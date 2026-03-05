AB, Filistin İçin Hareket Geçmeli - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

AB, Filistin İçin Hareket Geçmeli

05.03.2026 11:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Lynn Boylan, AB'yi uluslararası hukuku savunmaya ve İsrail'in Filistin'deki eylemlerine karşı çıkmaya çağırdı.

Avrupa Parlamentosu Sol Grup milletvekili ve Filistin ile İlişkiler Delegasyonu Başkanı Lynn Boylan, İsrail'in, her dikkat kaydığında Gazze ve işgal altındaki Batı Şeria'da eylemlerini artırdığı uyarısında bulunarak, "Avrupa Birliği (AB), omurgalı davranıp uluslararası hukuku savunmalı." dedi.

Boylan, işgal altındaki Filistin topraklarındaki gelişmeler hakkında AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

ABD ve İsrail'in İran'da başlattığı yasa dışı savaşa değinen Boylan, "Dikkat Filistin'den her uzaklaştığında, İsrail oradaki eylemlerini derinleştiriyor ve çok daha saldırgan hale geliyor. Şu anda gördüğümüz de tam olarak bu." diye konuştu.

Boylan, artık tüm dünyanın dikkatini İran'a çevireceğine işaret ederek, bunu bir örtü olarak kullanan İsrail'in Gazze ile işgal altındaki Batı Şeria'daki eylemlerini artıracağı uyarısı yaptı.

AB'nin Filistin konusuna odaklanması gerektiğini belirten Boylan, "AB, omurgalı davranıp uluslararası hukuku savunmalı." ifadesini kullandı.

Boylan, ilhakın yasa dışı olduğunu ve AB'nin uluslararası hukuku uygulama zorunluluğu bulunduğunu aktararak, AB'nin nüfuzunu kullanması ve İsrail ile ticareti askıya alması gerektiğini söyledi.

"AB, İsrail'e dokunulmazlık sağladı"

"Zorbalık yapanlarla" müzakere edilemeyeceğinin altını çizen Boylan, "(İsrail Başbakanı) Binyamin Netanyahu, İsrail'in Orta Doğu'daki daha geniş ajandası doğrultusunda azami kazanım elde etmek için ABD'deki mevcut başkanlığı istismar ediyor ve Donald Trump da buna eşlik ediyor." değerlendirmesinde bulundu."

AB'nin artık yeniden güvenilirliğini tesis etmesi gerektiğini vurgulayan Boylan, Birliğin son 2 yılda İsrail'e karşı herhangi bir önlem almaması nedeniyle güvenilirliğinin yerlerde olduğunu dile getirdi.

Boylan, halihazırda bir fırsat bulunduğuna, İspanya ve Fransa'nın İran'a yönelik saldırıların yasa dışı olduğunu söylediğine dikkati çekerek, "Bu (saldırılar) çok açık şekilde yasa dışıdır ve AB de yaptıklarından dolayı sorumluluğun bir kısmını üstlenmelidir çünkü İsrail'e fiilen dokunulmazlık sağlamıştır." dedi.

"AB'nin sessizliğinin nedeni ırkçılık"

AB'nin Filistin konusundaki sessizliğinin temel nedeninin ne olduğuna ilişkin ise Boylan, "Bence bunun bir kısmı düpedüz ırkçılıktır. Açıkça söylemek gerekirse, Filistinli hayatların, Orta Doğulu hayatların diğer hayatlar kadar değerli görülmediği anlaşılıyor. Bu kurumda acı gerçek bu. Ne yazık ki sömürgecilik üzerine inşa edilmiş bir yapıdan söz ediyoruz." görüşünü paylaştı.

Boylan, aynı zamanda İsrail'in hem Avrupa'da hem de ABD'de kurumlar içinde nüfuzunu artırmak için ciddi yatırımlar yaptığını anlattı.

AP milletvekili, "Demokrasinin, AB'nin parçası bile olmayan bir devlet tarafından çiğnendiği bir duruma düşmemek için çok dikkatli olmamız gerekiyor." uyarısında bulundu.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Dış Politika, Orta Doğu, Filistin, İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AB, Filistin İçin Hareket Geçmeli - Son Dakika

28 yıl sonra gündem olan görüntü Bunların olacağını nereden bilsinler 28 yıl sonra gündem olan görüntü! Bunların olacağını nereden bilsinler
Galatasaray, UEFA’nın verdiği cezaya itiraz etti Galatasaray, UEFA'nın verdiği cezaya itiraz etti
Taşın üstüne çıkıp ülkesinin erkeklerine meydan okudu Taşın üstüne çıkıp ülkesinin erkeklerine meydan okudu
ABD savaşın ilk 4 gününde 2 milyar dolarlık askeri ekipman kaybetti ABD savaşın ilk 4 gününde 2 milyar dolarlık askeri ekipman kaybetti
Irak, hava sahasının kapalı kalma süresini 3 gün daha uzattı Irak, hava sahasının kapalı kalma süresini 3 gün daha uzattı
Dünya devine büyük şok 3-0 maç kazanıp elendiler Dünya devine büyük şok! 3-0 maç kazanıp elendiler

11:23
İran’a ait bir İHA, Azerbaycan’ın Nahçıvan bölgesini vurdu
İran'a ait bir İHA, Azerbaycan'ın Nahçıvan bölgesini vurdu
11:06
EuroLeague’den Fenerbahçe Beko’ya şok ceza
EuroLeague'den Fenerbahçe Beko'ya şok ceza
10:55
Eşel mobile rağmen akaryakıta çifte zam İşte yeni fiyatlar
Eşel mobile rağmen akaryakıta çifte zam! İşte yeni fiyatlar
10:00
Savaşta gerilim tırmanırken Çin’den beklenen adım geldi
Savaşta gerilim tırmanırken Çin'den beklenen adım geldi
09:45
Dugin: İran baskıyı sürdürebilirse birkaç gün içinde zafer kazanacak
Dugin: İran baskıyı sürdürebilirse birkaç gün içinde zafer kazanacak
08:52
Hatay’da düşürülen balistik füzeyle ilgili İran’dan ilk açıklama
Hatay'da düşürülen balistik füzeyle ilgili İran'dan ilk açıklama
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2026 11:33:48. #.0.4#
SON DAKİKA: AB, Filistin İçin Hareket Geçmeli - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.