun sahibi Elon Musk'ın konuşmaları sessizce sansürlemesi karşılığında ceza verilmemesini içeren yasa dışı bir 'gizli anlaşma' teklifinde bulunulduğu iddialarını reddetti. AB Komisyonunun İç Pazardan Sorumlu Üyesi Thierry Breton, Elon Musk'a atıfta bulunarak, 'Hiç kimseyle hiçbir zaman gizli anlaşma olmadı ve olmayacak.' değerlendirmesinde bulundu.

12.07.2024 21:53
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Avrupa Birliği (AB), X sosyal medya platformunun sahibi Elon Musk'ın konuşmaları sessizce sansürlemesi karşılığında ceza verilmemesini içeren yasa dışı bir "gizli anlaşma" teklifinde bulunulduğu iddialarını reddetti.

AB Komisyonunun İç Pazardan Sorumlu Üyesi Thierry Breton, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Elon Musk'a atıfta bulunarak, "Hiç kimseyle hiçbir zaman gizli anlaşma olmadı ve olmayacak." değerlendirmesinde bulundu.

Breton, AB Dijital Hizmetler Yasası'nın X ve diğer büyük platformlara davanın çözümüne yönelik taahhütler sunma imkanı verdiğini anımsatarak, "Açık olmak gerekirse, sizin ekibiniz Komisyondan uzlaşı sürecini açıklamasını ve endişelerimizi açıklığa kavuşturmamızı istedi." ifadesini kullandı.

Komisyonun yasal prosedürlere uygun davrandığına işaret eden Breton, "Taahhüt verip vermemek size kalmış. Hukukun üstünlüğü prosedürleri bu şekilde işler. Mahkemede görüşürüz ya da görüşmeyiz." değerlendirmesinde bulundu.

Breton, Musk'ın AB'yi mahkemeye vereceği açıklamasına yanıt olarak "Nasıl istersen." ifadesini kullandı.

Süreç hakkında

AB Komisyonu, bugün X platformuna yönelik soruşturmada, Dijital Hizmetler Yasası'nı ihlal ettiği yönündeki ön bulguların şirkete gönderildiğini açıklamıştı.

Komisyon açıklamasında, yapılan incelemede X platformunun mavi onay işaretinin kullanıcıları yanıltıcı bir şekilde tasarlandığı ve çalıştırıldığı, bunun kullanıcıları aldatmak için kötü niyetli aktörler tarafından kullanıldığı yönünde kanıtlar bulunduğu belirtilmişti.

X'in reklam konusunda gerekli şeffaflığı sağlamadığı kaydedilen açıklamada, AB yasalarında belirtilen koşullar doğrultusunda araştırmacıların kamuya açık verilere erişiminin sağlanmadığı aktarılmıştı.

Açıklamada, X'in bu aşamadan sonra Komisyonun soruşturma dosyasındaki belgeleri inceleyerek ön bulgular karşısında kendisini savunabileceği, ön bulguların teyit edilmesi durumunda X'in dünya çapındaki toplam yıllık cirosunun yüzde 6'sına varan para cezası kesilebileceği ve şirketin ihlali gidermeye yönelik önlemler alması gerekeceği bildirilmişti.

Bu açıklamanın ardından Elon Musk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "AB Komisyonu yasa dışı bir gizli anlaşma teklif etti: Eğer konuşmayı kimseye söylemeden sessizce sansürleseydik bize ceza vermeyeceklerdi. Diğer platformlar bu anlaşmayı kabul etti. X kabul etmedi." ifadelerini kullandı.

Musk, daha sonra yaptığı bir paylaşımda da "Avrupa halkının gerçeği öğrenmesi için mahkemede halka açık bir mücadeleyi sabırsızlıkla bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel AB, Elon Musk'ın sansür iddialarını reddetti - Son Dakika

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