AB, Filistin İçin Hareket Geçmeli

Avrupa Parlamentosu Sol Grup milletvekili ve Filistin ile İlişkiler Delegasyonu Başkanı Lynn Boylan, İsrail'in, her dikkat kaydığında Gazze ve işgal altındaki Batı Şeria'da eylemlerini artırdığı uyarısında bulunarak, "Avrupa Birliği (AB), omurgalı davranıp uluslararası hukuku savunmalı." dedi.

Boylan, işgal altındaki Filistin topraklarındaki gelişmeler hakkında AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

ABD ve İsrail'in İran'da başlattığı yasa dışı savaşa değinen Boylan, "Dikkat Filistin'den her uzaklaştığında, İsrail oradaki eylemlerini derinleştiriyor ve çok daha saldırgan hale geliyor. Şu anda gördüğümüz de tam olarak bu." diye konuştu.

Boylan, artık tüm dünyanın dikkatini İran'a çevireceğine işaret ederek, bunu bir örtü olarak kullanan İsrail'in Gazze ile işgal altındaki Batı Şeria'daki eylemlerini artıracağı uyarısı yaptı.

AB'nin Filistin konusuna odaklanması gerektiğini belirten Boylan, "AB, omurgalı davranıp uluslararası hukuku savunmalı." ifadesini kullandı.

Boylan, ilhakın yasa dışı olduğunu ve AB'nin uluslararası hukuku uygulama zorunluluğu bulunduğunu aktararak, AB'nin nüfuzunu kullanması ve İsrail ile ticareti askıya alması gerektiğini söyledi.

"AB, İsrail'e dokunulmazlık sağladı"

"Zorbalık yapanlarla" müzakere edilemeyeceğinin altını çizen Boylan, "(İsrail Başbakanı) Binyamin Netanyahu, İsrail'in Orta Doğu'daki daha geniş ajandası doğrultusunda azami kazanım elde etmek için ABD'deki mevcut başkanlığı istismar ediyor ve Donald Trump da buna eşlik ediyor." değerlendirmesinde bulundu."

AB'nin artık yeniden güvenilirliğini tesis etmesi gerektiğini vurgulayan Boylan, Birliğin son 2 yılda İsrail'e karşı herhangi bir önlem almaması nedeniyle güvenilirliğinin yerlerde olduğunu dile getirdi.

Boylan, halihazırda bir fırsat bulunduğuna, İspanya ve Fransa'nın İran'a yönelik saldırıların yasa dışı olduğunu söylediğine dikkati çekerek, "Bu (saldırılar) çok açık şekilde yasa dışıdır ve AB de yaptıklarından dolayı sorumluluğun bir kısmını üstlenmelidir çünkü İsrail'e fiilen dokunulmazlık sağlamıştır." dedi.

"AB'nin sessizliğinin nedeni ırkçılık"

AB'nin Filistin konusundaki sessizliğinin temel nedeninin ne olduğuna ilişkin ise Boylan, "Bence bunun bir kısmı düpedüz ırkçılıktır. Açıkça söylemek gerekirse, Filistinli hayatların, Orta Doğulu hayatların diğer hayatlar kadar değerli görülmediği anlaşılıyor. Bu kurumda acı gerçek bu. Ne yazık ki sömürgecilik üzerine inşa edilmiş bir yapıdan söz ediyoruz." görüşünü paylaştı.

Boylan, aynı zamanda İsrail'in hem Avrupa'da hem de ABD'de kurumlar içinde nüfuzunu artırmak için ciddi yatırımlar yaptığını anlattı.

AP milletvekili, "Demokrasinin, AB'nin parçası bile olmayan bir devlet tarafından çiğnendiği bir duruma düşmemek için çok dikkatli olmamız gerekiyor." uyarısında bulundu.