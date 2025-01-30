AB, Ermenistan Misyonu'nu 2 Yıl Uzattı - Son Dakika
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AB, Ermenistan Misyonu'nu 2 Yıl Uzattı

AB, Ermenistan'daki sivil misyonun görev süresini 2027'ye kadar uzattı ve 44 milyon avro bütçe tahsis etti.

30.01.2025 17:18
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Avrupa Birliği (AB) Konseyi, Ermenistan'da faaliyet gösteren sivil misyonun görev süresinin 2 yıl uzatılmasına karar verdi.

AB Konseyinden yapılan açıklamada, AB Ermenistan Misyonu'nun (EUMA) görev süresinin, 20 Şubat 2025'ten 19 Şubat 2027'ye kadar uzatıldığı ve misyona 44 milyon avronun üzerinde bütçe tahsis edildiği duyuruldu.

EUMA'nın "AB'nin bölgede barış ve istikrarı destekleme çabalarının önemli bir bileşeni olduğu" aktarılan açıklamada, misyonun "sahadaki durumu gözlemlemeyi, raporlamayı, çatışmadan etkilenen bölgelerdeki güvenliğe katkıda bulunmayı ve Ermenistan ve Azerbaycan arasında güven tesisini desteklemeyi amaçladığı" belirtildi.

Açıklamada, "Misyonun görev tanımı değişmemiştir. EUMA silahsız bir sivil misyondur ve öyle kalacaktır." ifadesine yer verildi.

Dr. Markus Ritter başkanlığındaki EUMA, uluslararası ve yerel personel dahil olmak üzere 200'den fazla personelden oluşuyor.

Ermenistan, 27 Aralık 2022'de dönemin AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'e mektup yazarak AB'yi ülkesinde sivil misyon görevlendirmeye davet etmişti. AB Konseyi, 23 Ocak 2023'te misyonun kurulması kararı almıştı.

AB'nin, Ermenistan'ın Azerbaycan sınırında istikrara ve normalleşme çabalarına katkı sağlama amacıyla görevlendirdiği sivil misyonu 20 Şubat 2023'te çalışmalarına başlamıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel AB, Ermenistan Misyonu'nu 2 Yıl Uzattı - Son Dakika

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